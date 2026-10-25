Serie Mundial 2026: Cerveceros y Rays van por historia inédita en la MLB

Los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay disputan la definición de la Serie Mundial de la temporada 2026, configurando un hito estructural para las Grandes Ligas (MLB) al reunir a dos organizaciones situadas en la mitad inferior de la tabla de presupuestos salariales que lograron dejar en el camino a las potencias financieras más prominentes del béisbol comercial.

De acuerdo con los reportes oficiales, la escuadra de Milwaukee aseguró el título del circuito más antiguo tras dominar la división Central de la Liga Nacional con marca de 103 victorias y 59 derrotas (el mejor registro de la campaña regular en todas la MLB), superando posteriormente a los Padres de San Diego en la Serie Divisional por 3-1 y barriendo en cuatro juegos consecutivos de la Serie de Campeonato a los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles, quienes habían avanzado tras conquistar el Oeste con 100 triunfos.

Por su parte, los Rays de Tampa amarraron el banderín de la Liga Americana tras conquistar el Este con un registro de 98 victorias y 64 derrotas, barriendo posteriormente en la Serie Divisional a los Yankees de Nueva York en tres compromisos y derrotando en seis juegos de la Serie de Campeonato a los Guardians de Cleveland.

Los Guardians, ganadores del Central con foja de 85-77, habían avanzado a la antesala de la Serie Mundial tras superar en cinco intensos duelos a los White Sox de Chicago, mientras que el título del Oeste del circuito joven quedó en manos de los Astros de Houston con marca de 81-81.

Esta definición adquiere un matiz de alto nivel competitivo al medir a dos de las novenas de mejor rendimiento colectivo de todo el béisbol profesional; según datos de Elias Sports Bureau, Milwaukee lideró a las Grandes Ligas con una diferencia de carreras favorable de +214, en tanto que Tampa Bay se ubicó entre los líderes del circuito con un diferencial de +86 y la segunda mayor cantidad de bases robadas de la MLB, confirmando un enfrentamiento entre el mejor récord absoluto y una de las divisas más eficientes de la temporada.

Cuentas pendientes con la historia

Tanto la franquicia de Wisconsin como la de Florida cargan con un historial de frustraciones en la etapa culminante de la temporada. De acuerdo con los registros de la enciclopedia de la MLB, los Cerveceros de Milwaukee estuvieron a sólo un triunfo de proclamarse campeones absolutos en la famosa Serie Mundial de 1982.

Dirigidos por Harvey Kuenn e impulsados por una temible alineación ofensiva apodada Harvey’s Wallbangers —encabezada por los futuros miembros del Salón de la Fama Robin Yount y Paul Molitor—, los Cerveceros tomaron ventaja de 3-2 en el cruce definitivo frente a los Cardenales de San Luis.

Sin embargo, la ausencia del cerrador estelar Rollie Fingers por lesión debilitó el cuerpo de relevistas de Milwaukee, permitiendo que San Luis remontara la serie al ganar de forma consecutiva los Juegos 6 y 7 para arrebatarles el título. Décadas más tarde, en 2018, Milwaukee volvió a acariciar el pase al Clásico de Otoño al llevar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional hasta un séptimo y decisivo compromiso, donde terminaron cayendo ante los Dodgers de Los Ángeles.

Por su parte, los Rays de Tampa Bay han disputado previamente dos Clásicos de Otoño. Su primer acercamiento ocurrió en 2008, cuando bajo la batuta del mánager Joe Maddon y el liderazgo del novato Evan Longoria, la franquicia completó una de las transformaciones más sorpresivas de la era moderna al pasar del último lugar a la final absoluta, cayendo finalmente en cinco juegos frente a los Philies de Filadelfia.

Su segunda oportunidad llegó en la campaña recortada de 2020; con Kevin Cash en el banquillo y una potente rotación de pitcheo, Tampa Bay batalló hasta el sexto encuentro frente a los Dodgers de Los Ángeles.

La decisión técnica de retirar al abridor Blake Snell en el sexto episodio cuando dominaba el juego desató una controversia nacional tras permitir la remontada angelina, dejando a la escuadra floridana a las puertas de la coronación por segunda ocasión en su historia.

El triunfo del modelo de expansión

El enfrentamiento entre Cerveceros y Rays constituye una reescritura de la historia en las Grandes Ligas al enfrentar a dos organizaciones que alcanzaron el éxito mediante modelos de gestión basados en el desarrollo de prospectos, el análisis de datos y la optimización de recursos.

Según los registros oficiales presentados por MLB.com esta Serie Mundial representa la primera oportunidad en la era moderna en que dos franquicias nacidas en los procesos de expansión compiten por el título absoluto sin registrar trofeos de campeón en sus vitrinas.

La nómina de Milwaukee logró romper los pronósticos en la Liga Nacional tras dominar a la alineación estelar de Los Ángeles, apoyándose en la labor técnica del piloto Pat Murphy y una rotación de pitcheo contundente, mientras que la escuadra de Tampa Bay, bajo la dirección de Kevin Cash y la gestión de su propietario Patrick Zalupski, completó una destacada campaña regular para imponerse en la división Este antes de superar los cruces eliminatorios de la Liga Americana.

La trayectoria de los dos finalistas refleja historias institucionales marcadas por la perseverancia, de acuerdo con los compendios de enciclopedia histórica de la MLB.

Fundada en 1969 con el nombre inicial de los Seattle Pilots antes de trasladarse a Wisconsin al año siguiente para adoptar su denominación actual, la franquicia de los Cerveceros de Milwaukee busca romper una sequía de 57 años de historia, intentando capturar el gallardete que se les escapó en su única aparición previa en el Clásico de Otoño durante la edición de 1982.

Por su parte, los Rays de Tampa Bay iniciaron su andadura profesional en 1998 bajo la denominación de Devil Rays, logrando transformar su identidad corporativa a partir de 2008 para convertirse en un competidor recurrente de la postemporada; el equipo floridano disputa el tercer Clásico de Otoño de su historia con la meta de romper la racha negativa tras caer derrotado en sus compromisos anteriores de 2008 ante los Philies de Filadelfia y de 2020 ante los Dodgers de Los Ángeles.

El desarrollo de esta serie decisiva marcará el desenlace de una contienda inédita donde el ganador inscribirá por primera vez su nombre en el historial de campeones absolutos del béisbol de las Grandes Ligas.