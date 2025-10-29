Bills vs. Chiefs y Steelers vs. Colts: Duelos clave de la Semana 9 en la NFL

Los choques de la Semana 9 de la temporada de la NFL entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs y Pittsburgh Steelers contra Indianapolis Colts serán clave en las aspiraciones de estos equipos para obtener el título de sus respectivas divisiones.

Los Chiefs, de Patrick Mahomes, ya enterraron las dos derrotas del inicio de la campaña y están de vuelta para defender el título de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC), que han ganado nueve veces de manera consecutiva, pero para escalar a un décimo campeonato deberán salir airosos de su visita a los Buffalo Bills.

El próximo domingo Kansas City no puede darse el lujo de retrasarse en su división, en la que marcha tercero con cinco victorias y tres tropiezos, aunque se topará con un equipo igual de necesitado de ganar en unos Bills que ocupan el segundo escalón del Este de la AFC con marca de 5-2.

Los Chiefs llegan como favoritos para hilar su cuarto triunfo empujados por un Mahomes en estado de gracia: suma 17 envíos de anotación y 2.099 yardas, segunda mejor marca entre los pasadores.