AMB busca unificar criterios para mejorar el boxeo

El venezolano Gilberto Jesús Mendoza empieza un segundo periodo al frente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), con la intención de concretar iniciativas que ya cumplieron sus primeras etapas, y buscar fórmulas para un entendimiento entre todos los organismos internacionales.

El comité ejecutivo de la AMB, liderado por Gilberto Mendoza, durante una reunión el año pasado, en el marco de la convención en China. Cedida

La tarea no es fácil, pero para un dirigente que ha pasado la mitad de sus 49 años vinculado a esta actividad, solo la constancia y la puesta en práctica de estas ideas podría hacer del boxeo, en su opinión, un deporte mucho más gratificante para todos sus actores.

“Siempre pensé que debía existir una academia en la AMB para continuar con el desarrollo sistemático del deporte, así como tener un papel primordial en el boxeo olímpico (...)”, destacó Mendoza telefónicamente desde su residencia.

“El desarrollar estas ideas ha sido magnífico y súper interesante y, como proyecto a largo plazo, ya hemos arrancado”, matizó

Mendoza estuvo al frente de la oficina de la AMB durante 11 años en Panamá, hasta que en 2017 se mudó a la ciudad colombiana de Medellín.

La academia, una realidad

La academia, lanzada hace tres años en la convención de Medellín, jugó un particular papel en el campo de entrenamiento de púgiles olímpicos, que organizó en febrero pasado la AMB en esa ciudad, con la participación de 11 países.

“Fue la primera vez que un organismo de los que estamos en la parte profesional, se involucraba directamente con federaciones nacionales y organizaba un campamento o intercambio entre selecciones olímpicas”, explicó Mendoza.

Mendoza siente que el campo aficionado es la expresión de esta actividad “en su forma más pura”, por lo que está convencido de que hay que apoyarlo y espera que, a mediano plazo, estos esfuerzos sean reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI).

En cada jornada, tras los entrenamientos y topes en el campamento, se capacitó a los entrenadores con charlas de diversos tópicos.

La iniciativa también sirvió de marco para dictar hace poco de manera virtual, el seminario sobre “cómo evaluar un asalto y el procedimiento arbitral”, y el cual hubo que repetir por la cantidad de personas que no pudieron participar en el primero.

Unificación de criterios

Sin embargo, no todos comulgan con estas ideas referentes al boxeo olímpico y han hablado de sancionar a los púgiles que están bajo su égida, si se entremezclan como se hizo en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Hay una tarea pendiente y no me gustaría que llegara un agente externo y lo hiciera por nosotros, y por ello tenía que plantearlo y no quedarme con los brazos cruzados”, aseveró.

No obstante, en las comunicaciones que tuvo con Mauricio Sulaimán, del Consejo, y Daryl Peoples, de la FIB, no contó con ese respaldo, porque ambos creen que se pone en riesgo al boxeador aficionado.

“La necesidad de un consenso es importante, pero no sé hasta qué punto los otros organismos no ven el aspecto de desarrollo, como lo he planteado”, indicó.

Por este y otros temas muy puntuales es que Gilberto Mendoza siente que es necesario que las organizaciones que rigen el boxeo profesional, incluyendo a la OMB, se reúnan por lo menos una vez al año para unificar criterios.

Unificación de criterios para lograr un reglamento en temas como el de los promotores, el de salud, por lo del Covid-19; y el de los campeones mundiales, por ejemplo.

“Respecto al supercampeón, en un momento hubo la posibilidad de realizar un torneo de los cuatro organismos principales y el ganador iba a ser el supercampeón, pero a esa reunión no fue Paco Valcárcel (OMB) y no hubo acuerdo”, recordó.

Puntualizó que es necesaria una reunión entre las cuatro organizaciones y se logren consensos, que sean vinculantes y respetados por todas las partes.

Otro de los puntos a discutir y, de manera urgente, es que se busque una fórmula para que las comisiones atléticas de Estados Unidos se afilien a sus organizaciones.

“Es demasiado importante ese enlace”, acotó.

Monarcas, entre los mejores

Gilberto Mendoza señaló que la entidad cuenta con muy buenos campeones, pero hay algunos que no tienen el reconocimiento que se merecen, como es el caso del japonés Naoya Inoue, súper campeón gallo, y del ruso Dimitry Bibol, monarca semipesado.

Pero hay otros, como el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, súper campeón mediano del organismo, a quien considera el mejor “libra por libra” de la actualidad.

“Canelo Álvarez es el mejor, por la forma en que mejora boxísticamente, porque tiene un poco de la explosividad del boxeador moderno (fortaleza, pegada, capacidad de adaptación), porque conserva un estilo de antaño y porque atrae público, que es un factor importante”, expresó.

Asimismo, reconoció que hay titulares de otros organismos, como Terence Crawford (OMB) y Errol Spence (CMB y FIB), campeones wélter, que también merecen las palmas y que le gustaría que estuvieran en el rebaño de la AMB.

Retando los tiempos

Finalmente, el presidente de la AMB vio con buenos ojos la vuelta del exmonarca pesado Mike Tyson, siempre y cuando cumpla con algunos aspectos, principalmente médicos, y solo para pleitos de exhibición.

“Se ve bien físicamente, no sé si es porque ahora es vegano; pero se ve fuerte, aunque obviamente no está para un nivel competitivo”, indicó.

Señaló que el tema del regreso de algunos excampeones es polémico, porque hay veteranos que se mantienen físicamente, pero de darse, tendrían que cumplirse aspectos como el rango de edad, cantidad limitada de asaltos, para exhibición y, con un parte médico favorable.