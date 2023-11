Encuentro histórico entre Roberto Durán, Manny Pacquiao, Mike Tyson y Conor McGregor

Roberto Durán (sentado), Conor McGreggor (izq.), Mike Tysson (cen.) y Manny Pacquiao (der.) durante su encuentro. Redes sociales

Reunión de leyendas. Así se podría decir el encuentro que sostuvo Roberto Durán junto con el irlandés Conor McGregor, el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Mike Tyson. Si bien se desconocen detalles de la reunión, las leyendas estuvieron compartiendo un buen rato durante su encuentro.

Este encuentro de boxeadores se dio a conocer luego de que el filipino publicara una foto con las demás leyendas en su red social de Instagram y escribió "¿Alguien quiere tag team en una pelea callejera? Tengo mi equipo". En la foto se puede apreciar un ambiente bastante alegre entre Tyson, Durán, Pacquiao y McGregor.

Vale la pena destacar que los cuatro estuvieron juntos en Arabia Saudita a finales de octubre para el The Battle of the Baddes celebrado en Riyadh entre Tyson Fury y Francis Ngannou.

También fue un momento especial para Tyson, ya que dio apertura a su primer club de boxeo en la propia ciudad de Arabia Saudita llamado 'Mike Tyson Boxing Club'. Estuvo también durante el acto de apertura el filipino Pacquiao y conocer de primera mano las instalaciones del nuevo club de boxeo.

Tyson afirmó que próximamente estará abriendo también otro club de boxeo en Estados Unidos y en otros puntos del mundo aún por conocer.