“Sonrío cuando pienso en el futuro aunque lo que pase no dependa únicamente de mí. Todas las opciones están abiertas, pero lleva tiempo y de todos modos no afectará mi forma de correr”, expresó Sainz.

El actual corredor de Ferrari se le ha vinculado para correr junto a Max Verstappen en Red Bull e incluso con Fernando Alonso en la escudería de Aston Martin, pero no existe aún una confirmación oficial de que haya recibido alguna oferta de estos dos equipos.

Sainz también se refirió al buen momento que está pasando a nivel individual y se mostró “triste” al saber que su aventura con Ferrari está por culminar. “Cada temporada que pasa me siento mejor piloto. El coche es mejor y tengo confianza al pilotarlo. Eso me hace feliz por este año, pero triste porque no continuaremos el viaje juntos. Pero así es la vida. Estoy bien en este momento desde el punto de vista deportivo, pero un poco deprimido porque quería quedarme en Ferrari”, afirmó Sainz.