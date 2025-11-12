Caso Adalberto Carrasquilla: Liga MX tendrá la última palabra

El polémico caso que involucra al<b><a href="/tag/-/meta/adalberto-carrasquilla"> panameño Adalberto Coco Carrasquilla</a></b>, de Pumas, y al portero colombiano Kevin Mier, de Cruz Azul, sigue generando reacciones en la Liga MX. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/futuro-de-coco-carrasquilla-en-pumas-en-la-cuerda-floja-tras-lesion-de-kevin-mier-MB17439489" target="_blank">La lesión de Mier, que sufrió una fractura de tibia tras una dura entrada de Carrasquilla durante el encuentro de la jornada 17</a></b>, ha llevado a la directiva cementera a buscar acciones ante las autoridades del fútbol mexicano.Según información de César Caballero de ESPNMX, <b>Cruz Azul aún no ha formalizado una solicitud de inhabilitación para Carrasquilla mediante una carta oficial. </b>Sin embargo, el club sí entregó las pruebas médicas de la grave lesión de Kevin Mier y los videos de la jugada, pues la entidad espera que sea la Liga MX quien actúe de oficio en este caso.La acción de <b>Carrasquilla sobre el portero colombiano, que resultó en una fractura y lo dejará fuera de acción por aproximadamente seis meses</b>, fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla por el árbitro Fernando Hernández. Este hecho, sumado a que hasta ahora no se han revelado los audios del VAR ni las determinaciones sobre la expulsión de Lorenzo Faravelli y la entrada al portero, ha elevado el descontento de Cruz Azul.