FÚTBOL

Caso Adalberto Carrasquilla: Liga MX tendrá la última palabra

El panameño Adalberto Coco Carrasquilla se ha convertido en pieza fundamental en el esquema de Pumas.
El panameño Adalberto Coco Carrasquilla se ha convertido en pieza fundamental en el esquema de Pumas.
Por
Kathyria Caicedo
  • 12/11/2025 09:56
Tras la última jornada de la Liga MX, el panameño Adalberto Coco Carrasquilla ha sido la figura principal, sobre todo tras la lesión del portero del Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier.

El polémico caso que involucra al panameño Adalberto Coco Carrasquilla, de Pumas, y al portero colombiano Kevin Mier, de Cruz Azul, sigue generando reacciones en la Liga MX. La lesión de Mier, que sufrió una fractura de tibia tras una dura entrada de Carrasquilla durante el encuentro de la jornada 17, ha llevado a la directiva cementera a buscar acciones ante las autoridades del fútbol mexicano.

Según información de César Caballero de ESPNMX, Cruz Azul aún no ha formalizado una solicitud de inhabilitación para Carrasquilla mediante una carta oficial. Sin embargo, el club sí entregó las pruebas médicas de la grave lesión de Kevin Mier y los videos de la jugada, pues la entidad espera que sea la Liga MX quien actúe de oficio en este caso.

La acción de Carrasquilla sobre el portero colombiano, que resultó en una fractura y lo dejará fuera de acción por aproximadamente seis meses, fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla por el árbitro Fernando Hernández. Este hecho, sumado a que hasta ahora no se han revelado los audios del VAR ni las determinaciones sobre la expulsión de Lorenzo Faravelli y la entrada al portero, ha elevado el descontento de Cruz Azul.

Inhabilitación poco probable para Coco Carrasquilla

Sobre la posibilidad de una inhabilitación para Adalberto Carrasquilla, el analista deportivo David Faitelson compartió su opinión en la plataforma X y escribió. “Ya analizando la situación, creo que lo de la inhabilitación a Carrasquilla es poco probable. No fue una jugada con intención (alevosía y ventaja). Hay una jugada temeraria y un golpe durísimo”.

“Lo más trascendente del incidente Carrasquilla- Mier es sentar un precedente para que, en el futuro, en la medida de lo posible, otro futbolista, lo piense dos veces, antes de barrerse o de lanzarse con esa temeridad...”, agregó el comentarista mexicano.

A pesar de que el propio Carrasquilla se disculpó públicamente después de la jugada, sus palabras generaron más controversia. El mediocampista declaró: “Quiero pedir disculpas. Sé que es un jugador de selección”, lo que muchos aficionados interpretaron como una falta de sensibilidad. Por su parte, Efraín Juárez, técnico de Pumas, defendió a su jugador de forma tajante: “Mi equipo nunca ha actuado con mala leche. Es fútbol, no hay que exagerar”.

Cruz Azul presiona por Carrasquilla y el arbitraje

Según reportó TUDN, el enfoque de Cruz Azul no solo está en el jugador de Pumas: “Todo indica que el Cruz Azul pretende que el árbitro no solamente no vuelva a dirigir un partido en el que ellos estén involucrados, sino con otros clubes en encuentros de la Liga MX, ahora que ya se encuentran de cara a la Liguilla del futbol mexicano.”

La Máquina estaría solicitando ante la Comisión de Árbitros que Fernando Hernández no aparezca en ningún partido que involucre al equipo, si bien el reporte indica que “aunque no se puede inhabilitar a un árbitro, sí se buscaría que no aparezca en ningún partidos del Cruz Azul.”

Mientras la Comisión Disciplinaria revisa los informes médicos de Mier y el derecho de defensa de Pumas para determinar si el panameño será inhabilitado y por cuánto tiempo, el caso, que se convirtió en uno de los más comentados del cierre del Apertura 2025, tiene a la Liga BBVA MX en espera de una resolución.

