Caso Adalberto Carrasquilla: Liga MX tendrá la última palabra

El polémico caso que involucra al panameño Adalberto Coco Carrasquilla, de Pumas, y al portero colombiano Kevin Mier, de Cruz Azul, sigue generando reacciones en la Liga MX. La lesión de Mier, que sufrió una fractura de tibia tras una dura entrada de Carrasquilla durante el encuentro de la jornada 17, ha llevado a la directiva cementera a buscar acciones ante las autoridades del fútbol mexicano. Según información de César Caballero de ESPNMX, Cruz Azul aún no ha formalizado una solicitud de inhabilitación para Carrasquilla mediante una carta oficial. Sin embargo, el club sí entregó las pruebas médicas de la grave lesión de Kevin Mier y los videos de la jugada, pues la entidad espera que sea la Liga MX quien actúe de oficio en este caso. La acción de Carrasquilla sobre el portero colombiano, que resultó en una fractura y lo dejará fuera de acción por aproximadamente seis meses, fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla por el árbitro Fernando Hernández. Este hecho, sumado a que hasta ahora no se han revelado los audios del VAR ni las determinaciones sobre la expulsión de Lorenzo Faravelli y la entrada al portero, ha elevado el descontento de Cruz Azul.

Inhabilitación poco probable para Coco Carrasquilla Sobre la posibilidad de una inhabilitación para Adalberto Carrasquilla, el analista deportivo David Faitelson compartió su opinión en la plataforma X y escribió. “Ya analizando la situación, creo que lo de la inhabilitación a Carrasquilla es poco probable. No fue una jugada con intención (alevosía y ventaja). Hay una jugada temeraria y un golpe durísimo”. “Lo más trascendente del incidente Carrasquilla- Mier es sentar un precedente para que, en el futuro, en la medida de lo posible, otro futbolista, lo piense dos veces, antes de barrerse o de lanzarse con esa temeridad...”, agregó el comentarista mexicano. A pesar de que el propio Carrasquilla se disculpó públicamente después de la jugada, sus palabras generaron más controversia. El mediocampista declaró: “Quiero pedir disculpas. Sé que es un jugador de selección”, lo que muchos aficionados interpretaron como una falta de sensibilidad. Por su parte, Efraín Juárez, técnico de Pumas, defendió a su jugador de forma tajante: “Mi equipo nunca ha actuado con mala leche. Es fútbol, no hay que exagerar”.