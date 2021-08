Alfonso Cabello: 'He sabido sufrir y merezco el oro que tengo'

El ciclista andaluz Alfonso Cabello ha señalado este jueves tras lograr la medalla de oro en la prueba del kilómetro contrarreloj C4-5 de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, dando el tercer metal a la delegación española en la cita japonesa con récord del mundo incluido, que merece lo logrado tras tanto esfuerzo y saber sufrir y gestionar la prueba.

"Estaba tranquilo, sabía que la carrera era contra mí mismo. Sabía que podía estar por debajo del 1:02, y he pensado que si él (Jodie Cundy, plata) lo ha hecho yo también podía, como estos años. La última media vuelta se ha hecho larga, pero he sabido gestionarlo y sufrirlo y sinceramente creo que merezco lo que tengo", reconoció a los medios tras la prueba, en el velódromo de Izu.

Y esta vez le ganó estando ambos al cien por cien, a diferencia de Londres 2012, cuando el británico fue descalificado. "Un oro siempre es un oro, en la competición hay miles de factores que influyen y la salida es uno de ellos. En Londres, el que ha hecho segundo hoy y máximo favorito en su día, tuvo un error en la salida y no pudo completar la prueba, y el más rápido fui yo. Si hubiese terminado probablemente me hubiese ganado, hay que ser sinceros", reconoció.

"Así que para mí, estar aquí y que haya rendido al 110 por cien y yo le haya podido ganar, para mí es una satisfacción enorme y una 'espinita' clavada que he podido sacarme. Me gusta ganarle estando los dos al máximo nivel, no me gusta que me regalen las cosas y me gusta que me lo pongan difícil", se sinceró el cordobés.

Eso sí, reconoció que terminó la prueba agotado. "He acabado cansadísimo, casi me desmayo, pero qué mejor recompensa que ganar el oro. No se puede pedir más. Y de todo lo que podía soñar, después del esfuerzo me ha venido", manifestó.

Por otro lado, defendió el nivel del ciclismo paralímpico y recordó sus gestas compitiendo contra atletas olímpicos. "He competido tres veces en Campeonato de España absoluto y tengo oro, plata y bronce con los mejores 'pistards' de España. Eso conllevo que los paralímpicos somos atletas de alto nivel, creo que hacemos marcas que no tienen nada que envidiar a los de los olímpicos", defendió.