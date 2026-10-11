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Ciclismo

Fundación Mónica Licona refuerza su llamado a la concienciación sobre el uso y respeto de las ciclovías

La Fundación Mónica Licona, liderado por Lianna Licona, busca hacer más conciencia en cuanto a la educación vial.
La Fundación Mónica Licona, liderado por Lianna Licona, busca hacer más conciencia en cuanto a la educación vial. Luis García | La Estrella de Panamá
El proyecto insignia de la fundación es la ‘Bisiescuela’.
El proyecto insignia de la fundación es la ‘Bisiescuela’. Luis García | La Estrella de Panamá
Más de 20 mil niños han pasado por la ‘Biciescuela’ los cuales rondan entre los 3 años de edad en adelante.
Más de 20 mil niños han pasado por la ‘Biciescuela’ los cuales rondan entre los 3 años de edad en adelante. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 12/10/2026 00:00
El proyecto liderado por Lianna Licona busca dar más auge a la educación vial con la ‘Biciescuela’

Actualmente en Panamá existen pocas leyes que protejan a los ciclistas al momento de sus actividades cotidianas. En los últimos años, en la ciudad capital se ha reforzado el uso de las ciclovías, principalmente los fines de semana, sin embargo aún falta un largo camino por recorrer para que estas normas se apliquen al pie de la letra.

Los accidentes de ciclistas siguen ocurriendo y es por ello que desde la Fundación Mónica Licona, liderado por Lianna Licona, se busca hacer más conciencia en cuanto a la educación vial, entre los peatones, personas detrás del volante y los ciclistas que cada día más se toman las calles para sus actividades físicas.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Lianna Licona nos cuenta acerca de como nace esta fundación y de su proyecto insignia, la ‘Biciescuela’, el cual se desarrolla religiosamente todos los domingos en la Cinta Costera a un costado del Hotel Miramar.

El nacimiento de la Fundación Mónica Licona

“Transforme el dolor de la muerte de mi hermana (Mónica) en este legado de ella. Es una lucha para que haya seguridad y educación vial en Panamá, para que los conductores del futuro, ósea los niños, puedan tener una mejor convivencia en las vías. Actualmente también buscamos crear conciencia en los adultos. Lo que buscamos es que ya no hayan más accidentes en las vías. Los siniestros viales aumentan cada día, vi que subió en un 17% en comparación al año pasado y esto es decepcionante. Necesitamos hacer más campañas, que la gente ponga de su parte y hayan más señales de tránsito”.

La creación de la biciescuela

“Con este proyecto buscamos poner esa semilla en los niños para que cuando vayan a sacar su licencia de conducir en un futuro, ya sepan que es una responsabilidad, que un auto es un arma de doble filo, que deben manejar en armonía y con empatía. Eso es lo lindo del proyecto. Trabajamos como una herramienta didáctica para buscar esa visión que queremos”.

“Llevamos adelante con esta iniciativa desde el 2018. Ya hemos atendido a más de 20 mil niños que han pasado por esta biciescuela que rondan entre los 3 años de edad en adelante. No solo lo hacemos en la Cinta Costera, tenemos otros puntos para esta actividad como en el Parque Omar, en el Parque Urracá y en Brisas del Golf. Es bueno para los niños porque aprenden a montar bicicletas y a su vez aprenden los valores en temas de seguridad vial cuando están en la actividad”.

Más leyes para proteger a los ciclistas y señales de tránsito

“Hemos tocado las puertas de las autoridades, pero para ser honesta, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT) tiene demasiadas responsabilidades con muchas aristas y con muy poco presupuesto. Hay que dar un paso más adelante con temas que han hecho otros países como Costa Rica o Colombia que tienen una secretaría de transporte o un Ministerio de Transporte”.

“A veces no vemos una coordinación interinstitucional eficiente, por eso muchas veces vemos una calle sin señalizar o con huecos en espera de otros ministerios que acudan. Con un Ministerio de Transporte, eso debería de ir ligado junto con la infraestructura ligada con la señalización. En Panamá, al estar divididos no hay una coherencia, entonces es por eso es que es un poquito más lento el avance”.

“Por otra parte el Decreto 640 que tiene que ver con el reglamento de tránsito no se actualiza en más de 20 años. No hay una regulación para el escúter o motonetas en la actualidad. Honestamente la ATTT tiene muchas responsabilidades y a veces es complicado”.

Campañas y conciencia ciudadana

“Nosotros somos conductores en algún momento, pero en el momento que nos bajamos del automóvil, cruzamos una calle, somos peatones automáticamente. Yo solo busco que el tránsito nos apoye con el tema de las campañas, los ciudadanos entiendan que la calle es de todos, no utilicen el celular mientras que uno maneja. Debemos estar siempre pendientes de la vía y también del alrededor porque no sabemos por donde puede venir otro auto o una persona”.

Otros proyectos dentro de la fundación

“Además de la biciescuela, atendemos un taller llamado ‘1.5 metros’ en el cual vamos a las empresas y damos charlas a los conductores, ya sea de camiones o buses. Les decimos que intenten ponerse en el lugar del ciclista. Hacemos dinámicas lo más realistas posibles para entiendan la posición de ese ciclista cuando ellos están tras el volante y pasan cerca de un ciclista”.

Casos de éxitos gracias a la biciescuela

“Hay varios ciclistas niños que se han formado con nosotros y ahora los ves en competencias de ciclismo importantes. Unos hacen la modalidad de downhill, otros compiten en niveles más exigentes. También se dan los casos que algunos que ya pasaron por la biciescuela y están ayudándonos con los niños que están recién aprendiendo”.

Evolución del proyecto

“Nuestro sueño siempre ha sido tener un espacio donde podamos hacer la biciescuela recurrentemente, como una academia. Algo parecido al parque vial que está en el Parque Omar. Sería lindo porque está el tema de la educación vial. Y que por supuesto este espacio sea techado, porque muchas veces se da el caso que las condiciones climatológicas no acompañan, a veces llueve y es un poco difícil. Creo que funcionaría tener eso. Tenemos como sueño que nuestras campañas se vean en cada esquina y lugar del país”.

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