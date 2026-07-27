Tadej Pogacar conquista su quinto Tour de Francia e iguala el récord en París

El ciclista esloveno Tadej Pogacar e importantes promesas jóvenes encabezadas por el mexicano Isaac del Toro y el francés Paul Seixas redefinieron la estructura jerárquica del ciclismo internacional tras la conclusión de la centésima decimotercera edición del Tour de Francia el pasado domingo en París (Francia), donde la consagración del líder de la escuadra UAE Team Emirates-XRG al igualar la marca de cinco títulos históricos coincidió con una transformación táctica en la alta competición que aceleró el relevo generacional en la prueba de tres semanas.