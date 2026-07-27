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Ciclismo

Tadej Pogacar conquista su quinto Tour de Francia e iguala el récord en París

Los ganadores del Tour de Francia 2026 (de izquierda a derecha) Tadej Pogacar (tiene el tofeo en lo alto), Richard Carapaz , Mads Pedersen e Isaac Del Toro (ganador al mejor joven), durante la premiación de ayer.
Los ganadores del Tour de Francia 2026 (de izquierda a derecha) Tadej Pogacar (tiene el tofeo en lo alto), Richard Carapaz , Mads Pedersen e Isaac Del Toro (ganador al mejor joven), durante la premiación de ayer.
Por
Flor Isaela Navarro
  • 28/07/2026 00:00
El ciclista esloveno se impone Tadej Pogacar iguala el récord de cinco victorias en el Tour de Francia tras un dominio absoluto en la montaña, mientras el mexicano Isaac Del Toro y una nueva camada de ciclistas irrumpen en el podio de París

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El ciclista esloveno Tadej Pogacar e importantes promesas jóvenes encabezadas por el mexicano Isaac del Toro y el francés Paul Seixas redefinieron la estructura jerárquica del ciclismo internacional tras la conclusión de la centésima decimotercera edición del Tour de Francia el pasado domingo en París (Francia), donde la consagración del líder de la escuadra UAE Team Emirates-XRG al igualar la marca de cinco títulos históricos coincidió con una transformación táctica en la alta competición que aceleró el relevo generacional en la prueba de tres semanas.

El peso histórico de un dominio absoluto

La obtención de la quinta camiseta amarilla por parte de Pogacar, a sus veintisiete años de edad, coloca al corredor esloveno en la cima del ciclismo moderno junto a nombres como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Más allá del hito numérico, el desarrollo de la prueba evidenció una gestión del esfuerzo orientada a la eficiencia táctica, con un control riguroso de las etapas de montaña en los Pirineos y los Alpes que le permitió administrar las ventajas acumuladas en las jornadas de contrarreloj individual.

La retirada temprana por caída del danés Jonas Vingegaard alteró el escenario competitivo inicial; sin embargo, la superioridad de la escuadra UAE Team Emirates-XRG sostuvo un ritmo constante que inhibió los ataques de los perseguidores. La administración de los márgenes de tiempo por parte del líder reflejó una madurez deportiva que priorizó la conservación de la ventaja general sobre la búsqueda de triunfos parciales, consolidando un patrón de dominio que trasciende la simple superioridad física.

El choque táctico del nuevo relevo generacional

La edición de 2026 marcó un punto de inflexión con la irrupción simultánea de corredores menores de veinticuatro años en las posiciones de honor. El tercer lugar en el podio y el maillot blanco obtenidos por el mexicano Isaac del Toro, junto a la cuarta casilla ocupada por el francés Paul Seixas a sus diecinueve años, confirmaron una transición acelerada en el pelotón internacional.

En el caso de Seixas, su desempeño representó la mejor ubicación para un ciclista de su edad en la clasificación general desde 1904. El duelo directo sostenido entre ambos corredores a lo largo de las tres semanas demostró perfiles complementarios: mientras el competidor mexicano exhibió versatilidad en terrenos mixtos y fortaleza en la contrarreloj, el escalador galo evidenció solvencia en los puertos de categoría especial. La presencia de Lenny Martinez en la quinta posición completó un cuadro donde los jóvenes talentos asumieron galones de liderazgo en sus respectivas estructuras.

Lecturas estratégicas: eficiencia frente al desgaste

El balance de las escuadras en París dejó lecciones claras sobre la planificación táctica en carreras de tres semanas. La actuación del ecuatoriano Richard Carapaz, octavo en la general, sirvió como modelo de optimización de recursos al enfocar sus ataques en jornadas específicas para obtener el maillot de la montaña, el premio al supercombativo y dos victorias de etapa. Esta aproximación selectiva contrastó con la estrategia de escuadras como Movistar Team, cuyos integrantes acumularon un desgaste significativo en fugas diarias de larga distancia sin traducir el esfuerzo en victorias de etapa durante la tercera semana.

Por su parte, la séptima casilla del español Juan Ayuso reflejó una apuesta por la búsqueda de triunfos de etapa en la alta montaña sobre la preservación pasiva de un puesto en el top diez. Este cambio de mentalidad en los corredores jóvenes de la clasificación general anticipa un panorama más dinámico para las próximas competencias del calendario internacional, donde la hegemonía de Pogacar coexistirá con una generación emergente con capacidad para alterar las dinámicas de carrera.

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