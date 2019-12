Prólogo de Thomas Bach, de los 32° JO, Tokío, Japón, 2020

La Nota Suelta. En este espacio señalé, que Pandeportes cuyo DG Edward Cerda, que en este espacio apodamos, 'Rasputín', no publica Planillas Permanente y Transitorio de los meses de septiembre, octubre y noviembre 2019. Hubo un ´revoch', palabra que suele usar en Canto-Autor, Rubén Blades. A nombre del jefe del ¡Buen Gobierno¡, Rasputín Cerda publicó en su Sitio Web, la Planilla Permanente y Transitorio correspondiente al mes de Sep. 2019, y ustedes distinguidos lectores quedarán asombrados de ¿cuál es el verdadero propósito de Pandeportes?. Promover el Deporte, Agencia de Trabajo para dar empleo a los miembros del partido en el poder. Comienzo con la Planilla Permanente de Sep. 2019. No mencionaré los salarios del DG y SD General, ustedes conocen sus salarios + Gastos de Representación.

Posición N° 8. Humberto Andrés Collado Castillo, Asesor Legal, con salario de $4,000.0 al mes, nombrado el 15 de julio 2019. Augusto Heugín Guardia Rivera, Dir. Administrativo y de Finanzas, $3,700.00, desde el 15 de Sep.2019.

Posición #223, IRVING JAHIR SALADINO ARANDA, Director Técnico de Deportes, (no menciona la palabra recreación), $3,700.00 al mes, (no está actualizado gastos de representación). Ya no aparece en Planilla como Embajador Embajador Deportivo, un cargo vitalicio de $2,000.00 al mes, desde el año 2007. Como empleada N° 571, MÓNICA BOLOBOSKI LAIZ, S. General, nombrada el 2 de julio 2019, con salario de $4,700.00. Francisco Gabriel Muñóz Marín, Técnico de Actividad Física $2,000.0. al mes. Tiene ese cargo desde agosto 2010. Veamos la PLANILLA TRANSITORIA DE SEP. 2019. ''SURPRISE' (SORPRESA). Está CECILIA VIRGINIA AROSEMENA VASQUEZ, Alias, Doña Cecilia Pescao, Asesor, del DG de Pandeportes, que tiene dos apodos. En este espacio, Rasputín, alias el Monje Loco. En la Columna 'EL ÁRBITRO' de Mi Diario, lo apodan 'LALO MONSTER', tiene salario de $4,000.0 al mes a, partir del 2 de JULIO 2019.

Héctor Bosco Luque Atencio, con Título de Jefe de Área de Transporte y Taller, nombrado el 14 de agosto 2019, tiene Salario de $2,500.00 al mes. Lo que es altamente censurable, es que devenga el mismo salario Mensual de HERMES ORTEGA, (Padre), Jefe del Departamento Técnico Metodológico, devenga $2,500.0 al mes desde enero 2014. Tomen Nota de esto Franz Wever, Jefe de la FPN, y su mano derecha Alexander Chí, Silka Aurora Acosta Sáenz, que lo quería destronar de la jefatura de la FPN, aparece en Planilla con título de Coordinador de Actividades Deportivas con Salario de $2,500.0, a partir del 15 de julio 2019. Erick Augusto Pontón, aparece con el cargo de Secretario Ejecutivo, desde mayo de 2016, con salario de $2,500. Cristina María Vallarino López de Soto, Asesor, 1º de agosto 2019, Salario, $ 4,000.00 al mes. Andrés Camargo Villareal, Jefe de Unidad de Bienes Patrimoniales (Cargo que ocupaba Manuel Escudero de Fepaba), $2,500.0., a partir del 9 de Sep. 2019.

Darién Orestes Quintana Escudero, Supervisor de Mantenimiento, $ 3,000.00, desde 2015. Darío Augusto Arrue Luna. Analista de Mercado, $2,800.0, desde el 2 de oct. 2019. Guillermo González Pérez, Planificador, $2,500.0, desde el 2015. Augusto Ramón Poveda Rodríguez, ASESOR, $4,000.0, desde el 17 de julio 2019. Raúl Antonio Ramos Peralta, Jefe de Coliseos, $2,000.0, desde el 2 de agosto 2019. Carlos Humberto Lee López, Coordinador de Recintos Deportivos, $2,000.0, desde 2015. Es llamativo que ABDIEL GREEN, ocupa el cargo de Jefe de Capacitación Deportiva desde octubre de 1974, y devenga salario de $1,5000.0. También es llamativo que ALBINO DÍAZ, ocupa el cargo de Entrenador de Selección Nacional, (Natación) desde 1982, con salario de $900.00 al mes.. Silka Aurora Acosta llegó a la natación el 15 de julio 2019, con salario de $2,500.00 al mes. . Martin Peterson al igual que Albino Díaz, es entrenador de Selecciones Nacionales, Taekwondo, desde el 2008, y su salario es $1,500.0 al mes.

Florencio Aguilar, que entrenaba a Irving Saladino, y creo que entre a Nathalie Aranda, devenga un salario mensual de $1,000.0, y labora desde 1998. Dicen que por los predios de CO-Pandeportes, hay muchos AUTOS NUEVOS, algo que opino debe ser investigado, pero al parecer, la Fiscal Anticorrupción, LEYDA SÁENZ, prefiere investigar ciertas cosas en Pandeportes. Informo que los cargos de Promotor Deportivo, Ayudante, Mensajero, Conductor, son SINÓNIMOS, ya que tienen el mismo salario mínimo de $600.00 al mes., en el ¡Buen Gobierno¡ que preside, ''S.-E, Laurentino Cortico Cohen. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Parte de las palabras del Pres. del COI, Thomas Bach: “Japón acaparará todas las miradas dentro de poco menos de un año, cuando el mundo entero se reúna en un celebración del deporte, la paz y la armonía en los Juegos Olímpicos de Tokío 2020. Debo recordar que para los Juegos Olímpicos, la ONU decreta la Tregua Olímpica que es el deseo de la humanidad de construir un mundo basado en las reglas de la competencia limpia, y en la paz, la humanidad, y la reconciliación. Siguió diciendo: “Estos Juegos de la XXXII Olimpiada, serán inolvidable en muchos sentidos. Al igual que Tokío 1964 transformó los JO desde un punto de vista tecnológico-,fue la primera vez que se transmitieron imágenes de televisión en directo a todo el mundo. Por ejemplo, Tokío 2020 pondrá de relieve las proezas tecnológicas mediante flotas de vehículos con bajas emisiones de carbonos y soluciones de conducción automatizada para el transporte de personas, así como ROBOTS que ayudarán con el EQUIPAJE en los aeropuertos, indicarán a las personas cómo llegar a sus destinos, y RECOMENDARÁN atracciones turísticas en japonés, inglés, chino y coreano. Tomen nota.