El COP desafía el estatus del atletismo 2019

La Nota suelta El no haber puesto las medallas de oro a Irving Saladino y a Bayano Kamani, en los XX JCC, Cartagena 2006, pese a que se disfrazó de Ministro de Deportes, arreció su venganza contra el Pres. del COP, Melitón Sánchez. El Título del Coctel del 20 de julio 2007, leía: “! Injusticia¡ el Gob. de Colombia regaló 8 millones de pesos a sus atletas que ganaron oro. En Panamá acusan al COP de Ladrón por dar 5 MIL $ a 3 atletas”. El Pres. de Colombia S.E. Álvaro Uribe, personalmente se vinculó a los quehaceres de los XX JCA y del Caribe, (En Panamá M. Torrijos no le importó, y dejó todo en manos de Ramón Cardoze DG. del INDE). Al frente del 'CO' estaba el Contraalmirante Gabriel Arango Bacci, un hombre sencillo ajeno del 'show-deportivo', que no maquilla los hechos. El gobierno aprobó y le entregó al CON de Colombia, 400 millones de pesos colombianos ($158,000. USD), para incentivos a los medallistas. Para cada medallista de oro se anunció 2 millones de pesos. Debo resaltar que fue allí donde el 'Gurú Paísa), Fabio Ramírez realizó su proeza, como Gerente Técnico y Deportivo. En esa fecha 2,530 pesos colombianos, equivalía a 1 USA DÓLAR, y un millón de pesos $395.00. Declaración de los HERMANOS VÍCTOR y MÁXIMO VIQUEZ, originado en Cartagena, y publicada por la Agencia 'EFE', y en distintos periódicos del martes 18 de julio 2016. Cierto que el caso de Víctor Víquez ganador de dos medallas de plata es dramático, pero la odisea que cuenta su hermano Máximo, refleja la injusticia de obligar al COP a rembolsar o de lo contrario HASTA IR A LA CÁRCEL, INCENTIVOS de $5,000.00 a atletas por mejorar sus en los 'JO de Atenas. Alimentos, a la que debo reincorporarme el 1° de agosto. Contrario de eso, el DT de Deportes, Aníbal Reluz que ganaba $1,500.00 +$300.00 de Gastos de Representación, y como técnico de la selección de beísbol, en adición de su 'bulling', y agregó Máximo Víquez, que tuvo que firmar una RENUNCIA DE MI SALARIO para viajar. Tomen nota.

En el Coctel del 15 de julio de 2016 titulé: Hoy en Cartagena se inician los XX JCA y del Caribe, con dudas del respeto absoluto a la Autoridad del Comité Olímpico, Por Malos ejemplos del INDE”. En parte del Contenido dije: “Mario Vázquez Raña, en Representación del COI, ya está en Cartagena. Fue testigo de los actos ajeno al Olimpismo Ramón Cardoze y su 'turba'. Eso fue lo que propicio la denuncia de DON MVR, Presidente de ACNO y ODEPA, y Miembro del 'CE' del COI, en su 117° Sesión en la ciudad de Guatemala, el 1° de Julio del 2007. Este servidor era en único comunicador deportivo de Panamá presente, cuando el COP, fue suspendido, gracias a Ramón Cardoze, en base al Art. 23 de la Carta Olímpica, 'Medidas y Sanciones' Norma 23 Punto 1 al 5. Fue entonces cuando 'MT' comenzó su 'lloradera'. 'MT' tuvo que viajar a Río de Janeiro, donde pacto con DON MVR, un acuerdo de SEPARAR IPSO FACTO, a RAMÓN CARDOZE de la 'DG' del INDE, para poder participar en los 'JP' del 2007. con NUESTRA BANDERA, y no con la de la ODEPA. El Pres. 'MT' le mintió a DON MVR, no lo separó. Recibió el de 'MVR' el Texto para hacer LA LEY 50 del 2007, que aún rige el deporte. Ambos lo ALTERARON, incluyeron las fallas que aún existen. La Desesperación de 'Madurito' Amados de seguir a 'flote' en el COP es tal, que recibió del cuestionado y no muy 'bendito' Alcalde de la Ciudad de Colón Alex Lee, que Colón sea sede de los 'JB' Juveniles del 2024. Se le olvidó a 'Madurito' Amado, que la Fiscal-Anti-Corrupción Leyda Sáenz, pidió una tregua de un año para investigar el litigio millonario de la Construcción de la Ciudad Deportiva de Colón. Además, es la tierra con un alto nivel de crímenes. Además de seguir con su 'rebusca' junto con la Letrada Damaris (USD$) Young de capacitación donde dan títulos de todo, que me hace recordar al gasto millonarios de JCV de enviar estudiantes al exterior para aprender INGLÉS, y en el plano de la realidad ha sido un fracaso. Si a estos graduados, le preguntan algo sobre la Carta Olímpica, o de la Recomendaciones de las Reformas de la Agenda Olímpica 2020, pensarían que les está hablando en francés. Pese a que el COP sabe que Panamá no tiene derecho a Wild-Card' para los 32° JO, Tokío, Japón, 2020, y el atletismo demostró en los 18° JP, Lima, Perú 2019. Sala, y tiene quienes siempre copian sus palabras a pie de la letra. Que: “El Atletismo quiere Despegar para 2020 y 2022. “Dice que los 'Trabajos de Buscar Marcas Mínimas ya están en proceso. Podría ser para los 24° JCC 2022, acomodas al paladar de los organizadores, de esa cita en Panamá. Pero en cuanto a Tokio 2020, en los 200 mts. Planos ALONSO EDUARD (Pan), que cumple 30 años en este mes de Dic. 2019, está clasificado en el 'Top List' de la IAAF del 10 de Dic. 2019, de #21, con 1,223 puntos. #1), Noah Lyles (Usa), 22 años, 1,501 Puntos. #2), Ronnie Guliyev,(Tur) 29 años, 1,425 Puntos. #3), André De Grasse, (Can) 25 años, 1423 Pts.

Otros latinos mejor clasificados que Edward son: #10), Alex Quiñónez, (Ecu), #4. Bernardo Baloyes, (Col), #10. Ademirr Junior (Bra), # 14 . Alonso Edward no aparece entre los primeros 500 clasificados en los 100 mts.planos. Esto es para el despistado , Jefe de la FEPAT, Mario Quintero que corea lo de 'Madurito', velocista Alonso Edward en los 200 mts. planos. Jorge Castelblanco en la Maratón, solo con una de sus 'magias' en Alemania podría clasificar. Mañana haré el enfoque femenino donde el panorama es triste para Tokío 2020. Los 'soñadores' deben entonar la melodía del Canto-Autor Cubano, Fernando Álvarez: “Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad'. Tomen nota de esto.