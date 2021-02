El Béisbol va a la Serie del Caribe con un ‘pick-a-side’. No hay preparación para los I° ‘JJP’, 2021

El Deporte Profesional, Olímpico, Juvenil, etc., de Panamá, no se zafa de la Improvisación

Otra de la pruebas irrefutables de que el auto-apodado por ‘S.E.’, Laurentino Cortizo Cohen: ¡ “El Buen Gobierno” !, pero que en cuanto al deporte Profesional, Olímpico, Juvenil, Escolar, etc., se caracteriza por la improvisación, y resultados decepcionantes, está reflejada en un Comunicado de Prensa que recibí en mi Correo Electrónico, de la “Confederación Deportiva Panamericana, (CONFEDEPA), que preside el Arq. Manuel Salazar, y el SG. Es el Dr. Rolando Villalaz, dirigido a ‘SE’ Luis Fernando ‘Paco’ Sucre, Ministro del ‘MINSA’, donde expresan la Preocupación del gremio respecto a una reunión celebrada el pasado 25 de enero de 2021, en la ‘DG’ del MINSA, que

él preside, donde una representación IRREGULAR DE ATLETAS y ciertas organizaciones se reunieron con la supuesta intención de encontrar mecanismos, en medio de la pandemia, para que atletas puedan entrenar localmente.

“Esta reunión desconoce por parte de los participantes, de la existencia de la Ley 16 de 1995, modificada por La Ley 50 de 2017, que establece de manera clara y meridiana, que es el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes) la

máxima autoridad del país.

Por su puesto lo saben, pero ven el ‘DG’ Edwardo Cerda, ‘Alías Rasputín, el Monje Loco’, como un ‘0’ a la Izquierda, y no lo respetan. Además, para Camilo Amado Varela, Damaris Young, Mónika Boloboski, La Letrada Damaris Young, Mónica Franco, y, Diego Castillo, y Atheyna Bylon, estos Artículos de La Agenda Olímpica 2020, son como papeles que tiran en sus letrinas: Recomendación. #15). “Cambiar el enfoque para proteger a los Atletas Honestos, # 17. “Honrar a los Atletas Honestos, (los pocos que hay) #18) Reforzar el apoyo para los atletas. (solo lo hacen a los de su Combo). Una Recomendación que también tiran en sus letrinas: la #27. “Cumplir con los principios de Buena Gobernanza”.

Otro detalle que amerita mencionar y es la improvisación de los entrenamientos, y el HISOPADO que pide el MINSAP, sin dar a conocer con claridad el propósito. Según mis pesquisas autorizaron la práctica deportiva el 21 de septiembre de 2020. Exigieron que los atletas entrenadores se hicieran hisopado para poder acceder a las Instalaciones

del “¡Buen Gobierno”!. Los atletas de un deporte, (no voy a mencionar el nombre) se hicieron la prueba el 27 de Sep., y un mes después recibieron la autorización de usar las instalaciones. En esta segunda apertura, según mis pesquisas, van por el mismo, y quizás peor porque fueron citados el 26 de enero de 2021, para hacerse el ‘dichoso’ e inútil hisopado, y cuando llegaron a Pandeportes, no había nada preparado, y como no estaba, el ‘DG’, Eduardo Cerda, ‘Alias el Monje Loco’, nadie pudo dar respuesta.

No censuro el HISOPADO en el Deporte, cuando se va a entrenar en una ‘Burbuja’; no obstante, al mismo tiempo, ¿cuál es la explicación si se viaja todo los días?. Debo recordar que está programado los I° Juegos Panamericanos Juveniles, que tendrá como escenario a Cali-Colombia, del 9 de septiembre al 19 del 2021, en Cali, Colombia, con la

participación de los 41 países que conforman, ‘PANAM-SPORTS’, que se inaugurará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El Evento de Clasificación será del 8 al 14 de marzo, y los atletas panameños, no tienen un lugar apropiado Para su preparación, gracias al poco interés del MINSA, desde luego, ‘Rasputín Cerda’ desde Pandeportes.

Siguiendo el Título Principal de hoy que dice: “El Deporte Profesional, Juvenil, etc., de Panamá, no se zafa de la Improvisación”. Sumario: ‘El Béisbol va a la Serie del Caribe con un ‘pick-a-side’. No hay preparación para los 1° ‘JJP’, 2021”. Comienzo por decir: “No quiero ser irrespetuoso al distinguido colega de la Radio y ‘TV’, David Salayandría, Presidente de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, (PROBEIS). Un escrito de la Agencia ‘EFE’, originado en Panamá, el 30 de enero 2021, tituló: “El Combinado de Panamá representado por los Federales de Chiriquí, parteó este sábado hacía Mazatlán, México, en donde le harán frente a la Serie del Caribe 2021, con esperanza de GANAR EL TORNEO, a pesar de un panorama de incertidumbre previo a la cita deportiva.

Los panameños que ya fueron campeones del torneo en 2019, buscarán repetir la hazaña, en esta ocasión comandados por el experimentado ESTRATEGA CUBANO Alfonso Urquiola. (no por un ‘Gurú Paisa’, que se han convertido en

sanguinarios de las arcas de Pandeportes’). El manager quién ganó en el 2015 el título de la Serie del Caribe en Puerto Rico, con los ‘Vaqueros de Pinar del Río’, reconoció que el torneo es de alto nivel, pero que está concentrado en ir partido a partido, sin dejar de pensar en el campeonato. Algunos datos actualizados de los participantes: 1) MÉXICO:

“Tamaleros de Culiacán’. Vencieron en 7 desafíos a los ‘Naranjeros de Hermosillo’ en la final. 2) REP.DOM. ‘Águila Cibaeñas’. Vencieron en 7 juegos a los ‘Gigantes del Cibao, en la Final. 3), VEN: ‘Caribes de Anzoátegui’.

Vencieron en 4 Juegos en la final a los ‘Cardenales de Lara’ 4), PUERTO RICO: ‘Criollos de Caguas’. Vencieron en 4 Juegos a los Indios de Mayaguez, en la final. 5) PANAMÁ, Federales de Chiriquí. (no realizó torneo). La selección lleva el nombre del Sub-Campeón del 2019-2020. Los campeones no participan en el torneo aún en marcha. 6) COLOMBIA,

‘Caimanes de Barranquilla’. Vencieron a los ‘Vaqueros de Montería’.

Veamos el número de Títulos ganados por los países: 1), República Dominicana 20. 2) Puerto Rico, 16. 3), México, 9.

4), Cuba, 8. 5), Venezuela 2, 6), Panamá, (‘Carta Vieja’ Yankees, y ‘Toros de Herrera’). DETALLE CURIOSO: Corona Virus, COVID-19, al hilvanar estas líneas: 1), Colombia: 2,086,806 Casos. Muertos: 53,650. 2) México: Casos

1,857,230. Muerto. 158,074. 3), Panamá: 319,453 Casos. Muertos: 5,244. 4), Rep. Dom. Casos: 212,553. Muertos: 2,646. De Puerto Rico, no obtuve la cifra actualizada. VENEZUELA: Casos: 126,323. Muertos. 1,183. Cuba: Casos: 25,674. Muertos, 213. Estaré siguiendo la actuación del ‘pick-a-side’, nacional, augurando que la ‘diosa de la suerte’,

y que los críticos después de los hechos, no informen lo mismo de siempre. Tomen Nota.