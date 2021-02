Los países de Centroamérica tendrán una actuación precaria en los 32° Juegos Olímpicos Tokio 2021

Continuando el Coctel del martes 2 de febrero de 2021, respecto a la Gira ‘Turística’ de Irving Saladino, ‘DT’ de Dep. de Pandeportes por el país. Señaló que la gira continuará en el mes de febrero en la zona oriental que incluy Panamá Oeste, Colón, Panamá Este, Darién y en las Comarcas. Febrero es el mes del ‘DIOS-MOMO’, en que por la Pandemia- Covid 19, no hay Culecos, etc., por lo que no le podemos quitar la vista a este ‘tour’ que insiste en continuar el ‘DT’ de Depor. Ya no aparece en Planilla, el Asesor Legal, Humberto Andrés Collado, $4,000.00.

Como el reloj no se detiene para nada ni nadie, la triste realidad, y ya lo expuse en el Coctel, de la inversión multimillonaria en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, reprogramados para el 23 de julio al 8 de agosto de 2021, y los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2021, van porque van. En cuanto a la participación,

el Capítulo 4 de la Carta Olímpica, (Los Comités Olímpicos Nacionales) Artículo 27: Misión y Función de los CONs, Punto 3: “Los CON tienen la competencia exclusiva para representar a sus respectivos países en los J. Olímpicos, en las competencias multideportivas regionales, continentales, y mundiales patrocinados por el COI. Además, cada CON TIENE LA OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR en los Juegos Olímpicos enviando a sus atletas”.

Frente a la realidad que vivimos en esta consistencia de la Pandemia, COVID-19, que ya teniendo un bajo nivel competitivo, en parte por el desorden, y el manejo con poca solvencia ética y moral, de los países del área ‘CA’, y en algunos países del Caribe, la preparación ha sido precaria. En los 32º ‘JO’ de Verano, Tokío 2021, habrá 33 Deportes

dividido en 50 Disciplinas Distintas, y 339 Eventos. Se mantiene todas las nuevas disciplinas que se estrenaron en los 31° ‘JO’ de Verano, Río de Janeiro, Brasil, del 5-21 de agosto 2016. Cito al Golf, Rugby 7, y en Tokío se sumarán Seis deportes nuevos. 1), Béisbol y Softbol, que quedó fuera después de los ‘JO’ de Beijing 2008. Los deportes que

Harán su estreno son: Karate, Surf, Escalada Deportiva. Habrán deportes como el Baloncesto 3 x 3, y el BMX dentro del Ciclismo.

Dando una mirada a los países de Centro América, ninguno apareció en el estado de Medallero. La mejor actuación latina, fue el anfitrión Basil, que ocupó la casilla N°13 con 7 de oro, 6 de plata, y 6 de bronce. Totales, 19 medallas.

N° 16 Jamaica: 6 oro, 3, plata y 2 bronces. Totales 10. Cuba: 5 de oro, 2 de plata, 4 de bronce. Totales: 11 preseas.

N°23. Colombia: 3 de oro, 2 de plata, 2 de bronce. Totales 7 medallas. N°27: Argentina: 3 de oro, 1 de plata. Totales 4 medallas. N°51. Bahamas: 1 de oro, y 1 de bronce. Totales: 2 medallas. N°61. México: 0 de oro, 3 de plata y 2 de Bronce. Totales: 5 medallas. N°65: Venezuela: 0 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Totales 3 medallas. N°78, T&T, 1 de bronce. N°1: ‘USA: 46 DE Oro, 37 de Plata 38 de Bronce: 121 preseas. N°2 ‘GBR’: 27 de Oro. 23 de Plata. 17 de Bronce. Totales.67 Medallas. N°3. China: 26 de Oro. 18 de Plata. 26 de Bronce. Totales 70 Medallas. N°4. Rusia: 19 de Oro. 18 de Plata. 19 de Bronce. Totales 56 Medallas. N°5. Alemania: 17 de Oro. 10 de Plata. 15 de Bronce. Totales 42 Medallas. Japón: 12 de Oro. Plata 8. Bronce 21medallas. Totales 41 Preseas.

Retornando a Centroamérica, hay que mirar hacia Guatemala. Hay que recordar que en los XVIII ‘JP’, celebrados en Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto de 2019. Ahora con el nombre de ‘PANAM-SPORTS’, y bajo la batuta de Ilic Neven, otorgó plazas para los ‘JO’, entonces ‘Tokío, Japón 2020, ahora 2021. Guatemala tiene 10 atletas Clasificados. Participarán en al menos 6 deportes. Mirna Ortiz, estará asistiendo a su terceros Juegos Olímpicos consecutivos. Luis Muñóz, medallista de plata en Lima, nadando Marca ‘A’ en los 100 metros Estilo Mariposa. En Vela: Isabella Maegli en Lima 2019. En Pentatlón Moderno, Charles Fernández, oro en Lima; prueba individual.

Adriana Ruano: Tiro Deportivo. Campeonato de Las Américas 2018 en México. Waleska Soto, N°4 Fuso Individual, también en Tiro, Juan Scheffer.

NICARAGUA: Tiene 1 atleta clasificado para Tokío, 2021. La levantadora de pesas, Alejandra Navarro, compite en Los 49 kilos. Recibió un ‘Wild-Card’ (tarjeta de invitación) de la ‘FI’ de Halterofilia. COSTA RICA. Tiene cinco (5) Atletas clasificados. 1) Andrea Vargas,( 100 Metros con Vallas) Tencio Kenneth, (Ciclismo BMX) estilo libre. Brisa

Hennessy (Surf). Hay 2 atletas del Ciclismo de Ruta. (un hombre y una dama) No tengo datos claros de El Salvador.

En cuanto a Panamá. Oficialmente hay dos clasificados: Christofer Jurado de Ciclismo de Ruta. Jorge Castelblanco, Maratón. En el Judo es de suponer, pero merece mayor aclaración, la clasificación de las Judocas panameñas, Kristine Jiménez en los 52 kilos, y Miryam Roper en los 57 kilos.

Mañana haré una observación del status para Tokío, 2021 de Cuba, México, Brasil, Venezuela, y Argentina. Cabe recordar que de esta lista, solo Cuba y Brasil ganaron medallas de oro. Tomen nota de esto.

La Nota Suelta de Hoy. Recibí un Comunicado de Prensa del Comité Olímpico Internacional, (COI) que preside Thomas Bach, con fecha 6 de febrero de 2021. Título Principal: Veinticinco (25) Nuevos Líderes Jóvenes del COI se Unen al Programa. CONTENIDO: Veinticinco líderes jóvenes han sido seleccionados por el ‘COI’ como parte de un Programa de CUATRO AÑOS, respaldado por el Socio Olímpico, ‘Mundial Panasonic’, procedentes de 25 países y 5 Continentes. Estos futuros líderes construirán a crear Empresas Sociales Sostenibles y Centradas en el deporte, de la Ideación a la realización con el apoyo del aprendizaje semanal de módulos y oportunidades de liderazgo.

Hoy el Comité Olímpico Internacional, (COI), anunció la selección de 25 nuevos líderes jóvenes quien aprovechará el PODER DEL DEPORTE para hacer una diferencia positiva en sus comunidades. Esta quinta generación de los líderes joven del COI, se beneficiará una versión mejorada del programa, que pasa de un modelo anual a uno de cuatro años, y proporcionará a los jóvenes lideres, con las herramientas, y experiencia adicional que necesitarán para convertirse en EMPRENDEDORES SOCIALES EXSITOSOS, y generar un impacto positivo a través del deporte. A partir de febrero 2021, el Programa tiene como objetivo potenciar el nuevo ‘pool’ de talentos para desarrollar su propio negocio social como una solución localizada basada en el deporte a un urgente desafío en sus respectivas comunidades. Por motivo de espació, continuaré mañana, en donde daré los nombres de los seleccionados de los cinco continentes. Tomen Nota de esto.