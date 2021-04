Tema de hoy: Voy a comenzar corrigendo mi patinazo involuntario de ayer martes 20 de abril, al señalar a Eduardo Frías como Jefe de la Federación de Lucha en vez de la de Karate, cuando hacía mención de Héctor Cención que compite en la modalidad de Kata, que son formas, o sea, una secuencia de movimientos que se puede practicar solo o

en pareja. Comienzo el Coctel de hoy usando ese refrán que pregona: “La Democracia solo sobrevive cuando la Verdad Gobierna el Día”. Y por qué: En un segmento del Diario la Prensa decía: “Como están las Cosas, gastarse siete

millones de dólares en ARREGLAR el Viejo Estadio Revolución, (ahora Rommel Fernández), es una frivolidad insultante. Que el Gobierno de Panamá disponga de esa cantidad de dinero para gastarla a fondo perdido (según Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de fútbol).

Una nota en los Diarios señala que: “La llegada de la Academia de Béisbol y de Otras Disciplinas a un paso de la Realidad. El apoyo en corto plazo en la masificación del deporte a la ‘Educación y a la Actividad Económica son los

significados de la aprobación en el Tercer Debate, del Proyecto Ley N° 594, que INCENTIVA la Atracción de Academias de Béisbol de Grandes Ligas y Otras Disciplinas”. La Primera Sesión Ordinario del Tercer Periodo Legislativo comenza el 1° de julio del 2021. Está claro lo de la Academia de Béisbol, no así la de otras disciplinas, y la

creación del ‘Patronato’ del Centro de Alto Rendimiento de Beísbol en Panamá. El tiempo será el mejor juez para reflejar la realidad, de nuestro Béisbol Mayor. Tomen Nota de Esto.

Después del silencio sepulcral, y siguiendo mis pesquisas para obtener los resultados del Campeonato Nacional de Atletismo Mayor, femenino y masculino, me dio la autoridad para el Título del Coctel de hoy: ¡“Verídico!”: Ningún Atleta del Atletismo Mayor, hizo Marca Mínima para Tokío, 2021”. SUMARIO: Salto Largo: Nathalee Aranda, 6:55

Mts. ‘MM’, 6:82 Mts. Hombres: A. Alvarado, 7:22, ‘MM’, 8:22 Mts.”. Resultados de DAMAS en el Torneo Mayor: En 100 MTS. PLANOS: #1), Yanelis Hudson , Colón), 14:04, Marca Mínina,11:15. #2), Yeimily González, (Pan. Oeste), 15:19. #3), Keysi Stonestreets, (Bocas), 16.15. EN 200 MTS. PLANOS: #1), Kianeth Galván, (Colón) 25.56.’ (M.M.), 22:80. #2), Yanelis Hudson, Colón, 29:70. En 400 MTS. PLANOS: “1) Leyka Archibold. (Colón), 59:27

(M.M.), 51:35. #2), Katherine Torres, (Panamá), 1:04.71.

EN 800 MTS. PLANOS: #1), Silka Núñez, Panamá. 2:38.57. (M:M:),1:59.50. #2), Katherine Torres- Panamá, 2:38.68

# 3), Vivian De La Cruz, (Panamá Oeste, 3:11.45. En 100 Mts. Vallas Damas: #1), Reiny Gill. Panamá, 15:86,

(M.M), 12:84. En 400 Mts.Vallas. #1), Leyka Archibold- Colón, (1:03.47. (M.M.) 55.40. #2), Andrea Medina (Coclé)1:19.64. #3) Emely Otero. Panamá, 1:19.80.

RESULTADOS DE HOMBRES en el Torneo Mayor: Salto Alto Hombres: #1), Víctor Saavedra, (Coclé) 1.90, (M:M.), 2:33. Salto Largo Hombres. #1) Adrian Alvarado, (Panamá), 7:22 Mts. (M.M.) 8:22 Mts. En 800 Mts. Planos.

#1) Chamar Chambers, (Colón), 1:56.79, (M.M.), 1:45.20. En 1,500 Mts. Planos. #1), Elking Mena- Colón, 4:08.84.

(M.M.), 3:35.00. En 10,000 Mts. Planos: #1), Ariel Zúñiga. Panamá), 33:15.62. (M.M.) 27:28.00. En 110 Mts. Vallas,

Hombres. #1), Joaquín Allen, (Panamá), 16:66. (M.M.), 13:32. #2), Nelvis Pimentel- (Herrera),18.77. #3), Christopher

Pinto. (Veraguas), 20:54. En 400 Mts. Vallas: #1), Rigoberto Domínguez, (Panamá) 57.70, (M.M.) 48.90. En 3,000 Mts. con Obstáculos: #1) Didier Rodríguez, (Panamá), 9:18.79, (M.M.), 8:22.00. #2), Daniel González, (Veraguas),

9:30.44. #3), Omar Valez, 10:06.47.

Como si fuese un ‘Guacho’ o Paella con un poco de todo, aparecen las categorías de ‘U-16, U-20, de ambos sexos con

sus respectivas, marca que abordaré en otro es escrito; pero hay una realidad, el Deporte Rey, El Atletismo, está en

‘CUIDADO INTENSIVO en nuestros país, y como la prioridad N° 1, es DON DINERO, EL ‘USA $, el enfoque seguirá en lo que hace el HD. Benicio Robinson con la Ley N° 594, que está programada, no para lograr los mejores

Resultados deportivos, sino una ‘abundancia’ de ‘Chen-Chen’, para fortalecer los ‘bolsillos’ de los que más tienen.

La Tercera jornada del este Campeonato Nacional Mayor de Atletismo, se realizará el 2 de mayo con los eventos de

Lanzamiento en ‘La Villa de Los Santos, en el Instituto Profesional y Técnico de Azuero. (este coliseo no tiene el aval

de la IAAF, (Atletismo Mundial, para validar las marcas para eventos clasificatorios). En el Estadio ‘Los Milagros de

Chitré. Donde se habla de evento de 5,000. Metros femenino y masculino, y Marcha Atlética en Varones y Mujeres.

Las Notas Sueltas. Recibí una respuesta de un Planteamiento en el Coctel del domingo 18 de abril de 2021. “Como

Peralta y su grupo en especial, su Jefe de Prensa Manuel Escudero, el viernes 16 de abril, publicaron una nota de Prensa con títuló: “Liga Intercolegial de Baloncesto de Ex alumnos 2021, (INTEX) Contenido: En el día de ayer 15 de

abril se dio inicio de la Liga Intercolegial de ex alumnos 2021, en la Doce-Sport Center, (Antiguo Grill 50), con la

participación de 24 equipos divididos en dos categorías, Maxi 35 y Maxi 40. El mismo tendrá una duración de dos meses, hasta el 15 de de junio, y contará con la participación de 208 jugadores”. En mi opinión, Peralta que preside la

Fepaba, inclusive a nivel profesional, debe recordar que el MEDUCA, y pese a que la Min. de Educación que es una

de las ‘Intocables, de la ‘Burbuja de Aire’ de ‘SE´’LCC’, no le importa nada que ver con el Deporte y la Educación Física.

Peralta no debe organizar torneos en colegios privados. Parte del dilema de Peralta, es que el ‘DG’ de Pandeportes que era parte del directivo de la Fepaba, pactó con la ex estrella del Baloncesto, Mario Butler, que se nacionalizó

puertorriqueño, y ahora está en una situación económica difícil, logró vender su programa que llama, (Big-Brother) en español, ‘HERMANO MAYOR’, y lo está Promoviendo inclusive en los Centros de Cumplimiento de Menores”. En la carta recibida de RAMÓN MÉNDEZ de Domo Basket ball, subrayó que: “La Liga Intercolegial de Ex alumnos

(INTEX), es totalmente privado y organizado por Domo Basket ball, marca que representa y que convoca a equipos de

ex jugadores ex alumnos de cada colegio indicado en dicho artículo, pero que se organizan por sus Propios Medios y no a través del colegio que representan. Ni Pandeportes, ni Fepaba están vinculados a nuestros torneos. Nosotros solicitamos al señor Manuel Escudero los servicios privados como Relacionista Público para dar mayor difusión a nuestro torneo”. Explicado, y como diría la Letrada Ana María Polo, conductora del programa en ‘TVN-Canal 2:

Es un Caso Cerrado”. Tomen nota de esto. Así es.

Nota Suelta: En el XXIX Campeonato de Levantamiento de Pesas en la Categoría Mayor que tiene a Rep. Dominicana

como sede, el Diario ‘Panamá América en su contraportada tituló: “Ronier estuvo aceptable en Panamericano de Pesa:

Sumario: “El atleta de 19 años tiene ahora otra meta que es ubicarse en los primeros planos en el Mundial-Sub-20 de

Pesas, que se realizará en Tushkent, Uzbekistán entre el 20 al 31 de mayo. Torneo que suma puntos para los ‘JO’ de

Tokío 2020”. En el escenario de la realidad en Rep. Dominicana, ya el colombiano Francisco Mosquera que compite en la Categoría de 87 Kgs., se llevó los (TRES (3) de Oro con 124 Kgs. en Arranque, 156 En Envión. Totales: 280 Kilos. En 56 Kgs. Luis García, (Rep. Dom.) obtuvo medalla de plata. El Cubano Otto Oñate sumó presea de plata en Envión y en totales, así como un bronce en totales. En los 61 Kgs., el cubano Arley Calderón se llevó dos de bronce en

Envión y Totales. Veremos como seguirá la fiesta de medallas, no solo en la categoría de los hombres, sino en el de las

damas. Así es.