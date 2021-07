“! Fenomenal ¡” :Oro de Ricardo Carapaz,(Ecu.) en Ciclismo de Ruta

En el Coctel del sábado 24 de julio de 2021, con esa franqueza que es permanente en este espacio titulé: “Comienza la Cuenta Regresiva para Nuestros 10 Atletas, en Tokio, Japón, 2020”. Sumario. Las posibilidades de que disputarán medalla son casi nulas”. También hice referencia a una de las notas de la prestigiosa y documentada Revista: “Aroun The Rings”, en el idioma español, (Alrededor del Ring), cuyo Editor es ED HULA, y la Editora Asistente SHELLA SCOTT HULA. Algunos Artículos son traducidos al Idioma Español por SEBASTIAN A FEST.

Título Principal: “ Sin Público, los Juegos son Menos Juegos”. Sumario: “La Pandemia lo cambio todo. También señalé que estaba presente La Primera Dama de Los Estados Unidos JILL BIDEN, viendo la Inauguración de los XXXII ‘JO’ de Verano Sentada en una butaca ‘VIP’. Estaban solo estaban los Miembros del COI, una Veintena de Jefes de Estado y de gobierno, representantes gubernamentales, de organizaciones internacionales y de periodistas. En las tribunas nada. Asientos vacios. “! Gracias por venir!”, habían dicho varios de esos fans (fanáticos) a periodistas que ingresaron a los Periodistas que ingresaron al estadio.

Veamos parte del listado de Atletas que HAN TENIDO QUE ABANDONAR los Juegos por el COVID-19, hasta el momento de hilvanar estas líneas. Esta nota fue escrita por Seamos Fagan, David Close, y Jill Martin, que están vinculados con la Organización del ‘Team- USA. Atletas de Estados Unidos: Coco Gauff- (Tenis). Katie Lou Samuelson, (Basquetbol 3x3). Coco Gauff, (Tenis). K. Eaker, (Grupo Gimnasia).Taylor Crabb, (Voleibol de Playa).

Bradley Beal- Baloncesto (incluido en el protocolo de salud y seguridad, pero no ha revelado públicamente una prueba de COVID-19. OTROS PAÍSES. REPÚBLICA CHECA. 5 Casos Positivos. GRAN BRETAÑA. 3 Casos Positivos. MÉXICO. 2 Casos Positivos . SUD-ÁFRICA: 2 Casos Positivos. AUSTRALIA: 1 Caso Positivo: CHILE, HONDURAS Y RUSIA, un Caso Positivo cada uno. Finalice el Coctel del sábado 24 de julio de 2021, diciendo que desde hoy domingo haré un esfuerzo para dar resultados de las actuaciones, principalmente de los Atletas de América, resaltando a los latinos y Áreas del Caribe. Hoy con entusiasmo repito un resultado que muchos ya conocen, pero quizás no con

detalles completos, en especial de la participación de un atletas de mi siempre querido Panamá, con todos sus defectos y también virtudes. El título lo describe. (CNN) En el Idioma Español, también hizo el mismo comentario: “El ecuatoriano RICHARD CARAPAZ consiguió la medalla de oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Cada vez que algo positivo ocurre en Ecuador, y no lo sabe la generación de relevo de la ‘Crónica de Sports’ de Mi Panamá, y muchos menos ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen con poco vinculación al Deporte, y tampoco el ‘HD’ Benicio Robinson. El Lic. Franz Olmedo Wever, que son apasionados del béisbol que me entusiasma esa medalla dorada ganada por el ecuatoriano Richard Carapaz, por esa etapa en donde estuve estrechamente vinculado, y también ejercí el papel de Asesor Honorario, de esa leyenda inmortal del Deporte Ecuatoriano, el Ing. JUVENAL SÁENZ GIL, uno de los grandes propulsores del Béisbol ecuatoriano que falleció en el 2016. Su obra, capacidad de gestión, y liderazgo están en la historia del deporte ecuatoriano, y nunca será suficiente lo que se escriba y diga del legado que dejó Juvenal Sáenz. Pese a ser un hombre adinerado, su honradez fue intachable, y no como ahora en mi Panamá, donde tiene validez el refrán “Buscar una Aguja en un Pajar”. Se emplea popularmente por representar un

Reto muy difícil de conseguir.

La pelota chica porteña había deambulado por distintos lugares hasta que la Federación Deportiva de Guayas instaló un Escenario llamado Guayaquil, (en lo que hoy es el complejo Pió López Lara), pero las gradas y su techo eran de madera, lo que obligó a construir un escenario distinto. Un grupo de directivos, entre los que se destacan Munir Dassum, Gustavo Mateus, Nelson Campusano, Gustavo de Janón, Juvenal Sáenz, y otros movieron contactos, amistades y golpearon puertas hasta llegar a los miembros de la Junta Militar. Acompañados del insigne y recordado PERIODISTA, Manuel ‘Chicken’ Palacios, (con quién este servidor tenía una gran amistad, y participaba en su programa de ‘TV’), convencieron a los militares para que asignen recursos para la construcción del estadio Aurelio Yeyo Úraga que se inauguro con los Bolivarianos y luego fue sede del Sudamericano, donde la Selección conquistó el Bicampeonato en una jornada memorable al derrotar a Brasil en el último episodio con pizarra de 4-3. Tomen Nota.

Después de esa extensa perorata, (discurso largo) retorno a la hazaña de Richard Carapaz. Su medalla dorada en el Ciclismo de Ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, escribió la historia de Ecuador al ser la 2ª medalla de oro en la historia del país. “La Locomotora de Carchi” se impuso después de una escapada a seis kilómetros del final y terminando con una ventaja de UN MINUTO Y SIETE SEGUNDOS sobre sus más inmediatos perseguidores. El Belga Wout van Aert se quedó con la medalla de plata, y el flamante Ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, ganó el bronce en un sprint donde estuvo involucrado el colombiano Rigoberto Urán.

Carapaz es uno de los pedalistas más importantes del momento. En 2019 ganó el GIRO DE ITALIA, al siguiente año ocupó el segundo lugar en la Vuelta a España. En este 2021 ganó el ‘Tour de Suiza’ sumando al podio de este año en Francia cuando ocupó el tercer lugar. Resultado completo de la Carrera de Ciclismo de Carretera en Tokio, 2020.

#1), (Ecuador), Richard Carapuz, Tiempo, 6:05.26. (#2), (Bélgica), Van Aert Wount, Tiempo, 6:06.36 #3), (Eslovenia) Pogacar Tadej, 6:06.36. #4), (Holanda), Mollema Bauke, 6:06.33. #5), (Canadá), Michel Woods, 6:06.33. #6), (USA), McNulty Brandon, 6:06.33. #7), (Francia), David Guadu, 6:06.33. #8), (Colombia), Rigoberto Urán, 6:06.33. “#39),

(México), Eder Frayre Moctezuma, 6:15.33. #47), (Ecuador), Jhonatan Manuel Narváez, 6:15.33. #68), Costa Rica, Amador Andrey, 6:21.46.

He aquí, los (DNF) En el idioma inglés, (‘Did Not Finish’). Traducido al Idioma Español: No Finalizaron. DE ARGENTINA , Eduardo Sepúlveda. VENEZUALA, A. Sanabria Alfredo. PANAMA. JURADO LÓPEZ CHRISTOFER, fue el único de Centro América que no finalizó la prueba. Esto me entristeció. Así es.

Las Notas Sueltas. N°1). Recibí un Comunicado de Prensa de la Federación Internacional de Esgrima. (FIE), originado En Tokío, Japón, el sábado 24 de julio de 2021. “Título Principal: “Szilagyi de Hungría, y ‘Sol de China’, ganaron Oro Olímpico en Sable y Espada en Tokio 2020, ganaron la Medalla de Oro Individual en Sable de Hombre, y de Espada

en la noche inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con 36 atletas compitiendo en el Sable Masculino, y 34 en Espada Femenina.

Fue el primer día de nueve (9) días de la competencia de esgrima en el Tokio Makuhari, Salón de Feria ‘B´, en la prefectura de Chiba. En la ronda de la medalla de oro de Sable Masculino Individual, el dos veces medallista de oro, SZILAGYI, hizo historia, como el primer esgrimista en ganar TRES (3) MEDALLAS Individuales de Oro, al derrotar

a LUIGI de ITALIA, 15-7.

En la Ronda Semifinal Sameli se enfrentó al Campeón Mundial de Corea, ganando con una puntuación de 15-12, mientras Szilagui le ganó a Sandro Bazadze, 15-13. Kim se llevó el bronce, 15-11. “Es abrumador dijo Szilagyi. “Es Asombroso”. No puedo decirte lo feliz que soy con este increíble resultado. Mi mayor desafío era Sandro Bazadze. El

Esgrimió extremadamente bien, pero pude encontrar algunas herramientas para vencerlo, y estoy muy orgulloso de eso.

En la Ronda de Medalla de Oro, de la Espada de Mujeres Individuales, Sun derrotó a Ana María Popescu de Rumania 11-10, para convertirse en Campeón Olímpico. En la Ronda Semifinal, Popescu se enfrentó a la Karlina Lehis de Estonia ganando con una puntuación de15-11, mientras que Sun venció a ROC’s Aiznat Murtazaeva de la República de China, 12.8. La Medalla de Bronce fue para Lehis después de ganar contra Murtazaeva, 15-8.” Tomen Nota.