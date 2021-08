“¡Buen Ejemplo!” : De Cuba a los Países Latinos, en Tokio, 2020

Cuando el comunicador deportivo, no está acostumbrado a vincular sus comentarios al ‘Mundo de Disney’, o se le Olvida que no es un ‘Relacionista Público (RP), que quiere contar con la simpatía de los que dirigen el deporte en nuestro país, que en estos momentos se trata del ‘Nuevo Cacique’ de Pandeportes, ‘HD’ Héctor Brands, vemos titularas como el publicado en la pág. N°20 de ‘Metro Libre’, con fecha 6 de agosto de 2021 que dice: “Confianza que Castelblanco dará la batalla”. “Jorge Castelblanco cerrará mañana la participación deportiva por Panamá en la

Maratón de Tokio 2020. “Castelblanco logró el cupo a Tokio en diciembre pasado con una marca de 2 horas, 9 minutos Y 47 segundos en la Maratón Alfonso EDP de Valencia.

La marca mínima exigida para clasificar era de 2:11.30. Expliqué como se planifica este evento, en algo de equipo. En el Coctel del jueves 5 de agosto tituló: “¡Última Opción

de Presea”!”: Maratón Masculino, Tokio 2020. Sumario: “Castelblanco no lleva opción de estar entre los finalistas”.

Parte del contenido. “Los 42,195 Kms, de la Maratón Olímpica de ambos sexos, serán las dos últimas pruebas, de lo XXXII, ‘JO’ de Verano, Tokio, 2020. El exceso de calor y la humedad del verano en la ciudad japonesa fueron los motivos por lo que la organización decidió trasladar la carrera a la Isla de Sapporo.

Pero esto tampoco los alejará mucho de sufrir con las altas temperaturas que suelen rondar los 27 grados y alcanzar el 80% de humedad en esta época del año. De hecho dispondrán de bolsas de hielo, en lugar de las tradicionales esponjas Para prevenir posibles contagios de Covid-19. El Parque Odori será el eje del recorrido donde se ubicará el arco de la salida y la meta. El sábado 7 de agosto, será la Maratón de Damas. La de los hombres donde compite Castelblanco, será el domingo 8 de agosto. Ambas pruebas están programadas para comenzar a las 7:00 a.m. hora japonesa. Por lo que tendremos que aguantar y trasnochar para disfrutar de cada una de las zancadas de atletas de gran renombre, que van con el objetivo de destronar todas las marcas.

Ya mencioné a Eliud Kipchoge, que ostenta el récord mundial, con 2:01.09, y que está en Tokio con el objetivo de mejorar esa marca, y revalidar su título de campeón olímpico. Estará acompañado de su equipo que también cuentan con las mejores marcas. Laurence (Cherono) (2:03º4, y Amos Kipruto, (2:03.30). Castelblanco estará compitiendo

como un ‘llanero solitario’, y es probable que no llegue a la final. En todo caso, le deseo mucha suerte.

Tema de hoy. Pese a que todos los que vivimos en países de América que hablamos en el idioma español, y también el Inglés, con excepción de que hay otros que hablan, italiano, francés, etc., conocemos que en el deporte, Cuba con todo

el bloqueo de Estados Unidos, y recrudecido por el ex Presidente Donald Trumph, y que tiene al nuevo Jefe de la ‘Casa Blanco’, haciendo el papel de ‘papagayo’ del racista Donald Trumph, es una ‘cuna de no solo buenos atletas’, sino con una sólida preparación académica, etc.

Debo comenzar por mirar con detenimiento el Medallero, no del Coctel, sino el que publica en FORMA DIARIA, EL COI, y Comité Organizador de esta velada deportiva, donde está por terminar su primera fase, para continuar con los Juegos Paralímpicos.

MEDALLERO OFICIAL: N°1), República Popular de China: 36 de Oro, 26 de Plata, 17 de Bronce. Totales. 79 Medallas, (#2). N°2), ‘USA’: 31 de Oro, 36 de Plata, 31 de Bronce: Totales 98 Preseas, (#1). N°3), Japón: 24 de Oro.

11 de Plata, y 16 de Bronce: Totales. 51. (#5). N°4). (Gran Bretaña), 18 de Oro.20 de Plata, y 20 de bronce. Totales 58 Preseas, (#4). (N°5) (ROC), 17 de Oro. 23 de Plata, y 22 de Bronce. Totales: 63 Medallas. (#3). N°6 (Australia), Oro, 17. Plata, 6. Bronce 21. Totales: 44 medallas. ( #6). N°7), (Italia). 10de Oro. 10 de Plata. 18 de Bronce. Totales: 38

Preseas. (#7). N°8) (Alemania). 9 de Oro. 11 de Plata, y 16 de Bronce. Totales: 36 Preseas. (#8). N°9) (Holanda). Oro 9. Plata 10. Bronce 12 preseas. Totales 31. (#9). N°10) (Francia), Oro 7. Plata. Plata 11 Bronce 9. Totales: 27 Preseas.

(#10). N°11) (Nueva Zelanda). Oro, 7. Plata, 6. Bronce, 6. Totales, 19 Preseas. (#12).

N°12) CANADA: Oro, 6. Plata 6. Bronce 10: Totales 22 Preseas. (#11). N°13). Red. De Corea: Oro 6. Plata, 11. Bronce 9. Totales 19 Medallas: (#13). N°14. (CUBA). Oro: 6, Plata, 3, Bronce, 4. Totales: 13 Preseas. (#17). N° 15 (Hungría). Oro 5. Plata 7, Bronce 5. Totales 17 Preseas. N°16) (BRASIL). Oro: 4. Plata 4. Bronce 8.Totales, 16 Medallas. (#15). N°19, (JAMAICA). Oro. 4 Plata 1. Bronce 3. Totales 8. (#20). ESPAÑA. Oro 3. Plata 5. Bronce 5.

Totales 13 preses. (#17). N° 21 (Suiza): Oro 3. Plata 4. Bronce 6. Totales 13 Medallas. N°27: (China Taipe). Oro: 2.

Plata: 4. Bronce 6. Totales 12 Preseas. N°28 (Dinamarca): Oro2. Plata 3. Bronce 4. Totales 9 Preseas. N°28, (Dinamarca) Oro 2. Plata3. Bronce, 4.Totales 9 Preseas.. N°34) ECUADOR, Oro 2. Plata 1. Totales, 3 Preseas. N°37 (BAHAMAS) Oro 2. ‘0’ Plata y ‘0’ Bronce. Total 2 de Oro. N° 37, (Qatar), 2 de Oro. Totales 2. N°41) VENEZUELA. Oro 1. Plata 3. ‘0’ Bronce: Totales 4 Preseas N°61 (BERMUDAS). Oro 1. Plata y Bronce ‘0’. N°61.(PUERTO RICO Oro 1. ‘0’ Plata y Bronce. N°64 (COLOMBIA) Oro ‘0’. Plata 4. Bronce 1. Totales 5. N° 65. (REP. DOMINICANA) ‘0’ Oro. Plata 3. Bronce 1. Total 4 Medallas. N° 72(ARGENA) ‘0’ ORO. Plata 1.

Bronce 1. Totales. 2 Preseas. MÉXICO. N°80 Oro y Plata ‘0’ Medallas. BRONCE 4. TOTALES 4 PRESEAS. Si hay algo de Cuba que debo mencionar, es sin duda alguna, su actuación en el Boxeo Olímpico de Hombres. Recuerdo, y no sé los motivos, ¿por qué no ha incursionado en el boxeo olímpico femenino. Viendo el medallero del Boxeo, Cuba logró 3 de oro y 1 de Bronce. Corea: 1 de oro, 1 de plata, 4 de bronce. Gran Bretaña: 2 de Plata y 2 de Bronco: PANAMÁ. ‘0’ DE ORO, PLATA Y BRONCE. Un escrito sobre el Boxeo Cubano, titulo: “Oro de Julio César La Cruz, que hace historia en DOS PESOS. “Se ha convertido en el nuevo campeón olímpico en peso pesado tras haber superar en la final a Muslim Gadzhimagomedeov (ROC), en el día 14 de los Juegos Olímpicos de Tokio

2020 era hacerlo en otro peso: el PESADO. Después de haberlo conseguido, La Cruz se ha convertido en el boxeador de mayor peso en lograr DOS OROS en dos categorías diferentes de peso. “Como buen boxeador cubano, en mi mente no existe otra aspiración que no sea la de ser campeón. Por eso, me preparo diariamente, porque me siento capaz de lograrlo”. Y lo ha conseguido dando una verdadera lección de boxeo en el cuadrilátero. Se ha llevado el primero asalto se ha llevado el segundo. Se ha llevado el tercero. No había dudas: 5-0, para proclamarse campeón. Así fue lectores.