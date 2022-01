El Presidente de China, Xi Jinping, recibió a Thomas Bach, Jefe del COI

Como el plato más importante del momento es la clasificación de ‘La Mareja Roja’, para estar presente en los XXll Edición de Fútbol de la FIFA, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, Qatar, 2022. Una nota del Diario El Siglo, del lunes 24 de enero 2022, de ‘EFE’. Una nota de La Redacción dice: “Costa Rica se toma el partido contra Panamá, como un final rumbo a Qatar 2022. “El jugador afirmó que la prioridad del grupo es el Partido contra Panamá, y que después pensarán en los próximos partidos. Es un partido para ganar sí o sí.

Por otro lado, el extremo izquierdo de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Freddy Góndola, calificó de ‘Vida o Muerte’ el encuentro que sostendrán este jueves 27 de enero ante su similar de Costa Rica correspondiente del Octagonal de la Concacaf y que es clasificatorio al Mundial de Qatar 2022. Veamos la contradicción del DIARIO EXTRA DE COSTA RICA, con fecha 25 de enero 2022, tituló: “Tricolor sin Ritmo o Fecha FIFA”. SUMARIO: “Nueve jugadores llegan sin jugar un partido”. “Dentro del montón de preocupaciones que ya surgen en torno a la Selección Nacional, hay una que no pasa desapercibida y podría tener grandes repercusiones en el terreno de juego.

Poco menos de la mitad de los convocados por LUIS FERNANDO SUÁREZ llegaron a la Tricolor sin ritmo en partidos oficiales.

Sea por sanciones, tema de salud, decisiones técnicas o parones de sus clubes; NUEVE FUTBOLISTAS de la Sele no tienen participación con sus respectivos planteles en lo que va del año, algunos incluso desde mucho antes. En otros momentos, no tener regularidad era otro motivo para no ser seleccionado, sin embargo, los tiempos cambian y ahora no es así. El problema afecta todas las zonas del campo del equipo nacional, principalmente la defensiva, donde son un total de seis futbolistas. En la portería el único que se incorporó a la concentración de la Sele sin minutos de juegos fue Leonel Moreira, que por una sanción que arrastra desde el semestre anterior se perdió los primeros encuentros del Clausura 2022 con Alauelence.

“La situación es similar para el lateral Keysher Fuller, que está purgando tres cotejos de castigo con el Herediano por lo que no tiene acción desde diciembre. Otros que también presentan inactividad en competencias oficiales son Kendall Watson, a quien una gastroenteritis agudo lo alejó de la cancha cuando en campeonato nacional empezó, y Bryan Oviedo, a quien su entrenador lo tiene en el congelador en el FC Copenhague desde hace varios meses más”. Esto Continúa lectores, con + de lo descrito arriba.

El tema principal del Coctel de hoy. Título: “El Presidente de China Xi Jinping, recibió a Thomas Bach, Jefe del COI. Sumario: A Diéz (10) Días antes del inicio de los 24° ‘JO’ de Invierno, Beijing, 2022. “Un escrito en el ‘Diario ‘EL UNIVERSAL DE VENEZUELA’ con fecha martes 25 de enero de 2022, con el título Arriba señalado. Sumario: “El Presidente Chino se reunió con Thomas Bach, asegurándole que los Juegos serán Seguros y Espléndidos.

Bach llegó el sábado a Pekín y cumplió un AISLAMIENTO DE TRES (3) DÍAS. Normalmente los viajeros procedentes del extranjero deben guardar una cuarentena durante varias semanas. Los Juegos de Pekín se desarrollaran en una estricta burbuja sanitaria y con motivo del evento el presidente chino recibirá a varios dirigentes mundiales. La Reunión con Bach es la PRIMERA QUE SE CONOCE de Xi Jinping con un invitado extranjero desde el inicio de la Pandemia. El encuentro tuvo lugar en la residencia Diplomática de Diaoyutai, un parque de Pekín, según la televisión Pública ‘CCTV. La cadena mostró a los dos hombres con MASCARILLA EN EL ROSTRO, pasando uno al lado del otro., delante de banderas de China y del movimiento olímpico.

XI y Bach conversaron luego manteniendo una amplia distancia. El líder chino aseguró a su interlocutor que su país Organizaría unos “Juegos Olímpicos simples, seguros y espléndidos” a pesar del repunte de casos de Covid en China.

Indicó ‘CCTV’. Bach tendría también previsto reunirse con la tenista china Peng Shuai. La deportista había publicado en noviembre en internet un largo mensaje en que afirmaba haberse sentido ‘FORZADA A UNA RELACIÓN SOCIAL con el Ex VICE PRIMER MINISTRO DE SU PAÍS, Ese mensaje fue borrado y Peng Shuai estuvo un tiempo para desaparecerlo. En un Vidio-Conferencia finales de noviembre Bach charló con la tenista y ambos quedaron en verse para cenar en Pekín, cuando el alemán viajara para los Juegos Olímpicos.

El caso de Peng Shuai suscitó una movilización internacional bajo la etiqueta ¿Dónde Está Peng Shuai?. China, donde el coronavirus fue detectado por primera vez a finales de 2019, cerró prácticamente sus fronteras en marzo 2020. Xi Jinping no ha salido de China desde enero 2020 y no ha recibido a dirigentes extranjeros desde marzo del mismo año, aunque sí ha participado en numerosos encuentros internacionales mediante VIDEO CONFERENCIAS.

Entre los líderes políticos esperados en Pekín para los Juegos Olímpicos se encuentra: VLADIMIR PUTIN, Presidente de Rusia. Varios países occidentales (especialmente Estados Unidos, Canadá y Reino Unidos) anunciaron un BOICOT DIPLOMÁTICO a estos Juegos para denunciar las VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHINA.

Pese a que los Juegos Olímpicos de Invierno, no es de mucho interés de los Países Latinos de América y los de hablar poco el Idioma inglés. CONSTA DE 15 DEPORTES: #1) ,ESQUÍ ALPINO. #2), BIATLÓN. #3), BOBSLEIGH #4), ESQUÍ DE FONDO. #5), CURLING , #6), PATINAJE ARTÍSTICO. #7), ESQUÍ LIBRE. #8) HOCKEY SOBRE HIELO. #9) LUGE. #10), COMBINACIÓN NÓRDICA. #11), ‘SHORT TRACK’. #12), SKELETON. #13), SALTO DE ESQUÍ. #14), SNOWBOARK. #15) PATINAJE DE VELOCIDAD.

Veamos una nota de la AGENCIA ‘EFE’, originado en Sao Paulo, Brasil, de fecha lunes 17 de enero de 2022. Titulo: “ Brasil llevará ONCE (11) Deportistas a los ‘JO’ de Invierno de Pekín. Contenido: “El Comité Olímpico Brasileño (COB) anunció este lunes la convocatoria de los once deportistas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que se llevará a cabo entre el 4 y el 20 de febrero próximos. Los deportistas brasileños buscarán LA PRIMERA MEDALLA PARA EL PAÍS SURAMERICANO’ en unos ‘JJ,OO’ de Invierno en cinco modalidades: BOBSLED, ESQUÍ DE FONDO, ESQUÍ ALPINO, ESQUÍ ESTILO LIBRE Y SKELOTON. La participación de Brasil arranca antes incluso de la ceremonia de apertura del 4 de febrero en el Estadio Nacional de Pekín, más conocido como el ‘NIDO DE PÁJARO, escenario de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008. (EN PANAMÁ LO recordamos, pues, fue allí donde ‘El Canguro’, Irving Saladino, ganó la primera presea dorada para Panamá, en Salto de Longitud. De madre brasileña, la joven Sabrina Cass, campeona mundial junior cuando aún competía con Estados Unidos, disputará la primera prueba de clasificación el día 3 en la modalidad de Esquí Libre. La delegación de Brasil contará además con nombres experimentados, como Edson Bindilatti, quien, por Otro lado, anunció que se retirará de la selección tras la competición.

“Será mi última edición de Juegos Olímpicos como deportista, pero quiero continuar trabajando fuera del hielo para dar oportunidad a otros deportistas”, añadió. Los otros convocados brasileños son: Manex Silva, Jaqueline Mourao y Bruna Moura, en Esquí de Fondo (cross-country); Michel Macedo, en Esquí Alpino; y Nicole Silveira, en Skeleton.

Hasta la fecha, el mejor resultado de Brasil en unos Juegos Olímpicos de Invierno está en poder de Isabel Clark, que quedó en noveno lugar en ‘Snowboard’ cross, en Turín 2006. Pekín 2022 será la novena participación de Brasil en unos ‘JJ.OO’ de invierno desde 1992.

El récord del país respecto al número de deportistas fue en Sochi 2014, cuando participaron trece deportistas brasileños En siete disciplinas diferentes. En total, hasta Pekín, 35 deportistas brasileños, entre ellos 10 mujeres, han disputado unas Olimpiadas de Invierno en ocho modalidades: Esquí Alpino, Bobsled, Esquí de Fondo, Luge, Snowboard, Biatlón Esquí Estilo Libre, y Patinaje Artístico”. ¿Qué les parece lectores del Coctel?.

OTRO TIP SUELTO. Aparte de Brasil veamos los otros países de América de habla del Idioma Español, y también el Idioma Inglés, que han participado en Juegos Olímpicos de Invierno. Ya señalamos a Brasil con un total de 7.‘EE.UU.’ ha participado en 22 Juegos. Medallas. ORO, 96, PLATA 96, Bronce 84. Totales, 276 Preses. Argentina: 18: Oro ‘Plata y Bronce ‘0’ Preseas. Chile 16. Oro, Plata y Bronce. ‘0 Preses. Costa Rica. 6 Juegos. ‘Oro Plata y Bronce, ‘0’ Preseas. México 7: ‘Oro, Plata, y Bronce ‘0’ Preseas. Cuba ‘0’ Participación. Colombia 2 participación. Oro, Plata y Bronce, ‘0’ Preseas. España.20. Medallas de ‘’Oro, Plata, Bronce., Totales cero. Jamaica, 7 Juegos. ‘Oro ’0’, Plata y Bronce ‘0’ Preseas.. Pto. Rico, 6 participaciones. Cero Oro, Plata y Bronce. Pero, 2 participación. Oro, ‘0’, Plata ‘0’, Bronce ‘0’. Totales cero. Rep. Dominicana ‘0’ Participación. Trinidad &Tobago, 3 presencia. Oro, Plata y Bronce, ‘0’ Medallas. Paraguay. 1 Presencia. ‘0’ Oro, Plata y Bronce. Tomen nota de esto.