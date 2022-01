Primer caso de la División Ad-Hoc del ‘TAS/CAS’ en los ‘JO’ de Invierno, Beijing, 2022

Comenzando el Coctel de hoy, viendo ‘TIPS’ de todas partes, en la fecha del domingo 30 de enero de 2022, Colombia

(Caimanes de Barranquilla ), que tiene 2 victorias y 1 derrota, estaba jugando contra México (Charros de Jalisco), con 2 reveses, comenzando a las 9:00 a.m. México derrotó a los Caimanes de Barranquilla, 1.0, para su primer triunfo en la Serie del Caribe. Venezuela, (Navegantes de Magallanes) (1-1) contra , Puerto Rico,(Criollos de Caguas) (0-2). En la parte baja del segundo innings,Venezuela estaba superando a Puerto Rico (Criollos de Caguas) 3-2. Panamá, (Astronautas de Los Santos) (1-1) vs, Rep. Dominicana (Gigantes del Cibao) 2-0., a las 7:00 p.m.

Pasando a lo más importante del domingo 30 de enero cuando estoy preparando el Coctel, es el partido de nuestra

“Sele’ de Fútbol Profesional de Panamá, bajo la ‘DT’, de Tomas Christiansen, que busca un cupo para estar presente

en la XXll Copa Mundial de Fútbol de 2022 del 21 de noviembre al 10 de diciembre en, Doha, Qatar.

Comparten estos comentarios. El Periódico de JAMAICA. (OBSERVER ) , (OBSERVADOR), fundado en 1834. Tituló el domingo 30 de de enero de 2022. (FIGHT- ON) (VA LA PELEA) . Parte del contenido dice: “Con el cuarto

Puesto en ‘play-off’, buscando el objetivo más práctico, para Jamaica en esta etapa de la campaña los ‘Reggae Boyz’,

podrían cambiar su fortuna a la vuelta le roban más PUNTOS A PANAMÁ HOY”. ¿Qué le parece lector?

Por otro lado, el DIARIO ‘THE DAILY GLEANER’, títuló el domingo 30 de enero: “UNA MONTAÑA LLAMADA

PANAMÁ”. Si los ‘Reggae Boyz’ van a montar un regreso tardío en su campaña de CLASIFICACIÓN para la Copa

Mundial, tendrán que romper una vez más UNA TENDENCIA PERDEDORA EN UN PAÍS CENTROAMERICANO.

Jamaica se enfrentará a Panamá esta noche a las 6:05 en el Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, aferrándose a un RAYO DE ESPERANZA de un cuarto lugar con cinco juegos restantes. Como se acaban los juegos,

Jamaica necesitará MONTAR UNA VICTORIA contra un equipo contra el que han TENIDO PROBLEMAS tanto en

Casa (Jamaica), como en la ciudad de Panamá.

Los ‘Reggae Boyz’ NUNCA HAN VENCIDO A PANAMÁ en un partido para la clasificación para la Copa Mundial

que se remonta 2004, solo lograron dos empates y una derrota. Sin embargo, estuvieron en una situación similar en

octubre pasado contra Honduras y lograron su primera victoria en San Pedro Sula. Para que suceda una SUERTE SIMILAR CONTRA PANAMÁ, el Entrenador en Jefe Interino PAUL HALL dice que tienen que aprovechar sus

momentos con el balón mejor que en su derrota 2-1 ANTE MÉXICO, teniendo solo el 24 por ciento de la posesión.

“Una de las cosas que hablé con los jugadores es cuando RECUPERAMOS EL BAlÓN, mantengámoslo un poco mejor e intentemos construir y dejar que el otro equipo corra un poco. Porque con la humedad no es divertido ir persiguiendo la pelota y cuando la coges se la devuelves. Podría ser una noche larga”, dijo Hall.

ENFOQUE EN TRES PUNTOS: “Similarmente siento qu no debemos RESPETAR A PANAMÁ tanto como probablemente lo hicimos los mexicanos y concentramos en recuperar unos puntos. Creo que es más importante que

cualquier otra cosa”. Panamá derrotó a Jamaica 3-0 en su primer encuentro de la campaña el 5 de septiembre. Sin embargo, los Canaleros perdieron terreno en una derrota de 1-0 ANTE COSTA RICA en San José el jueves, un

resultado que según Hall, los mantiene en la pelea. “Todos creyeron después del partido de México que los resultados

nos iban a ir en contra y nos quedamos fuera. Pero los resultados fueron para nosotros. Se observa las permutaciones

de lo que pueda suceder en los próximos juegos , Costa Rica necesita ir a otros lugares y ganar, los equipos en la parte

superior lo hacen muy bien, entonces tenemos una oportunidad dijo Hall”. Los “Reggae Boyz” no contarán con el

defensor Damion Lowe, quien está suspendido luego de ser expulsado en el juego de México. El defensor de los Cavaliers, Richard King, lo reemplazó en el plantel y es una de las opciones para reemplazar a Lowe en el onceno inicial. King lo hizo muy bien en el Juego de Perú. Por eso está aquí. No tenemos miedo de usar a nadie en este grupo

porque podríamos necesitarlos”.

Si tenemos que remplazar a Damion, pero se basa en lo que queremos sacar del juego. Le persona perfecta se ajustara

a esa factura”. Jamaica ocupa EL SEXTO LUGAR con 7 puntos, a siete (7) puntos del CUARTO LUGAR Panamá,

que tiene 14, y a cinco puntos del quinto lugar, Costa Rica que tiene 12 Puntos. LosTres Mejores Equipos se clasifican

para la Copa del Mundo.

El Tema Principal. Pido disculpa a mis lectores por dedicar quizás demasiado tiempo al fútbol. En mi Sitio Web con

fecha de sábado 29 de enero de 2022, de la División AD-HOC’ del TAS/CAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), cuyo

sede principal está en Lausana Suiza. Dice (Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022.) “La División ‘AD-HOC’ del

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha registrado sus primeras solicitudes en relación con los Juegos Olímpicos de

Invierno Beijing 2022. MEGAN HENRY (esquelto, ‘EE.UU.’), PRSENTÓ una solicitud (OG/23/01) l 26 de enero de 2022 contra el COMITÉ OLÍMPICO INTERNACI0NAL (COI). El atleta solicitó que el COI y la IBSF apliquen el

Sistema de calificación implementado en MARZO 2020 Y OTORGARLE un puesto competitivo en la categoría femenina.

Evento de esqueleto. Dicho procedimiento finalmente no se prosiguió después de que el TRIBUNAL DE APELACIONES de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) notificó al atleta de su decisión final

DE NEGAR SU PETICIÓN, y fue reemplazada por una nueva solicitud Megan Henry contra la IBSF (OG/22/03).

En la nueva solicitud Megan Henry solicitó que la decisión de la IBSF que asignaba el último cupo restante a la

Islas Vírgenes de los Estados Unidos se conceda en espera del resultado del arbitraje. El Panel de Árbitros Designados

para decidir este asunto, compuesta de la Sra: Annabelle Bennett, Presidenta, (Australia), la Sra. María A. Gwynn (Paraguay), y el Sr. Xianyue Bai (RP China), celebraron una audiencia el 30 de enero 2022. Se espera que la decisión del Panel se emita a más tardar ese mismo día.

También se ha registrado otra aplicación: GO 22/02 Andrei Makhnev, Artem Shuldiakov y Comité Olímpico Ruso (ROC) c. Internacional. Federación de Esquí (FIS). Ambos esquiadores magnates no pudieron participar en las etapas de la Copa Mundial de Tremblant, Canadá (7-8 de enero 2022), Y Deer Valley USA (12-14 de enero 2022), ya que no

fueron VACUNADOS con un vacuna reconocido en los ‘EE.UU’. y en Canadá. Dado que en cada evento se llevaron

a cabo dos carreras clasificatorias para magnates, los atletas no pudieron sumar puntos en esas ocasiones. Al final del

periodo de clasificación, ellos se clasificaron fuera de la cuota de esquiadores elegibles para competir en Beijing, Los

atletas solicitaron que dos, las cuotas olímpicas no utilizadas obtenidas por atletas afiliados a la República China en

disciplinas de estilo libre de la FIS, reasignados a competiciones de moglus para permitirles participar en las competencias de moglos en los Juegos de Pekín.

Un Panel de árbitros compuesto por el Sr. Jeffrey Benz, Presidente, (EE.UU), el Sr. Alain Zahlan de Cayetti, (Francia)

y el Sr. Lars Hilliger (Dinamarca) celebraron una audiencia el 28 de enero d 2022. Posteriomente, ese mismo día, El

Panel dictaminó que la División Ad-Hoc del CAS no tenía jurisdicción para conocer el asunto”. Tomen nota de esto.

OTRO TIP SUELTO: En mi Sitio WEB, con fecha domingo 23 de enero de 2022, recibí del Departamento de Comunicaciones del Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside Thomas Bach, con título principal: “Reuniones del COI antes y durante los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022”. Contenido: “El Comité Olímpico Internacional celebrará ANTES y DURANTE los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: información

Actualizada para los medios. El ‘COI’ celebrará una serie de reuniones en Pekín antes y durante los Juegos Olímpicos

de Invierno de Pekín 2022, que tendrán lugar del 4 al 20 de febrero de 2022. Teniendo en cuenta la PANDEMIA

MUNDIAL y sus impactos, algunos MIEMBROS DEL COI PARTICIPARÁN en la SESIÓN del COI en FORMA

REMOTA y para otros tuvo que REORGANIZAR ALGUNOS ARREGLOS DE VIAJE. Para hacer frente a estas

Reuniones. Por lo tanto, el calendario revisado es:

Reunión de la Junta Ejecutiva del COI: 2 de febrero de 2022 en el Intercontinental Beijing Beichen Hotel (OFH).

139ª SESIÓN DEL COI: 3 y 19 de febrero de 2022 en el Centro de Convenciones de China (CNCC). Las agendas de

Estas reuniones ya están disponibles y se pueden consultar aquí. ACCESO A LOS MEDIOS: Reunión de la Junta Ejecutiva del COI. Según la práctica estándar, la reunión de la Junta Ejecutiva (EB) del COI está CERRADA A LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Servirá únicamente como preparación para la Sesión del COI. No está prevista ninguna rueda de prensa posterior. Las Actas de la 139ª Sesión del COI estarán disponibles a través de un CIRCUITO

CERRADO DE TELEVISIÓN en el Centro de Prensa Principal (MPC), así como en Canal You Tube de IOC Media.