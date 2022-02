Conflicto: El Beísbol de ‘GL’, ofrece Nueva Oferta con ligeros cambios

Antes de comenzar el Coctel con el título de hoy, que habla de su ‘Majestad el Beísbol’, tocaré algunos ‘Tips’ Sueltos en algunos diarios. Uno titula: “Un Grupo de 18 Federaciones Deportivas respaldan la presentación de Demanda de NULIDAD CONTRA ELECCIONES del Comité Olímpico de Panamá y pide se REALICEN NUEVAMENTE. La Demanda es presentada por (CONFEDEPA) (Confederación Deportiva de Panamá). Presidente, Arquitecto Manuel Salazar. Secretario General, Dr. Rolando Villalaz Guerra. CONFEDEPA está reconocida por Pandeportes, si acaso Su ‘Nuevo Cacique’ ‘HD’ Héctor Brands, no lo ha cambiado.

Dice el documento: “Esta semana, un grupo de más de dieciocho (18) Federaciones y Asociaciones Deportivas vigentes en la República de Panamá, manifestaron su apoyo a la presentación de una Demanda de Nulidad en contra De las Asambleas Generales Extraordinarias del Comité Olímpico de Panamá celebradas en octubre y diciembre de 2020, y de enero de 2021, donde se efectuaron simultáneamente, las elecciones de la nueva Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá. Estas Asambleas se realizaron de MANERA VIRTUAL, en abierta violación a lo que disponen los Estatutos Inscritos en el Registro Público, que EXIGEN HACERLOS DE MANERA PRESENCIAL Y FÍSICA.

En estas Asambleas participó como delegado de la Federación Panameña de Gimnasia una persona que su Junta Directiva no está reconocida por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), ni está en el Registro Público, además de dos (2) Fundaciones de Interés privada de REMO, que tampoco están reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes y que votaron como los deportes de Remo y Canotaje.

Se ha pedido al Juzgado la aplicación de medidas conservatorias y de protección apropiadas, para evitar que en el Registro SE INSCRIBA UNA JUNTA DIRECTIVA DE MANERA IRREGULAR y violando las leyes nacionales y Los propios ESTATUTOS DEL Comité Olímpico de Panamá, y se cumpla con lo Recomendado por la Comisión Electoral Independiente (CEI). (Recuerden señores de Confedepa, que uno de los miembros del (CEI), ahora está con Lo que dice el refrán de moda; “En boca cerrada no entran moscas), que dispuso nuevas elecciones. Este proceso irregular se ha tratado de Inscribir en el Registro Público, violando abiertamente los Estatutos del COP, lo que hasta la fecha no han podido concretar”. Firma el Lic. Olmedo Pinzón Marín.

Señores Letrados, no deben la palabra “AMNESIA”, perdida de la memoria muchas veces por conveniencia. Pues, El célebre JEROME POIVEY, Jefe de Relaciones Internacionales del COI, dijo que era LEGAL la elección de La célebre Letrada del COI, DAMARIS (‘USA$) Young, quien con palabras ‘falsas’ ha dicho en repetidas oportunidades que fue atleta olímpica de baloncesto que es falso, ya que solo jugó en un torneo Centroamericano en San José, Costa Rica. También debo agregar que en ese momento, Pandeportes estaba dirigido, por un personaje que ‘El Cacique de turno de Pandeportes’, el ‘HD’, Héctor Brands recomendó al Presidente del país, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, que pusiera en la ‘DG’ de Pandeportes, al Lic. EDUARDO CERDA, apodado ‘Rasputín el Monje Loco”, con ‘0’ de conocimiento de la Carta Olímpica, y la Ley que rige Pandeportes. Con esto vuelo a citar el refrán: “La Democracia solo sobrevive cuando la Verdad Gobierna el Día”. Tomen nota de esto lectores.

En parte de los ‘TIPS SUELTOS del Coctel del sábado 12 de Feb. de 2022, el Título del Coctel: “El Silencio Sospechoso” de Pandeportes, de las Elecciones Deportivas 2022-2026. Sumario: “Invisible el Padrón Electoral de Fede. Asocia, Clubs, etc. que participarán”. Los Diarios están anunciando lo mismo de siempre y atletas ‘trentones’ que están buscando clasificar en torneos internacionales, para asistir a los Juegos Olímpicos de Verano del 2024, en París, Francia. Quiero compartir con ustedes selectos lectores del Coctel, un reportaje en la Editora en el ‘Idioma en Inglés’ “Around The Rings”. En el ‘Idioma En Español’ Alrededor de Los Anillos, cuyo Editor y Fundador es Ed Hula, asistido por Shella Scott Hula. El Editor Jefe en Español es Miguel Hernández.

Un reportaje de Miguel Hernández, fechado el viernes 11 de febrero de 2022. Título Principal: “El COI no quiere Especular SOBRE PARÍS 2024, si en Francia se prohíbe el HIYAB, en todas las actividades deportivas. (El Hiyab es el Pañuelo que cubre la cabeza, cuello y parte del pecho utilizado por las mujeres como símbolos de religión y femineidad. Este celo oculta el cabello, las orejas y el cuello). El mandato del ‘COI’ es garantizar que no haya discriminación en los Juegos Olímpicos, declaró a Around The Rings un funcionario olímpico. El debate de la polémica enmienda debe tener punto final el próximo 24 de febrero en el Paramento Francés, en París”. Así es.

El Tema de hoy. El DIARIO ‘CRÓNICA’ de México, con fecha sábado 12 de 2022, títuló: “Conflicto: Grandes Ligas ofrecen

nueva oferta con ligeros cambios”. Sumario: “La situación laboral entre la ‘MLB’ y la Asociación de Peloteros no tuvo gran avance. Los abogados tienen intención de discutir la oferta con la Junta del Sindicato. Las Grandes Ligas presentó su nueva propuesta a los abogados de los jugadores en paro, aunque solo tuvieron un movimiento, luego de las negociaciones este sábado. La directiva mantuvo el plan de incrementar el LÍMITE DE 210 MILLONES A 214 MILLONES en el 2022 y 2023. Incrementaron su propuesta a 2016 MILLONES en el 2024, seguido de 2018 MILLONES y 222 MILLONES en los dos últimos años de la propuesta.Bruce Meyer, el líder negociador del sindicato, arribó con dos integrantes del equipo de abogados a la sesión, apenas cuatro días antes del programado de los entrenamientos de primavera. Se trata de apenas la quinta sesión negociadora sobre asuntos económicos desde que se inició EL NOVENO PARA PATRONAL EL 2 DE DIC., después de que llegó a su fin el contrato laboral colectivo de cinco años. Los Clubes presentaron una oferta de 130 PÁGINAS que esperan podría ser la estructura para un eventual memorándum de entendimiento. LA MLB propuso incrementar el SALARIO MÍNIMO DE 570 MIL500 DÓLARES a 630 MIL o un alternativo mínima estratificada de 615 mil para quienes inician en Las Grandes Ligas, 650 mil por un año de servicio y 725 mil por dos años – el último incremento de los 700 mil de la última propuesta. También ofrecieron incrementar EL BONO DE RESERVA PRE-ARBITRACIÓN de 10 MILLONES a 15 MILLONES. El Sindicato se encuentra en 100 MILLONES DE DÓLARES. Para tratar las acusaciones de manipulación de tiempo de servicio, la MLB ofreció premiar con dos selecciones de Draft- un AMATEUR y UN INTERNACIONAL—para los logros de los NOVATOS, un incremento de uno. El Sindicato se opone al Draft internacional.

Además, para tratar la rotación de alineamientos, la MLB propuso LIMITAR A CINCO las asignaciones d un jugador a las ligas menores cada temporada. Los clubes también ofrecieron garantizar un jugador seleccionado Draft amateur que haya participado en el programa físico antes del Draft reciba un contrato de al menos el 75% del Valor, estipulando que cuando un jugador supera la prueba física antes del Draft no PUEDA SER DADO DE BAJA Por su exámen físico tras el Draft. Esto se encargaría en el futuro de decisiones como la de los METS de no firmar a Kumar Rocker.

La MLB aseguró que su oferta de salario mínimo y el bono de reserva tiene un valor de 200 MILLONES DE DÓLARS más para los jugadores a lo largo de cinco años en el acuerdo anterior. Los abogados de los jugadores tienen Intención de discutir la oferta con la Junta del Sindicato”. Tomen nota de esto lectores. UN ‘TIP SUELTO: (De Prensa Latina de Cuba), originado en (Beijing, China, el 13 de febrero de 2022. “Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) tituló. “El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) examinará hoy el caso sobre presunto DOPAJE de la patinadora RUSA KAMILA VALIEVA A y prevé revelar mañana el dictamen, el cual definirá CONTINÚA en los Olímpicos Invernales Beijing 2022. “La Corte detalló que la visita se celebrará por video conferencia a las 20:30, hora de China, y estará a cargo Un Panel de Árbitros integrado por el italiano Fabio Lúdica, el

Estadounidense Jeffrey Benz y la doctora eslovena Vesna Bergant Rakocevic.

Tras los debidos análisis los expertos notificará las conclusiones de las partes interesadas en la TARDE DEL LUNES 14 de febrero, justo un día antes de la primera individual de Valeiva en la categoría femenina. El Tribunal igualmente confirmó que

Recibió las apelaciones del Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y la Unión Internacional de

Patinaje sobre Hielo contra la decisión de la Agencia Antidopaje Rusa de levantar la suspensión provisional de la jóven. Según

La Agencia Internacional de Control, se detectó la PRESENCIA DE TRIMETAZIDINA en el exámen realizado a la adolescente el 25

de diciembre de 2021, durante un campeonato en San Petersburgo. El proceso lo desarrolló un laboratorio de Estocolmo (Suecia), acreditado por la WADA.

Pero el Comité Olímpico Ruso indica que la deportista dio negativa en pruebas de dopaje antes y después esa fecha,INCLUSO EN BEIJING, y consideró que plantea “preguntas serias” el periodo del de procesamiento de la muestra positiva presentada por

Parte del Laboratorio de la Agencia Mundial Antidopaje. Prometió tomar medidas integrales y hacer todo lo posible para preservar EL ORO GANADO el lunes anterior en la categoría por equipos de Patinaje Artístico y salvaguardar los derechos e

Intereses de los atletas. Según añadió, los resultados individuales de de Valieva y sus colegas en la competición “no están sujetos a una revisión automática porque la prueba de DOPAJE POSITIVA de la atleta no se realizó durante los Juegos de Beijing 2022.

El Comité Olímpico Ruso ganó el oro en ese evento, que combina las puntuaciones de los patinadores y patinadoras solitarias,

así como las parejas y bailarines sobre el hielo. Valeiva de 15 años, aportó 74 puntos tras convertirse en la primera atleta en conseguir un salto cuádruple en una lid olímpica. Pero sigue retrasada indefinidamente la entrega de las medallas. Así es.