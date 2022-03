Venezuela Celebra: Yulimar Rojas Ganó su reto de 3er. ‘CM’ Bajo Techo

El título principal del Coctel del domingo 20 de marzo de 2022: “Yulimar Rojas ( .), en busca del Tri- (CM)

‘In-Door’, en Belgrado 2022. Sumario: Se reta a sí mismo, mejorar su récord de (15-67 Mts.), en Tokio 2020.

Veamos los títulos de los Diaros del domingo 20 sobre este tema. 1) (Día a Día). “Yulimar, no quiero que me conozcan como el Usain Bolt femenino”. 2 (Diario El Siglo), no tocó el tema. 3) El Panamá América y el Diario Crítica no tocaron el tema. 5) Diario La Prensa: Yulimar Rojas ganó tercer mundial bajo techo con nuevo Récord

Mundial bajo techo. 6) Diario Metro Libre: “Título: “Nací para saltar 16 metros”, dice Yulimar Rojas”. En la sección

El Tema de hoy. El ‘DIARIO MERIDIANO de Venezuela, con fecha domingo 20 de marzo tituló: “Venezuela celebra: Yulimar Rojas logró imponerse como la mejor en salto triple por tercer mundial de Atletismo (bajo techo) consecutivo a tempranas horas de este domingo. La atleta venezolana más prominente de la historia, (opino que hay

una exageración en cuanto a esa palabra ‘más prominente) sigue cosechando éxitos en las mejores competencias internacionales. Yulimar arrancó fuera de la competencia y en su primer salto marcó 15.19 mts. Este primer intentó

le bastó para liderar la competencia. Cuando parecía que ya era todo después de cuatro intentos más, llegó el último

(sexto) y Yulimar aplastó su propia marca, consiguiendo además el RÉCORD MUNDIAL INDOOR, con 15.74 mts.

Este registro se considera marca absoluta de la disciplina por lo que la barrera de los 16 metros está cada vez más cerca. El segundo salto de Yulimar FUE NULO, por lo cual se mantuvo con la marca de su primer salto hasta su último intento.

En el tercer Salto, Yulimar quedó lejos del primero, logró alcanzar tan solo 15:04, lo que siguió siendo de las mejores marcas pero por debajo compitiendo con la marca de su primer intento. La cuarta oportunidad de Yulimar

También fue DECLARADA NULA, la criolla siguió comandando la competencia con su primera aparición En el

Penúltimo inténtose impulsó hasta 13:36 M, dejando toda la emoción para el salto final, tras el cual MARCÓ EL 15.74 MTS., en nuevo RÉCORD MUNDIAL BAJO TECHO.

El DIARIO PRENSA LATINA DE CUBA), originado en Belgrado el domingo 20 de marzo, tituló: “Yulimar Rojas

Destrozó Récord Mundial de ‘Salto Triple’ Bajo Techo. Contenido: “Tal y como lo hizo en los Juegos Olímpicos de

Tokio, la venezolana logró la cota aquí en su último salto, para dejar a tras no solo el 15:43 de la especialidad en

en pista cubierta, si no que logró el resultado más elevado de todos la historia tomando en cuenta también el 15:67

al aire libre. La medalla de plata fue para la ucraniana Maryna Bekh- Romanchuk con marca de 14:74 metros, en

tanto el bronce correspondió para la jamaicana Kimberly Williams con salto de 14:62 metros.

La cubana Liadagmis Povea fue quinta al saltar 14:45 metros y su compatriota Leyanis Pérez logró 13:99 y terminó en la plaza 11. Mientras tanto en el 3,000 mts del sector masculino, Etiopia hizo el 1-2 con Selemón Barega colgándose la medalla de oro, con registro de 7 minutos, 41 segundos y 38 centímetros, para dejar con la plata a Lamecha Girma con marca de 7:41.63 minutos, Tomen nota de esto.

Más del tema sobre la hazaña de la atleta Venezolana Yulimar Rojas, y su récord mundial de ‘Salto Triple In-Door’.

En mi Sitio Web- con fecha de domingo 20 de marzo a las 7:15 a.m., recibí un Comunicado de Prensa de “World

Athletic”. (IAAF), presidido por Sebastian Coi, con título: “Rojas ganó el Tercer Título Mundial de Triple Salto

Bajo Techo “Con Récord Mundial Absoluto de 15:74 mts. en Belgrado. Contenido: “Yulimar Rojas ya estaba a punto

de crear aún más historia, lista para convertirse en la primera atleta en ganar tres títulos mundiales de triple salto bajo

techo. Pero eso no fue suficiente para la superestrella venezolana de los saltos.

Con el último salto de la competencia, alcanzó un sensacional récord mundial absoluto de 15.74 metros. Algunos de

sus intentos anteriores en el Campeonato de Atletismo Indoor Belgrado 22 habían estado cerca del tablero, pero este

fue diferente. Claramente fue un salto legal cuando pasó de su salto a su paso y salto, aterrizando en la arena más lejos de lo que nunca lo había hecho en interiores o exteriores. Saltando hacia atrás, comenzó a celebrar. Y luego se

confirmó: 15,74 para mejorar su propio récord en 15:67 mts. que logró para ganar el título olímpico en Tokio. Su anterior récord bajo techo había sido los 15.43 mts. que registró en Madrid en febrero 2020.

Dio otro gran salto en la cuarta ronda, aterrizando en la arena en una marca que parecía cercana a su propia ventaja

Mundial de 15:41 mts., pero eso fue juzgado como falta. El siguiente no se fue. Volando por el aire, aterrizó y saltó

hacía arriba, mirando el marcador con anticipación. Primero llegó la luz verde y luego la distancia. 15:36 mts., para

igualar el récord del campeonato establecido em 2004, y perder su propio bajo techo por solo 7 cm. Ella no había

terminado. Saliendo a la Pasarela por última vez, se enfrentó a la multitud y ganó su sexta medalla de oro consecutiva, junto con sus victorias mundiales bajo techo en 2016 y 2018, los dos títulos mundiales al aire libre obtenidos en 2017 y 2019 y su último triunfo olímpico año. La medallista de plata mundial de Salto de Longitud de

Ucrani, Maryna Bekh-Romanchuk, también tuvo la competencia de triple salto de su vida, saltando 14.74 mts. en la

Ronda final para pasar del octavo al segundo lugar, mientras Kimberly Williams de Jamaica saltó un PB bajo techo

de 14:62 mts. para obtener el bronce .

En una competencia de una profundidad impresionante, es la segunda vez en cualquier competencia bajo techo que

10 mujeres saltan más allá de los 14 metros”. ¿Sus opiniones distinguidos y selectos lectores del Coctel?.