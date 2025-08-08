Colón ya tiene equipo en La Liga Profesional de Béisbol

¡Es una realidad! La <b><a href="/tag/-/meta/probeis-liga-profesional-de-beisbol-de-panama">Liga Profesional de Béisbol de Panamá</a></b> tendrá un nuevo equipo y se trata de una nueva franquicia que llega desde <b>Colón.</b>Los Jaguares será el nuevo equipo que verá acción en el béisbol profesional de Panamá. Durante la presentación oficial, Alez Zapata, gerente general del equipo, manifestó: <i>'Me siento muy contento y orgulloso, tenemos 30 años de estar trabajando en el béisbol de Grandes Ligas, de regalarle a Colón un proyecto y al final del camino no se trata tanto de los que son Grandes Ligas, sino los que son buenos ciudadanos', </i><i>'Un día caminando me puse a pensar e hice un par de llamadas a un amigo mío en Maimo y le comenté el proyecto',</i> agregó Zapato que hoy ve hecho una realidad.<b>Los Jaguares ya se alistan para ver acción</b>El mánager de Los Jaguares de Colón será Claudino Hernández reconocido por ser quien recomendó firmar a Mariano Rivera, el mayor cerrador de todos los tiempos en las Grandes Ligas.<i>'Lo único que les digo es que voy a dar lo.mejor de mí para ver como hacemos y que jaguares estén dentro de la farándula del béisbol profesional por muchos años’'</i> comentó Hernández.La idea es traer al torneo jugadores de Colón, del resto del país y también extranjeros.