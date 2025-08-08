Colón ya tiene equipo en La Liga Profesional de Béisbol

¡Es una realidad! La Liga Profesional de Béisbol de Panamá tendrá un nuevo equipo y se trata de una nueva franquicia que llega desde Colón.

Los Jaguares será el nuevo equipo que verá acción en el béisbol profesional de Panamá. Durante la presentación oficial, Alez Zapata, gerente general del equipo, manifestó: “Me siento muy contento y orgulloso, tenemos 30 años de estar trabajando en el béisbol de Grandes Ligas, de regalarle a Colón un proyecto y al final del camino no se trata tanto de los que son Grandes Ligas, sino los que son buenos ciudadanos”,

“Un día caminando me puse a pensar e hice un par de llamadas a un amigo mío en Maimo y le comenté el proyecto”, agregó Zapato que hoy ve hecho una realidad.

Los Jaguares ya se alistan para ver acción

El mánager de Los Jaguares de Colón será Claudino Hernández reconocido por ser quien recomendó firmar a Mariano Rivera, el mayor cerrador de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

“Lo único que les digo es que voy a dar lo.mejor de mí para ver como hacemos y que jaguares estén dentro de la farándula del béisbol profesional por muchos años’” comentó Hernández.

La idea es traer al torneo jugadores de Colón, del resto del país y también extranjeros.