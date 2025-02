Contratación directa para el Mariano Bula, auditorías y el futuro de Pandeportes

¿Cómo encontró Pandeportes al asumir el cargo?

Nosotros hemos venido a cambiar esa realidad, somos una administración prodeporte y proatleta. No solamente estamos hablando del alto rendimiento y de lo que involucra federaciones, etc., sino también lograr una estrategia de masificación del deporte.

Llegamos a una institución que estaba teniendo una imagen ante la ciudadanía muy deteriorada, una institución que no tenía la confianza de la población, que tenía más de dos décadas de haber sido politizada. Si te fijabas, la gran mayoría de los directores tenían afiliaciones políticas, las decisiones se tomaban de manera política, no se tomaban con los mejores intereses, ni de los deportes ni de los atletas.

¿Qué está haciendo Pandeportes para limpiar su nombre?

¿Vienen auditorías?

¿Qué pasó con el policentro de El Chorrillo que se ha tumbado y vuelto a subir el acto público?

¿Qué proyectos están en la agenda?

¿Cuándo estará listo el Maracaná?

El Maracaná es un tema que logísticamente lo estamos estudiando porque si no tenemos el polideportivo ya hecho y empezamos con el Maracaná, ya no tienes sitio. No puedes arrancar las remodelaciones de todos los coliseos al mismo tiempo porque con todo y que están en condiciones, no son las mejores, tampoco puedes quedarte sin coliseos porque después no tienes dónde jugar partidos.

¿En qué queda el Mariano Bula?

¿No va a ser una licitación abierta entonces?

¿Cuáles son las empresas?

Prefiero no decirlo todavía, no es el momento. Pero son tres empresas que tienen un currículum impecable y que han licitado en este tipo de proyectos. Una vez se apruebe la contratación excepcional publicaremos todo el proceso.

¿Ha tenido alguna conversación con Carolena Carstens luego de que anunciara su retiro denunciando falta de apoyo?

Yo no he hablado con Carolena Carstens. Leí su comunicado, me dio dolor ver las cosas que dijo y cómo se sentía, porque al final del día es una atleta que le ha dado mucho al país y es algo triste.

Sin embargo, yo personalmente hice una investigación y esta institución le he dado a Carolina Carstens por un espacio de 10 años más de 420.000 dólares. Carolina Carstens es una de las atletas que más apoyo económico directo en el concepto de becas y estímulo deportivo ha recibido en la historia de la entidad, aparte de todo el apoyo que ha recibido de manera indirecta a través de la federación nacional de taekwondo que le ha pagado viajes y campamentos.

A mí me duele mucho ver cómo Carolena se siente triste, por eso respeto su opinión. Sin embargo, no la comparto porque hay muchísimos atletas en este país que no han recibido un dólar de ayuda y muchas carreras que se han acabado. Las puertas de Pandeportes para ella están abiertas. Si ella piensa que el apoyo no ha sido suficiente puedo respetarlo, pero vivimos en un país en donde los recursos son limitados y todo ese dinero que se le ha dado a ella no se le ha dado a otro atleta, se le dio a ella.