Dos medallas y dos récords, la natación panameña cierra Asunción 2025

La participación del equipo de natación de Panamá en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 ha llegado a su fin.

La delegación panameña se despide de la piscina con un notable balance, gracias a la destacada actuación de la nadadora Emily Santos, quien se colgó dos medallas y rompió dos récords en la competición.

La última jornada para el equipo panameño contó con la participación de María Castillo, Andrey Villarreal y Julio César Rodríguez, quienes compitieron en la prueba de 50 metros libres. En su respectivo heat, María Castillo obtuvo el tercer lugar con un tiempo de 27.64 segundos, colocándola en el puesto 24 de la tabla general. Por su parte, Andrey Villarreal también se ubicó en el tercer puesto de su heat, con un tiempo de 24.10 segundos, quedando en el puesto 24 general. Finalmente, Julio César Rodríguez terminó su heat en la séptima posición, con 23.74 segundos, alcanzando el puesto 21 de la tabla general. Ninguno de los tres logró avanzar a las finales.

A pesar de los resultados de la jornada final, el equipo de natación de Panamá cerró su participación con la satisfacción de haber obtenido dos preseas: una medalla de oro en los 100 metros pecho y una medalla de plata en los 200 metros pecho. Ambas medallas fueron conseguidas por Emily Santos, quien además estableció un nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior en cada una de estas pruebas.

La participación panameña se concentró principalmente en los estilos libres, con los 50 y 100 metros, distancias en las que María Castillo, Andrey Villarreal y Julio Rodríguez compitieron. Aunque no pudieron acceder a las finales, el desempeño general de la natación panameña en estos juegos es motivo de celebración, destacando el talento y la promesa de sus jóvenes atletas, con Emily Santos a la cabeza.