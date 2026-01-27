Drama en la Champions: El Barcelona y otros equipos caminan por la cornisa y estas son sus cuentas para no caer al repechaje

Es hora de sacar la calculadora para la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. De los 36 equipos participantes, apenas dos ya tienen asegurado a los octavos de final, mientras que tan solo cuatro ya no tienen posibilidades de entrar al play-off. Esto quiere decir que los 30 clubes restantes aún tienen oportunidades matemáticas reales de meterse directamente a los octavos de final o a los mencionados play-off. El Bayern Múnich y el Arsenal ya tienen la mente puesta en la siguiente ronda. Mientras que del otro lado de la moneda, el Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y el Kairat Almaty jugarán su último partido del torneo esta temporada. Equipos como el Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, Inter de Milán o Juventus dependen de un hilo para meterse a la ronda de los octavos de final o escalar posiciones en los play-off para evitar jugársela en esta etapa con equipos más exigentes.

El Real Madrid tiene el destino en sus manos

Cinco victorias y dos derrotas son los números que tiene el equipo blanco esta campaña en su competición favorita. Bajo el mando de Xabi Alonso y ahora de Álvaro Arbeloa, los merengues están en una posición bastante cómoda en la tabla, pero no están blindados. Una derrota Portugal contra el Benfica dejaría a los blancos muy vulnerables e incluso si hay una combinación de resultados podría bajar del top-8 y jugársela en los play-off. En tal caso de sumar al menos un punto, la diferencia de goles le favorecería al equipo y clasificar a los octavos de final. La buena noticia es que el equipo de Arbeloa parece encontrar su mejor nivel con un pletórico Kylian Mbappé, quien no deja de anotar goles. También están en un estado superlativo Federico Valverde, Franco Mastantuono, que lleva sumando buenos minutos. Quizás su mayor ‘kriptonita’ para este encuentro sea su antiguo entrenador, José Mourinho, quien en estos momentos dirige al equipo portugués. Este duelo, más allá de lo deportivo, promete ser nostálgico. Recordar que Arbeloa estuvo bajo la tutela de Mourinho en el pasado dentro del Real Madrid.

Barcelona tiene que vencer y esperar resultado

La situación del Barcelona es un poco más compleja. A los catalanes no les bastaría con vencer al Copenhague en casa. Deben esperar a que uno de los de arriba pinchen para que los españoles escalen y eviten la trampa del play-off. La buena noticia para ellos es que el PSG y el Newcastle chocarán entre sí y ambos conjuntos están dentro del top-8. Esto quiere decir que si no hay empate en este encuentro y el Barcelona vence, subirán de posiciones y podrían entrar directamente a los octavos de final. Pero no será tarea sencilla con la cantidad de bajas que tiene el equipo. Frenkie de Jong (sanción) y Pedri (lesión) no estarán disponibles para Hansi Flick en esta última jornada. Esto quiere decir que el alemán deberá improvisar para confeccionar su parado táctico y apostar por un cambio de dibujo. En esta escena podría aparecer con un 4-3-3 con un Eric García partiendo como ‘5’ o mantenerse con el 4-2-3-1 con un doble pivote conformado por Marc Casadó y García. Todo estará en manos del entrenador.

Drama en el Olympique de Marsella de Michael Murillo