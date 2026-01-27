Drama en la Champions: El Barcelona y otros equipos caminan por la cornisa y estas son sus cuentas para no caer al repechaje

Es hora de sacar la calculadora para la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. De los 36 equipos participantes, apenas dos ya tienen asegurado a los octavos de final, mientras que tan solo cuatro ya no tienen posibilidades de entrar al <i>play-off</i>.Esto quiere decir que los 30 clubes restantes aún tienen oportunidades matemáticas reales de meterse directamente a los octavos de final o a los mencionados <i>play-off</i>. El Bayern Múnich y el Arsenal ya tienen la mente puesta en la siguiente ronda. Mientras que del otro lado de la moneda, el Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y el Kairat Almaty jugarán su último partido del torneo esta temporada.Equipos como el Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, Inter de Milán o Juventus dependen de un hilo para meterse a la ronda de los octavos de final o escalar posiciones en los <i>play-off</i> para evitar jugársela en esta etapa con equipos más exigentes.