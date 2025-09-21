El atleta panameño es consciente de las consecuencias del dopaje

El estudio se realizará el próximo año en otros países de la región, con un mayor financiamiento de la WADA, aumentando el número de preguntas y de atletas, detalló Medina, quien también liderará el proyecto en 2026. 'Van a aumentar las preguntas en el aspecto de nutrición y salud mental para estudiarlos más a fondo', explicó.Indicó que este nuevo estudio les dará un panorama 'de lo que los atletas consumen, lo que conocen y nos permitirá entender cómo trabajar más a fondo en temas de educación, para definir nuestros controles futuros'. 'Esta nueva fase del proyecto tiene como objeto seguir profundizando en el tema sicológico y el uso de suplementos deportivos', añadió.En ese sentido, Medina dijo que las sustancias prohibidas han ido aumentando con el tiempo, comprobando que 'aumentan el rendimiento de los atletas', pero que con el tiempo afectan considerablemente su salud.'También ha ocurrido casos en los que sustancias han salido de la lista, porque se ha comprobado con estudios previos, que no afectan el rendimiento ni la salud', apuntó.En contravíaLa batalla por mantener al deporte y a los atletas limpios es grande, máxime cuando los que hacen el trabajo contrario no duermen y pretenden enquistarse de una u otra forma.Es el caso de quienes patrocinan los ‘Enhanced Games’ o Juegos Mejorados que tienen previsto realizarse en 2026 en Estados Unidos y, según sus promotores, se jugarán bajos reglas especiales, ignorando las de la Agencia Mundial Antidopaje.'Las drogas que mejoran el rendimiento no serán obligatorias, se permitirán prótesis y tecnología de calzados', destaca uno de los documentos que habla sobre el particular.Los primeros deportes en mencionarse como registrados son el atletismo, la natación y las pesas, también se espera la participación de otras disciplinas, aunque esto dependerá del financiamiento que se logre.Al respecto, la licenciada Medina dijo que 'las organizaciones antidopaje y la WADA están en contra (...) porque esto afectará la salud de los atletas. Es preocupante'.'Hay países que le han comunicado a sus atletas que, de participar, quedarán expulsados de su federación y federaciones internacionales, como la de natación' que han dicho lo mismo, añadió. A propósito de la natación, en la presentación de los ‘Enhanced Games’ en mayo pasado, su fundador Aron D’Souza pasó un documental, una plataforma de venta de potenciadores del rendimiento y el destaque del nadador griego Kristian Gkolomeev.Gkolomeev supuestamente el récord mundial de los 50 metros Libre, pero utilizando tecnología y sustancias que hoy son ilícitas para el rendimiento de los atletas.'Debería estar retirado', dijo D’Souza sobre Gkolomeev, 'pero de hecho, nada más rápido que cualquier ser humano (...) porque utilizó la tecnología y la ciencia para mejorar su rendimiento'. Sobre el particular, la World Aquatics (federación de natación) dijo en un comunicado que estos juegos, 'no son una competición deportiva basada en valores universales como la honestidad, la justicia y la equidad: son un circo'.Los juegos del próximo año completarán un programa de cuatro pruebas de natación y otras tantas de atletismo, así como una competición en las pesas, con alicientes económicos que van entre los 250 mil dólares y el millón de dólares.