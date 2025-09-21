El atleta panameño es consciente de las consecuencias del dopaje

El atleta panameño es consciente de las consecuencias que puede traer el uso de sustancias prohibidas, reveló un estudio realizado en nuestro país por la Organización Nacional Antidopaje, la Universidad de Trento (Italia) y la Agencia Mundial Antidopaje. El estudio hecho en Panamá como plan piloto, buscaba “explorar los factores protectores que podían reducir la susceptibilidad al dopaje”, como podrían ser los efectos de características sicológicas positivas. El proyecto fue denominado “Factores protectores contra el dopaje en el deporte élite en la región Pan-Rado: Una investigación sobre la autocompasión y la atención plena”. La responsable del mismo en Panamá, la licenciada Diana Medina, gerente de Educación de la Organización Regional Antidopaje Panamericana, afirmó que, en efecto, el deportista es consciente del dopaje. “Es consciente de que no es solamente salir positivo, sino que abarcan once infracciones por la que un deportista puede salir sancionado”, indicó. Este ilícito va desde el uso por recomendación, tráfico y complicidad, hasta por asociación prohibida, que es cuando un atleta sale positivo y demuestra que fue el entrenador el responsable, en cuyo caso ambos son sancionados. “Es el mismo ejemplo que si hay alguien del personal de apoyo, el doctor, el fisioterapeuta o el nutricionista, le ofreció la sustancia y se comprueba, ellos también salen sancionados”, enfatizó. Otro de los indicadores del test realizado a los atletas panameños reveló: “que muchos de ellos al enfrentar competencias, sus niveles de ansiedad, en términos generales, no aumentan de forma considerable”, expresó Medina.

Antecedentes

En su introducción, el estudio destaca que la idea nació el año pasado, con el objeto de conocer los aspectos sicológicos, nutricional y nivel de entrenamiento de los atletas, según su disciplina. En esa dirección, aspectos sicológicos como la autocompasión, salud mental, ansiedad y depresión, y nutricional en cuanto al conocimiento que tienen referente a las sustancias prohibidas. Los tres entes evaluadores, ONAD, Trento y WADA, reconocen el esfuerzo y la habilidad de los atletas, pero son conscientes de que estos llegan a tener amenazas por la presión de destacar, los incentivos económicos y probablemente, una rápida recuperación tras una lesión. “Si bien la mayoría de las investigaciones se están centrando en identificar los factores, que contribuían a las conductas de dopaje”, era necesario explorar los factores protectores que podían reducirlos. Su estudio y conclusiones, detalla el documento, “podían guiar el desarrollo de intervenciones específicas y programas educativos”, para el mantenimiento de la integridad de los atletas.

Proyecto a replicarse