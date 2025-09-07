El automovilismo panameño estará en el Gran Premio de México de F1

El automovilismo panameño da un salto hacia la proyección internacional después que la categoría TCR Panamá fuera invitada de manera especial para participar en los actos protocolares del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, que se celebrará del 24 al 26 de octubre de 2025 en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez.

La invitación representa un reconocimiento al crecimiento de la categoría en Panamá y al trabajo del Autódromo Panamá, considerado el epicentro del automovilismo regional.

La categoría TCR (Touring Car Racing) es actualmente una de las más relevantes del automovilismo de turismos, con presencia en más de 30 países.

La alianza con TCR México permitirá una visibilidad única para Panamá durante uno de los fines de semana más importantes del calendario mundial del automovilismo: la Fórmula 1.

“Esta invitación es un hito que nos llena de orgullo y que refuerza nuestra misión de seguir llevando a Panamá al más alto nivel dentro del automovilismo”, afirmó la organización de TCR Panamá.