El automovilismo panameño estará en el Gran Premio de México de F1

El automovilismo panameño da un salto hacia la proyección internacional después que la categoría <b>TCR Panamá </b>fuera invitada de manera especial para participar en los actos protocolares del <b>Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1</b>, que se celebrará del <b>24 al 26 de octubre de 2025</b> en el icónico <b>Autódromo Hermanos Rodríguez</b>.La invitación representa un reconocimiento al crecimiento de la categoría en Panamá y al trabajo del <b>Autódromo Panamá</b>, considerado el epicentro del automovilismo regional.La categoría <b>TCR (Touring Car Racing)</b> es actualmente una de las más relevantes del automovilismo de turismos, con presencia en más de <b>30 países</b>. La alianza con <b>TCR México</b> permitirá una visibilidad única para Panamá durante <b>uno de los fines de semana más importantes del calendario mundial del automovilismo: la Fórmula 1</b>.<i>'Esta invitación es un hito que nos llena de orgullo y que refuerza nuestra misión de seguir llevando a Panamá al más alto nivel dentro del automovilismo'</i>, afirmó la organización de TCR Panamá.