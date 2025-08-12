Con la Feria Internacional del Libro andando, publicamos esta recopilación de doce frases con el fútbol como eje central, buscando también que ellas aviven la alegría de leer y la profundidad del pensar, intentando que sea una invitación a darse una vuelta por el evento literario del año en Panamá y que se dejen tentar a abrir una de las puertas que les propondrán las portadas de cientos de títulos y temas que encontrarán allí a disposición.

Aunque no hay una extensa narrativa de este deporte condensada en libros, fútbol y literatura no han vivido separados el uno del otro; existe una oferta interesante y cada vez tendiendo a ser más numerosa. Arqueros, ilusionistas y goleadores, de Osvaldo Soriano; Puro Fútbol, de Fontanarrosa; Las llaves del reino, de Eduardo Sacheri; Dios es redondo, de Juan Villoro o Cuentos de Fútbol, una selección de cuentos de escritores, hecha por Jorge Valdano, figuran dentro de los que se podrían considerar títulos recomendados para quien quiera armar una biblioteca clásica de fútbol. Sin embargo, de allí lo interesante, posiblemente podremos encontrar en la Feria algunos títulos provocativos de la nueva corriente literaria que tiene al fútbol como tema principal. Nuestro tema de hoy: El fútbol jugado en una cancha de 12 frases, es una exaltación a la palabra escrita.