  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

El fútbol jugado en una cancha de 12 frases

Aunque no hay una extensa narrativa de este deporte condensada en libros, fútbol y literatura no han vivido separados.
Aunque no hay una extensa narrativa de este deporte condensada en libros, fútbol y literatura no han vivido separados.
Por
Álvaro Sarmiento M.
  • 13/08/2025 00:00
Un puñado de frases surgidas en el entorno o al fragor de este deporte, seleccionadas teniendo a la Feria del Libro como telón de fondo en la oferta cultural del año

Con la Feria Internacional del Libro andando, publicamos esta recopilación de doce frases con el fútbol como eje central, buscando también que ellas aviven la alegría de leer y la profundidad del pensar, intentando que sea una invitación a darse una vuelta por el evento literario del año en Panamá y que se dejen tentar a abrir una de las puertas que les propondrán las portadas de cientos de títulos y temas que encontrarán allí a disposición.

Aunque no hay una extensa narrativa de este deporte condensada en libros, fútbol y literatura no han vivido separados el uno del otro; existe una oferta interesante y cada vez tendiendo a ser más numerosa. Arqueros, ilusionistas y goleadores, de Osvaldo Soriano; Puro Fútbol, de Fontanarrosa; Las llaves del reino, de Eduardo Sacheri; Dios es redondo, de Juan Villoro o Cuentos de Fútbol, una selección de cuentos de escritores, hecha por Jorge Valdano, figuran dentro de los que se podrían considerar títulos recomendados para quien quiera armar una biblioteca clásica de fútbol. Sin embargo, de allí lo interesante, posiblemente podremos encontrar en la Feria algunos títulos provocativos de la nueva corriente literaria que tiene al fútbol como tema principal. Nuestro tema de hoy: El fútbol jugado en una cancha de 12 frases, es una exaltación a la palabra escrita.

Giuseppe Marotta
presidente del Inter de Milán.
Todos en el deporte conocemos esta sensación. Hay que vivir con las alegrías y la amargura. Como decía Nelson Mandela: ‘Nunca pierdo. O gano o aprendo”.
Javier Marías
escritor español
El fútbol es la recuperación semanal de la infancia”.
Allan Saint-Maximin
exjugador del Newcastle United.
Cuando una mentira toma el ascensor, la verdad toma las escaleras. Tarda más, pero siempre llega al final”.
Roberto Martínez
entrenador de la Selección de Portugal
Para contestar a la pregunta de si me encuentro fuerte, me encuentro fuerte hasta la próxima derrota. En el fútbol es así”.
Gianluigi Buffon
exportero italiano
Nunca he visto a una multitud marcar un gol”.
Manuel Jabois
columnista de ‘El País’
La prórroga es la segunda oportunidad que le da el fútbol a quienes intentaron ganar el partido en 90 minutos, y la primera oportunidad a quienes resistieron. Y los penaltis lo igualan todo. Los penaltis, la tanda de penaltis en una final, es el dado que la vida tira sin discreción cuando lo último que necesitas es azar”.
Montse Tomé
exentrenadora de la Selección de España Femenina
Fuimos mejores, pero el fútbol es un deporte donde no siempre gana el mejor equipo”.
Jorge Valdano
Posdata. Me gustaría que supieran, aquellos que me enseñaron a soñar, que aún sigo en ello”.
Jorge Valdano
en el libro ‘Los cuadernos de Valdano’
Fernando Niembro, periodista argentino pragmático, dijo: ‘Lo único importante es ganar’. Horacio Pagani, periodista argentino realista, le contestó: ‘Mentira, lo único importante es respirar”.
Marco van Basten
exjugador neerlandés
Yo no sirvo de entrenador. Cruyff perdía un partido y lo explicaba con una lección, y cuando acababa de hablar todo el mundo había olvidado ya la derrota y creía en el próximo partido”.
Johan Cruyff
El fútbol es un juego muy fácil, pero es muy difícil jugarlo fácil”.
John Carlin
escritor inglés
Salman Rushdie, al que también conozco, dice que nada en su vida puede competir en felicidad—ni un éxito de ventas para uno de sus libros– con una victoria de su equipo, el Tottenham, contra el Manchester United”.
Lo Nuevo