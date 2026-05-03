Escándalo en Sporting vs Alianza: denuncias por amaño de partidos sacuden el fútbol panameño

El fútbol panameño atraviesa uno de sus momentos más tensos en lo que va del año, luego de que el delantero Gustavo Herrera abandonara el terreno de juego sin ser sustituido y posteriormente acusara a un compañero de presunto amaño de partidos, en un episodio que ha escalado más allá de lo deportivo.

El hecho ocurrió la noche del sábado 02 de mayo durante el encuentro entre el Sporting San Miguelito y el Alianza FC, que terminó con marcador de 3-2.

Herrera, quien abrió el marcador al minuto 23, se retiró del campo en los minutos finales tras el tercer gol de Alianza, en una jugada que generó dudas por su desarrollo.

En esa acción, el portero José Calderón protagonizó una intervención inusual: el balón impactó el poste y luego terminó dentro del arco en una secuencia que comentaristas calificaron como “extraña”.

Acusaciones que encendieron la polémica

Tras el partido, Herrera publicó en redes sociales un mensaje directo: “Amañadores, dejen el fútbol (...) Calderón es puro amolador de partidos”.

Las declaraciones generaron una ola de reacciones inmediatas y colocaron nuevamente bajo la lupa la credibilidad del torneo.

La controversia creció en las horas siguientes, cuando otros futbolistas también reaccionaron públicamente, dejando entrever un ambiente de tensión dentro del fútbol local.

El jugador Ángel Orelien publicó en Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica:

“Creyeron que destruir tu nombre los haría brillar, pero no contaban con que el tiempo premia el alma, no la lengua”.

Por su parte, Marlon Ávila fue más directo en su postura, al escribir: “Yo sí te voy a señalar sin temor a nada y ojalá esté equivocado, pero dignifica la profesión. Eso no se hace por respeto a los compañeros que quieren hacer las cosas bien. Eso no es de hombre”.

Estos pronunciamientos han intensificado el debate público y reflejan divisiones dentro del propio entorno futbolístico.

Un partido “rarísimo”

El técnico del Sporting, Julio César Dely Valdés, también alimentó la controversia al calificar el encuentro como “rarísimo”.

“Desde el minuto uno pasaron cosas muy raras”, afirmó, añadiendo que incluso sintió incomodidad durante el desarrollo del compromiso.

El estratega dejó claro que su preocupación no se limita a una sola jugada, sino a situaciones que, según dijo, se han repetido en distintos partidos.

Sporting eleva el caso: presenta denuncias formales

La situación escaló este domingo luego de que el Sporting San Miguelito confirmara que ya presentó denuncias formales ante la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

En su comunicado, la directiva del club señaló que ha identificado “indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos”, y pidió investigaciones “inmediatas, exhaustivas e imparciales”.

El equipo también advirtió que bajo prácticas irregulares “no es posible competir en igualdad de condiciones” y rechazó categóricamente cualquier forma de corrupción.

Antecedentes recientes en la LPF

La polémica no es aislada. Semanas atrás, la Liga Panameña de Fútbol abrió una investigación luego que el entonces técnico del Sporting Jair Palacios señalara a su propio jugador Ricardo Mitre por una acción sospechosa en otro partido.

En ese caso, la liga activó su protocolo de integridad y reiteró su compromiso con la transparencia, aunque también pidió prudencia ante acusaciones sin pruebas.

La reiteración de episodios similares ha incrementado la presión sobre las autoridades del fútbol nacional.

El delantero, que regresó recientemente tras su paso por el Deportivo Saprissa, se ha convertido en el centro de uno de los mayores escándalos del torneo Clausura 2026.

Mientras tanto, el campeonato entra en su fase decisiva, pero con un ambiente marcado por la desconfianza, las sospechas y una creciente exigencia de claridad por parte de aficionados y analistas.

El caso no solo deja una fractura evidente dentro de un equipo, sino que vuelve a poner en entredicho la integridad del fútbol panameño.