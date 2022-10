Carlos Sainz: "Coche para ganar esta semana no acabamos de tener"

El piloto español Carlos Sainz reconoció este sábado que ni él ni su compañero de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, tienen el coche para ganar este domingo el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

"Mañana saldremos al ataque. Tenemos que ir a por el podio, que aquí es bonito, pero sabemos que coche para ganar esta semana no acabamos de tener; lo daremos todo", explicó el madrileño de 28 años, tras finalizar quinto en la clasificación de México al cronometrar 1:18.351.

Sainz tuvo un buen inicio de actividades en el Autódromo Hermano Rodríguez de Ciudad de México al ser el mejor en las primeras prácticas libres el pasado viernes.

En las segundas, el ibérico fue octavo y en las terceras fue sexto, en un circuito que se encuentra por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

"Muy complicada para nosotros desde los libres tres. Hemos visto que en este circuito hemos tenido que comprometer el coche. No vamos rápido, no es el mismo coche, pero sabemos por qué estamos atrás. Es un circuito especial, con una altitud particular", añadió Sainz.

El ibérico aceptó que el coche de Ferrari en México se vuelve "impredecible" y "difícil" de controlar, algo que jugó en contra de él y Leclerc, séptimo en la clasificación.

"Poner una vuelta junta ha sido difícil por el coche, creo que se veía con Charles y conmigo. Se sufría bastante en la zona de los pianos, en la zona rápida. Tenemos qué analizar si hemos perdido rendimiento con la altitud", sentenció.