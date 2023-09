Carlos Sainz pretende encontrar la clave en su monoplaza y repetir podio

Leclerc (i.) y Carlos Sainz (d.), pilotos de la escudería Ferrari Ferrari

Cada vez falta menos para la culminación de la temporada 2023 de la Fórmula 1 (F1) y los pilotos de las diferentes escuderías pelean por terminar en lo más alto de la clasificación.

En el Gran Premio (GP) de Singapur del fin de semana anterior ocurrió uno de los hechos que quizá muchos no se esperaban. El piloto de Oracle Red Bull Racing, o simplemente Red Bull, Max Verstappen perdió su racha de 10 victorias consecutivas al finalizar en la quinta posición.

Su posición en el podio la tomó el español Carlos Sainz, quien se alzó con su primera victoria de la temporada y segunda en toda su carrera en la F1. El piloto de la escudería de Ferrari tan solo había ganado una carrera en toda su trayectoria y fue en el GP de Bran Bretaña el año anterior.

Ahora en Japón, el español tiene la opción de repetir lo logrado en Singapur, pero sabe que no la tendrá nada fácil ya que aún no se ha terminado de acostumbrar a su monoplaza, la SF-23.

“El monoplaza todavía no es muy bueno en algunas áreas, aunque es muy bueno en otras. Hay ciertas pistas, como Monza y Singapur, en las que el auto se ha adaptado muy bien, pero hay otras, como Zandvoort y Silverstone, donde fue muy difícil pilotar”.

“Todavía es una monoplaza complicada y estamos tratando de encontrar la puesta a punto adecuada. Lo único que puedo decir es que hemos estado trabajando muy duro para encontrar el punto óptimo, y probablemente todavía no lo hemos encontrado”, dijo el piloto español a los medios en Japón previo a las prácticas.

Sainz también se refirió a que en cada pista intenta hacer algo diferente para tener un nuevo desafío con la SF-23.

“Es por eso que cada fin de semana intento algo diferente en el auto para desafiarme a mí mismo, tratar de desafiar al equipo, desafiar a la monoplaza para ponerlo en un lugar un poco diferente, y parece estar funcionando. Seguimos encontrando pequeñas mejoras para un mejor ritmo, y con esto no me refiero a que sea un coche más predecible. Simplemente tratamos de encontrar más velocidad”, afirmó el piloto de Ferrari.

Sainz también recordó su victoria anterior en Singapur, pero aclaró que Red Bull podría reponerse en los próximos GP.

“Estoy orgulloso de lo que hice y de lo que hizo todo el equipo para conseguirlo, porque Red Bull estaba en un nivel tan alto que parecía casi imposible ganarle en algún momento de la temporada”.

“Llegar a Singapur y hacerlo de repente en la forma en que lo hicimos es una gran sensación, pero no me sorprendería que aun así (Red Bull) gane el resto de las carreras que faltan para el final. Ya he estado antes en posición de pasar por una buena racha y siempre es importante mantener la cabeza abajo e intentar aprovechar el impulso, porque es difícil encontrar esos impulsos en un entorno tan competitivo como este”, reconoció Sainz.

Su compañero le da la razón

Charles Leclerc, también piloto de la escudería de Ferrari ha finalizado por detrás de Sainz en las últimas tres carreras (Países Bajos, Italia y Singapur).

El monegasco habló para los medios en Japón y afirmó que no gusta mucho de su monoplaza, pero debido a la alta competencia con Sainz y demás pilotos se ha visto forzado a pilotar su monoplaza y acostumbrarse a ella.

“No me siento completamente cómodo con el auto en este momento. Hay demasiado subviraje (tendencia a irse recto en curva) para mi gusto y me cuesta sortearlo. Debido a la imprevisibilidad de la monoplaza, no puedo obtener el sobreviraje que quiero. Así que queda un poco de trabajo por hacer, pero ante todo es fantástico ver que al menos la competitividad parece estar a la altura”.

“Pilotar el SF-23 fue un desafío ya desde la primera carrera, simplemente porque tenemos este auto muy impredecible. No es que sea una monoplaza con subviraje, sino que simplemente hay que ponerle subviraje para que sea predecible. Y esto es un poco complicado”, dijo Leclerc sobre su situación con la monoplaza SF-23.

A pesar de esta situación, el piloto de Ferrari buscará ayudar a su compañero de cara a la carrera de este domingo y repetir la hazaña de llevarse la victoria nuevamente.

“Realmente espero que sea posible repetir (la victoria) en Suzuka. Tengo muchas ganas de que suceda, porque si lo hacemos, sería una muy buena señal para el futuro. Singapur ha sido históricamente una pista muy buena para nosotros, por lo que tenemos que esperar para ver si hemos dado un buen paso adelante de manera consistente o si fue algo único”, enfatizó el nacido en Mónaco.

Al igual que Sainz, Leclerc opina que Red Bull continúa siendo el favorito para llevarse las próximas carreras, pero que esto no impedirá que busque dar la sorpresa nuevamente como se dio una semana atrás.

“Red Bull siempre es el principal rival a batir y creo que en Japón volverán a donde solían estar. Quiero decir, que debemos ver si realmente hemos entendido tanto y si hemos dado un gran paso adelante. No creo que sea lo esperado. Así que será una buena sorpresa”, aseguró Leclerc.

Sainz va en ascenso

El cierre de temporada del español está resultando bastante positiva. Consiguió el tercer puesto en Italia y se coronó en Singapur. Dicho esto, para haber conseguido el podio en tan solo dos carreras de las 15 disputadas, Sainz es el quinto piloto que más puntos ha conseguido en los últimos seis GP.

Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez encabezan la lista con 179 y 97 puntos, respectivamente. Seguidamente están Lando Norris con 85 puntos, luego Lewis Hamilton con 78 y cierra el listado Sainz con 75.

La escudería de Ferrari está haciendo una buena campaña (terceros en el Mundial de constructores) y todo es gracias al desempeño que están logrando Sainz y Leclerc. Ahora tendrán la opción de conseguir nuevamente la victoria en Japón el próximo domingo en el circuito de Suzuka.