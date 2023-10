Max Verstappen, a un paso del tricampeonato

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen EFE

Tarde o temprano iba a pasar. Tras la gran temporada que ha hecho el neerlandés Max Verstappen, el actual piloto de la escudería de Oracle Red Bull Racing está a tan solo un paso de volverse a llevar el mundial de pilotos de la Fórmula 1 (F1).

El corredor de apenas 26 años tiene entre ceja y ceja este campeonato y podrá cantar el alirón mañana en el sprint en la pista de Lusail. En caso de que no lo logre, tendrá una segunda oportunidad en el Gran Premio (GP) de Catar el domingo, solo si finaliza en una posición superior al sexto puesto.

Si nos basamos en las estadísticas y probabilidades con respecto a la presente temporada y su historial en esta pista, Verstappen podrá lograr la hazaña el domingo sin ningún problema. Este año el piloto de Red Bull tan solo ha finalizado una vez fuera del podio y fue en GP de Singapur cuando terminó en la quinta posición.

En las demás 15 carreras ha finalizado entre el segundo y primer lugar, logrando una de las marcas más importantes en la historia de la F1. En 2021 cuando se disputó por primera vez este GP de Catar, Verstappen finalizó en la segunda posición por detrás de Lewis Hamilton.

Sergio 'Checo' Pérez durante la conferencia de prensa en Catar. EFE

Vale la pena recordar que esta pista de Catar no estaba enlistada en el calendario de aquel año. El GP de Australia no se hizo a raíz de la pandemia por la covid-19 y en sustitución se decidió celebrarse en el país árabe. El año anterior no se celebró por la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2022, por lo que a partir de 2023 se firmó un contrato por los siguientes 10 años para que Catar organice este GP.

Con el mundial de constructores ya en sus vitrinas, Red Bull buscará que su piloto estrella Verstappen sentencie lo antes posible esta temporada de la F1.

El neerlandés, previo a las pruebas de hoy, habló de lo que significa correr en Catar y la oportunidad que tiene de salir campeón mundial el fin de semana.

“Se siente bien viajar a Catar con el campeonato de constructores asegurado. La pista allí es muy divertida para pilotar, aunque va a ser un fin de semana difícil para todos nosotros porque hace mucho calor. Las temperaturas definitivamente lo harán interesante”.

“Además, este fin de semana hay sprint, por lo que debemos asegurarnos de aprender todo lo que podamos en la sesión de entrenamientos del viernes (hoy). El campeonato de pilotos también se puede ganar el sábado y ese es nuestro principal objetivo. Ojalá sea un GP para recordar”, afirmó Verstappen.

El bicampeón del mundo relató en días anteriores, también para el podcast 'Mind set win', cuáles han sido las claves de su éxito este año y cómo mantiene fresca la competencia a pesar de llevarse dos títulos mundiales consecutivos y que pronto podrían ser tres.

“Hago las cosas mucho por mí mismo. No me gusta hacer las cosas más difíciles de lo que son y tampoco pensarlas demasiado. Puedo estar horas en la pista, pero eso no ayuda. La F1 es una gran parte de mi vida, pero no lo es todo. También sé cuándo encender el interruptor y cuándo apagarlo”, expresó el piloto de 26 años.

Vale la pena destacar que Verstappen debutó en la F1 con apenas 17 años. Naturalmente, debido a su falta de experiencia, fue objetivo de muchas críticas por su manera peligrosa de manejar el monoplaza. A pesar de ello, el propio neerlandés dijo en el podcast que gracias al crecimiento y las fallas que tuvo a temprana edad, es el piloto que es hoy.

“Debido a la falta de experiencia, a veces cometía algunos errores. En cierto modo, eso formaba parte de convertirse en un mejor piloto. Se trata de cómo aprendes de ello y cómo mejoras. Es un proceso continuo. Solo se detiene cuando dejas de correr”, finalizó Verstappen.

Oportunidad para redimirse

Otro de los pilotos que tendrá una nueva oportunidad en Catar es Sergio 'Checo' Pérez, también piloto de la escudería de Red Bull. El GP de Japón pudo haber sido una de las peores carreras que tuvo el mexicano en su largo recorrido en la F1.

Hace dos semanas en el Circuito de Suzuka, 'Checo' tuvo que retirarse de la carrera tras 15 vueltas luego de protagonizar un choque fortuito con Kevin Magnussen. El mexicano dañó el monoplaza RB19 y no pudo reintegrarse a la carrera.

Estando en tierras cataríes, 'Checo' afirmó que está ante una oportunidad de resarcirse tras lo ocurrido en Japón y aprovechará que mañana se realiza el sprint para dejar una mejor imagen de cara al GP del domingo.

“Para mí Catar es una oportunidad de volver a competir por dos victorias durante el mismo fin de semana. El formato sprint siempre presenta desafíos a la hora de configurar el coche, por lo que trabajaremos duro juntos para asegurarnos de que estamos listos para la clasificación el viernes por la noche”.

“La pista es complicada, como aprendimos en 2021. El agarre se ve afectado por la arena de la superficie, por lo que debes estar alerta. Sin embargo, una carrera nocturna siempre es divertida y este podría ser el evento más candente que tengamos en toda la temporada, por lo que requerirá mucha gestión durante los tres días para aprovechar al máximo el coche”, argumentó el mexicano.

A pesar del incidente en el que estuvo involucrado 'Checo', la directiva mantiene una plena confianza en el mexicano, por lo menos hasta el siguiente año.

Entre tanto, Verstappen tiene la oportunidad para sentenciar el mundial de pilotos este fin de semana. En caso de no lograrlo, tendrá otras cinco oportunidades para conseguir el tan ansiado tricampeonato de la F1.