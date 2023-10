La 'carrera infernal' de Catar

Max Verstappen, luego de finalizar el GP de Catar. F1

Los pilotos de la Fórmula 1 (F1) son unos de los atletas con mejor forma física gracias a sus intensos entrenamientos tanto físicos como cognitivos. Sin embargo, el Gran Premio (GP) de Catar días atrás fue un auténtico desafío para ellos.

Para ser piloto de la F1 es necesario tener una gran destreza tras el volante y a su vez deben tener la capacidad de aguantar las fuertes presiones que se dan dentro de los monoplazas.

De los 20 pilotos, a excepción de Carlos Sainz y Lewis Hamilton que no participaron, 17 de ellos a duras penas lograron completar las 57 vueltas que supuso esta pista. Tan difícil fue esta carrera, que incluso Logan Sargent tuvo que retirarse ya que no pudo aguantar la travesía y solo logró completar 40 vueltas.

El joven piloto de la escudería de Williams-Mercedes mantuvo el deseo en todo momento de finalizar como fuera el GP, pero manifestó en varias ocasiones a su equipo por la radio que no estaba en condiciones óptimas para seguir.

Oscar Piatri (i.), Max Verstappen (c.) y Lando Norris (d.) recuperan sus energías tras el GP de Catar, F1

Aquí fue cuando el jefe del equipo James Vowles le dijo que se retirara de la carrera, dando a entender que la seguridad y la integridad del piloto están por encima de todo, incluso finalizar un GP. “Es tu decisión. No hay que avergonzarse por parar si te sientes mal”, dijo Vowles a Sargent por la radio.

Luego de la vuelta 40, el estadounidense logró llegar a su box, pero necesitó ayuda para salir de su monoplaza al encontrarse completamente exhausto por las condiciones que se presentaron en la pista.

No es casualidad que meses atrás la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) decidiera realizar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 para el mes de noviembre y diciembre por el sofocante calor. En este GP las sensaciones térmicas de los pilotos llegaron hasta los 40° y la humedad llegó a ser del 70%, condiciones casi imposibles para que los corredores pudieran desplegar su mejor rendimiento en la pista.

Sargent no fue el único que pagó caro durante el circuito de Losail. Esteban Ocon logró seis puntos en esta carrera, pero estuvo vomitando por casi dos vueltas durante toda la carrera.

Incluso uno de los más experimentados de la temporada, como es Fernando Alonso, tuvo grandes problemas para finalizar la carrera. Debido al alto calor dentro del monoplaza, su asiento empezó a quemarse por lo que tuvo quemaduras leves en el lado derecho del glúteo y también en el brazo.

Durante la vuelta 15 el español, a sabiendas de que estaba prohibido, solicitó por radio a su equipo que le refrescara el asiento, pero no pudieron hacer nada para ayudar al español.

“Lo intenté, pero es algo que no está permitido. No me pudieron ayudar en eso. A partir de la vuelta 15, el asiento estaba muy caliente, y tengo una ligera quemadura en el lado derecho”.

“De los últimos 20 años, este ha sido el gran premio más duro en el que he participado. La humedad era superior a la de los últimos días y, además, no corría el aire”, afirmó Alonso. A pesar de esta difícil prueba, logró finalizar en el sexto puesto y conseguir ocho unidades.

Incluso otros tuvieron la necesidad de acudir a una ambulancia tras finalizar la carrera. Tales casos fueron los de Alex Albon y Lance Stroll. “Es ridículo. A falta de 20 vueltas para el final, prácticamente me desmayaba en las curvas rápidas”, declaró Stroll.

Vale la pena recordar que, dentro de los monoplaza, los pilotos tienen una botella con un litro y medio de agua, pero debido a las altas temperaturas de nada sirvió para sofocar el calor.

El único que salió casi fresco de la pista fue Max Verstappen, pero a pesar de ello afirmó que fue una carrera bastante difícil de superar. “Creo que es una de las carreras más duras que he hecho, entre las cinco peores sin duda”, declaró el neerlandés ya campeón de la F1.

Aunque la compañía proveedora de los neumáticos de la F1, Pirelli, dio el aviso que los pilotos debían cambiar las llantas cada 18 vueltas, esos pequeños segundos que tenían los corredores para tomar un aire no fueron suficientes para que recargaran energía y pudieran terminar la carrera de la mejor manera posible.

Nuevas medidas

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer en un comunicado que se implementarán cambios para las próximas carreras tras el duro desafío que tuvieron los pilotos en Catar días atrás.

“Aunque sean atletas de élite, no se debe esperar que compitan en condiciones que puedan poner en peligro su salud o seguridad. La FIA tomará todas las medidas razonables para establecer y comunicar parámetros aceptables en los que se realizan competiciones”.

“Por ello, la FIA ha iniciado un análisis de la situación en Catar para ofrecer recomendaciones para futuras situaciones de condiciones climáticas extremas. Cabe señalar que si bien la edición del GP de Catar del próximo año está programada para finales de año, cuando se espera que las temperaturas sean más bajas, la FIA prefiere tomar medidas materiales ahora para evitar que se repita este escenario”, resaltó el ente automovilístico.

Para el siguiente año, el GP de Catar está programado para el mes de diciembre, para cuando las temperaturas estén más bajas con respecto a las que se viven en octubre y parte de noviembre en el país árabe.