Kimi Antonelli conquista el GP de Austin y amplía su ventaja en la F1

El italiano Andrea Kimi Antonelli dio un paso gigantesco hacia la conquista de su primer campeonato mundial de Fórmula 1 al imponerse este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas. El piloto de Mercedes convirtió su pole position en una victoria dominante y sumó su noveno triunfo de la temporada, consolidando aún más su liderato en la clasificación general. Antonelli, de apenas 20 años, controló la carrera de principio a fin gracias a una estrategia de una sola parada en boxes perfectamente ejecutada por Mercedes. Desde la largada defendió con éxito la primera posición frente a la presión inicial de Max Verstappen y los Ferrari.

La clave del triunfo estuvo en la gestión de los neumáticos. Mientras varios de sus rivales apostaron por estrategias de dos detenciones, el equipo alemán optó por salir con neumáticos medios y realizar una única parada en la vuelta 25 para montar los compuestos duros. La decisión permitió al italiano mantener un ritmo sólido durante toda la prueba y conservar la ventaja sobre sus perseguidores. Detrás del ganador, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, cruzó la meta en la segunda posición después de superar a Verstappen en la fase final de la carrera. El neerlandés de Red Bull completó el podio en tercer lugar, mientras que Lewis Hamilton llevó el otro Ferrari hasta la cuarta casilla. A pesar de la victoria, Antonelli no pudo asegurar matemáticamente el título mundial en Austin. Para coronarse este fin de semana necesitaba ganar la carrera y que su compañero de equipo, George Russell, terminara noveno o peor, además de que Hamilton finalizara fuera de los cuatro primeros puestos. Sin embargo, Russell concluyó octavo y Hamilton fue cuarto, resultados que mantienen vivas, al menos sobre el papel, las posibilidades de sus rivales.