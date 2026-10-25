Brasil cierra las urnas tras una polémica extensión del horario electoral

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 07:00 p.m. (hora local de Brasil) de este domingo, tras cumplirse la extensión extraordinaria de dos horas ordenada por la Corte Suprema para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida puso fin a una jornada marcada por la confusión entre las autoridades electorales, luego de que una parte de los centros de votación cerrara a las 5:00 p.m., el horario originalmente establecido, mientras otros continuaron recibiendo votantes durante dos horas adicionales.

El cierre definitivo de las mesas trasladó la atención al Tribunal Superior Electoral (TSE), que se preparaba para reanudar el escrutinio después de suspenderlo seis minutos tras su inicio, cuando el conteo alcanzaba apenas el 0,25 % de los votos.

Al reanudarse el recuento, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aspirante a la reelección, encabezaba los resultados con el 52,27 %, frente al 47,73 % del expresidente Jair Bolsonaro, con el 1,50 % de los votos escrutados.

La ampliación del horario fue dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula, en respuesta a un recurso presentado por el Partido de los Trabajadores (PT).

La formación denunció presuntas irregularidades y falta de transporte público en municipios gobernados por la oposición, circunstancias que, según argumentó, habrían dificultado que algunos ciudadanos acudieran a votar.

Sin embargo, la resolución judicial se notificó poco después de las 5:00 p.m., cuando ya vencía el horario original de cierre. Para entonces, cientos de mesas habían concluido la votación, impreso sus boletines de urna e incluso comenzado a trasladar los dispositivos electorales a las sedes de los Tribunales Regionales Electorales (TRE).

Ante esta situación, el STF y el TSE aclararon que la decisión solo se aplicaba a los centros que todavía estaban recibiendo votantes en el momento de la notificación. Por tanto, las mesas que ya habían cerrado no debían reabrirse.

Con el fin de la votación en todo el país, el foco quedó puesto en la reanudación del escrutinio y en la evolución de los resultados oficiales de una segunda vuelta marcada por la controversia en torno a la extensión del horario electoral.