Piastri le gana el primer pulso a Norris en casa de ‘Mad Max’

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del año, en el circuito de Zandvoort, donde se retiró su compañero y principal rival por el título, el inglés Lando Norris.

Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- al vencer en la pista holandesa por delante del ídolo local, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que, al acabar tercero, festejó su primer podio en la categoría reina.

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó octavo.