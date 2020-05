El futbolista Cevher Toktas asesinó a su hijo de 5 años quien tenía Covid-19

Una noticia que ha conmovido a Turquía y al mundo entero es el caso del futbolista turco, Cevher Toktas, quien formaba parte del conjunto del Bursa Yildirim Spor.

Toktas aceptó la culpabilidad tras asesinar a su hijo de cinco años quien falleció el pasado 23 de abril en el hospital de la ciudad, indicó Marca en una publicación.

Los hechos reportados por el diario deportivo indicaron que el pequeño ingresó al hospital con fiebres altas y con varios síntomas de coronavirus. Posteriormente, el jugador reportó a los médicos sobre “aparentes” complicaciones respiratorias que tenía el infante que fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde más tarde se dio a conocer su descenso.

La Vanguardia señaló que en un primer momento los médicos determinaron que el fallecimiento se había producido como consecuencia de la enfermedad, sin embargo, días después del acontecimiento, el remordimiento pudo más que el cruel acto y Toktas acudió a la unidad policial donde narró lo que realmente ocurrió ese día. En sus declaraciones manifestó que asfixió a su hijo y luego llamó a los médicos para no crear sospecha.

“Desde su nacimiento nunca he amado a mi hijo menor. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental”, manifestó Toktas quien de acuerdo con el diario matinal quedó detenido de forma inmediata y próximamente será juzgado por homicidio.