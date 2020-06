La controvertida carrera deportiva de Mario Balotelli

Mario Balotelli Barwuah nació en Palermo, Italia, el 12 de agosto de 1990 e hizo su debut profesional en el mundo del fútbol en 2010.

El jugador italiano hizo su debut profesional el 10 de agosto de 2010. EFE

Balotelli ha ocupado las portadas de diversos medios internacionales por su habilidad en la cancha; también se ha dado a conocer fuera del campo por ser protagonista de innumerables polémicas.

El italiano actualmente juega como delantero en el Brescia Calcio de la Serie A de Italia, equipo con el cual ha tenido diversas disputas estas últimas semanas.

El club señaló que el futbolista tiene una actitud poco disciplinada. Hace unos días el conjunto no le había permitido adiestrarse a causa de que Balotelli no acudió a entrenar por un problema gástrico, situación que no avisó a su equipo con anticipación.

De acuerdo con una publicación de EFE, el diario italiano La Gazzetta dello Sport indicó que Balotelli envió al club norteño una petición oficial para que se le pague el sueldo del mes de marzo.

Según el medio citado por EFE, el delantero de ascendencia ghanesa afirmó que durante ese mes se ejercitó en su casa siguiendo los parámetros del cuerpo técnico del club, pese a que la competición estuviese paralizada producto del Covid-19.

El mismo artículo apuntó que el Brescia deberá realizar el pago del sueldo de marzo a sus jugadores en los próximos 29 días; si esto no ocurre, deberá llegar a un acuerdo con cada uno de los integrantes del club.

Por otro lado, Balotelli se cansó de guardar silencio y defendió su posición este fin de semana, donde exhortó a través de sus redes sociales a quienes dudan de su desempeño a que acudan al centro deportivo del conjunto italiano para que vean su preparación.

La Vanguardia publicó en un artículo las declaraciones que hizo 'Super Mario' a través de su cuenta de Instagram. “Ya basta con las preguntas sobre si entreno o no. Yo me entreno, siempre he venido a ejercitarme”, expresó Balotelli quien termina su contrato con el Brescia este 30 de junio.

Escándalos

Los actos que han llevado a que Balotelli tenga serios enfrentamientos con sus clubes han sido varios; uno de ellos fue cuando formaba parte del Inter.

Balotelli tiene actualmente 29 años de edad. EFE

En una publicación As sostuvo que, durante un programa de televisión, el italiano accedió a posar con una camiseta del Milan. Esto causó el enfado de José Mourinho (director del Inter en ese momento), quien optó por apartarlo del equipo.

A la lista de controversias, el medio deportivo anexó que, en su etapa con el Manchester City, el delantero hizo noticia cuando incendió su casa con fuegos artificiales.

Según As, Balotelli se encontraba en el baño lanzando fuegos artificiales por la ventana junto a unos amigos, el fuego prendió varias toallas y se propagó por toda la casa.

Otra de las polémicas ha sido su adicción al tabaco, pese a que el City le hizo la solicitud que lo dejara, el jugador no acató la orden y más tarde lo sorprendieron fumando durante un viaje en tren.

Un acto que acaparó la atención internacional fue cuando el futbolista visitó junto a su hermano una cárcel femenina sin previa autorización.

Trayectoria

Balotelli en 2007 firmó con el Inter de Milán, el mayor contrato permitido para un futbolista juvenil.

Más tarde, el jugador anunció que se marcharía al Manchester City para la temporada 2010 y 2011. Entre 2011 y 2012 se convirtió en una pieza fundamental del club tras anotar 22 goles en la temporada, 13 de ellos en la liga inglesa.

En 2013, el A.C Milan negoció por un mes con el Manchester City la entrada de Balotelli al club italiano por un costo de más de $20 millones. Al terminar sus 6 primeros meses con el Milan logró convertir 12 goles en 13 partidos.

En 2014 fue fichado por el Liverpool F.C. de Inglaterra por $16 millones. Culminó la temporada con 4 goles en 28 partidos. Debido a su bajo rendimiento dentro del terreno de juego, Brendan Rodgers (director del equipo en ese tiempo) decidió dejarlo fuera del plantel para la temporada 2015- 2016.

Luego de un año de haber formalizado su traspaso al Liverpool de Inglaterra, volvió como cedido en 2015 sin opción de compra al A. C. Milan.

Posteriormente, en 2016, pasó al conjunto del OGC Niza de la Ligue 1 en calidad de libre.

En 2019 se confirmó su salida del OGC Niza hacia el Olympique de Marsella, donde no logró brillar lo suficiente. Ese mismo año, Mario pasó a formar parte del Brescia, un club de su tierra natal con el que juega actualmente.