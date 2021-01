¿Es Simeone el mejor técnico de la década?

El entrenador argentino fue designado como el mejor de la década por la IFFHS, por los logros con el Atlético de Madrid (2011-2020). Es también el técnico mejor pagado, pero por la esencia de su estilo de juego el reconocimiento en el ámbito del fútbol no alcanza el consenso

Simeone se impuso con 152 puntos, sobre los renombrados entrenadores Josep Guardiola (144 puntos), y Jürgen Klopp (105 puntos). IFFHS

Un enorme tramo de la historia del fútbol se mueve más entre lo recogido de oídas y lo deducido, que de lo consignado y registrado estadísticamente con seriedad como pasión deportiva sí, pero también como competencia deportiva y en última instancia como negocio. Para subsanar la carencia y llenar el vacío se creó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), el 27 de marzo de 1984 (hace 36 años), en Leipzig (Alemania). La iniciativa fue de su fundador y actual presidente, el alemán Alfredo W. Pöge.

La IFFHS ha hecho las cuentas de la década que acaba de culminar: Diego Pablo Simeone es el mejor técnico de la década. La medida para determinarlo, según la organización, fue: “Se tomó en consideración el top 20 de cada año y se asignaron puntos por cada puesto. Así que el primer clasificado recibió 20 puntos, el segundo 19 puntos, el tercero 18 puntos. Así sucesivamente hasta que el vigésimo puesto recibió un punto”. Basados en resultados obtenidos, sumatoria de puntos, partidos jugados y competencias disputadas.

En los nueve años que lleva al mando del Atlético de Madrid logró siete títulos: una Liga, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Es el líder de la Liga Española (2020-2021). @Simeone

Pero la designación que no provoca dudas en la IFFHS, no obtiene la aceptación unánime del ámbito del fútbol. Entonces la respuesta a la pregunta de si Diego Pablo Simeone es el mejor técnico del fútbol mundial con la clásica antípoda del sí o no, de la afirmación o la negación, navega por las aguas de “es uno de los mejores técnicos”, aunque la estadística haya impuesto su resultado como una verdad inapelable y un contundente sí.

Sustentados por una sociedad que cada día cuantifica imparablemente todas las actividades humanas apoyada en la matemática fría para tomar decisiones, para valorar o desvalorizar criterios, para tomar decisiones médicas, para marcar tendencias, preferencias a partir del caudal simple de los likes, etc., como si se tratara de los resultados diarios de una cuenta bancaria, los números son registrados permanentemente para engrosar la llamada big data. Una herramienta tecnológica cuyo uso está en auge.

Encuentros y desencuentros

Al club madrileño poseedor de una gran y fiel masa de afición popular y al que apodan 'los colchoneros' o 'el equipo colchonero' (una nominación que le quedó de los tiempos en los que lucía en su camiseta como sponsor la marca de una fábrica de colchones), 'El cholo' Simeone llegó avalado principalmente por su recordado pasado como jugador en el club; fue campeón de la Liga Española y de la Copa del Rey en 1996. Asumió como entrenador del Atlético de Madrid, el 23 de diciembre de 2011.

Es el entrenador mejor pagado del mundo; percibe 32 millones de euros brutos por temporada. El Atlético de Madrid se apresta a renovarle el contrato hasta 2024. @Simeone

Arribó como técnico a un equipo con turbulencias, que se agitaba entre bajadas y subidas en su vida deportiva y administrativa; en los nueve años que lleva al mando logró siete títulos: Liga (2013), una Copa del Rey (2013), dos Europa League (2012 y 2018), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018) y una Supercopa de España (2014). Actualmente es el líder de la Liga Española (2020-2021).

El club pasó en estos nueve años de pelear en las cuentas con los números en rojo a un superávit que envidian muchas instituciones deportivas.

Pero ser denominado el mejor técnico de la década significa también que Simeone (152 puntos), entre comillas: “ha sido y es superior” a Josep Guardiola (144 puntos); Jürgen Klopp (105 puntos); José Mourinho (91 puntos); Maximiliano Allegri (91 puntos); Unai Emery (70); Zinedine Zidane (59 puntos); Carlo Ancelotti (57 puntos); Mauricio Pochettino (56 puntos); Marcelo Gallardo (56 puntos).

Y aquí, puesto en la balanza, principalmente con los nombres del técnico español Josep Guardiola, del alemán Jürgen Klopp y el francés Zinedine Zidane, se entra en el territorio de los desencuentros con las matemáticas. Especialmente con Guardiola y Klopp, que no han dirigido en un solo club, sino que por donde han pasado o llegado, enamoraron el ojo del aficionado mundial del fútbol, desplegando en sus equipos un juego vistoso, ofensivo y también con títulos importantes.

Guardiola fue en la pasada década tres veces campeón de la Liga Española (2010-2012) y una de la Champions League (2010-2011), dirigiendo un Barcelona FC del que hoy se sigue recordando su fútbol. En Alemania con el Bayern Múnich (2013-2014) fue durante tres años consecutivos campeón de la Bundesliga, y con el Manchester City ha conquistado dos títulos de la Premier League.

Jürgen Klopp dirigiendo al Borussia Dortmund alcanzó dos títulos y dos veces quedó subcampeón en la Bundesliga (2010-1015), con un equipo que dejó un grato recuerdo de juego y que lo impulsó a llegar al fútbol inglés para dirigir al Liverpool. Con el club de la ciudad de los Beatles fue campeón de la Champions League (2018-2019) y campeón de la Premier League (2019-2020). Actualmente está de segundo peleando la punta de la Premier League con el Manchester United. Ver jugar al Liverpool es una obligación para el aficionado que gusta del buen fútbol.

Cuestión de estilos

Simeone fue como jugador un mediocampista aguerrido, con una enorme capacidad para la labor de marcación del rival y una cuota de liderazgo natural, un obrero a cuya función esporádicamente le sumaba el gol. Un perfil de jugador que suele ser muy apreciado en Argentina.

Esas cualidades se fueron desarrollando en su primera etapa en el club Vélez Sarsfield, luego incursionaría en el fútbol italiano con el Pisa (1990), y en 1992 arribaría al club Sevilla del fútbol español por petición expresa de su paisano Carlos Salvador Bilardo. Un modelo como jugador que encajaba a plenitud en el planteamiento defensivo y la estrategia bilardista.

Del Sevilla iría al Atlético de Madrid, para continuar en el fútbol italiano a donde llegaría primero al Inter, luego a la Lazio, regresaría al Atlético de Madrid y concluiría su carrera activa como jugador en el Racing Club de Argentina. Con la Selección Argentina alcanzaría dos títulos de la Copa América (1991 y 1993), asistiría a tres mundiales (1994, 1998, 2002), alcanzando la mejor ubicación con su selección al llegar a los cuartos de final en Francia 98. Se le recuerda por hostigar a David Beckham en los octavos de final haciéndolo cometer una falta que exageró y propiciar así la expulsión del jugador inglés. Argentina, después del empate 2-2 con Inglaterra en los tiempos de juego, eliminaría a esta última en la tanda de penales (4-3).

El Atlético de Madrid ha sido reflejo de lo que él era como jugador. Lo importante es ganar y ha ganado. Se ha quedado en la puerta (dos subcampeonatos) para obtener la Champions League, el torneo de clubes más importantes del 'viejo continente'. Un trofeo que han alcanzado como entrenadores en la década pasada Guardiola, Klopp, y Zidane en tres ocasiones, un récord. Pero ha ganado muchos partidos y títulos jugando a no dejar jugar y doblegando al rival con el contraataque certero.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo ha designado el entrenador de la década pasada, también habría que decir que es el entrenador mejor pagado del mundo percibiendo 32 millones de euros brutos por temporada. Un contrato que el Atlético de Madrid se apresta a renovarle y extenderlo hasta 2024, con alguna baja salarial por la pandemia, pero los diarios deportivos españoles afirman que seguirá siendo el mejor pago. En los números totales 'El cholo' Simeone se impone, aunque no le es suficiente para que el mundo del fútbol lo considere el mejor solo por ello. Se argumenta que tiene que ganar y jugar bien: cantidad y calidad.