Xavi: "Queda un sabor agridulce por no haber logrado los tres puntos"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió tras el empate a uno en el campo del Sevilla que le "queda un sabor agridulce por no haber logrado los tres puntos", aunque recalcó que cree que su equipo va ahora "por el buen camino".

Xavi consideró "una pena" el empate logrado en superioridad numérica en la que era "una buena opción para haber acabado bien el año", pero subrayó en rueda de prensa que "hay que insistir porque el camino es el correcto", ya que el Barcelona, "igual que con el Elche", ha completado "un gran partido".

"Me pesa no haber ganado. Teníamos que haberlo hecho tras más de veinte minutos con uno más. Ellos han tirado de faltas, que es una manera de defender. Me voy insatisfecho porque la cuestión es darle continuidad al buen juego los 90 minutos", agregó el técnico catalán.

El preparador barcelonista estima que, "pese al 1-1, la imagen ha sido muy buena" porque su equipo lo ha "intentado hasta el final, pero no ha podido ser", y eludió referirse a la actuación del árbitro porque "no se gana nada" y, además, sólo intenta "ayudarle porque pitar es muy difícil".