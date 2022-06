Modric: "Ha sido una 'Champions' épica que se va a recordar"

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, repasó los éxitos de su equipo en ta temporada recién acabada y eligió las remontadas europeas como los momentos más especiales, en una Liga de Campeones "épica que se va a recordar" como una de las que mayor mérito tuvo.

"Es un orgullo ver que el Real Madrid ha ganado catorce Copas de Europa y que he estado en cinco. Es impresionante. Todavía no somos conscientes de lo que este grupo de jugadores ha hecho. El Real Madrid ha tenido plantillas increíbles siempre, pero ganar cinco 'Champions' es impresionante. El paso del tiempo nos hará conscientes", dijo a los medios del club.

"Me quedo con las remontadas contra PSG, Chelsea y City porque no se van a olvidar nunca. Ha sido una 'Champions' épica que se va a recordar siempre. Ha sido impresionante", añadió.

Modric renovó su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023, y cumplió su deseo, seguir en un club por el que siente pasión: "Llevo diez años y me enamoro cada vez más. Es un amor para toda la vida. Este club entra en tu corazón y significa mucho, es lo máximo. Lo significa todo para mí".

"Me siento muy orgulloso de seguir vistiendo esta camiseta, con mucha ilusión, con el físico para seguir compitiendo en el máximo nivel y quiero seguir haciéndolo en el Real Madrid, es mi club y en mi cabeza solo estaba seguir. Es el mejor club del mundo, es especial. No hay nada más grande", valoró.

A sus 36 años, Modric encuentra motivaciones diarias para mantener su nivel, protagonista de una gran temporada siendo un fijo de Carlo Ancelotti: "Lo que me motiva es seguir ganándolo todo y compitiendo al máximo nivel".

"No necesito un extra de motivación porque tengo la misma ilusión que la primera temporada. Quiero seguir ganando. Disfruto, que es lo más importante, me cuido bien, trabajo mucho, me dedico cien por cien al fútbol. No hay secretos", sentenció.