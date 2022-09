El Barça aumenta su límite salarial hasta 656 millones, aunque LaLiga ve "imposible" que pueda mantenerlo

El Real Madrid sigue siendo el equipo de LaLiga Santander que más puede gastar en salarios, hasta un máximo de 683,4 millones de euros, en esta temporada 2022-23, por delante de un FC Barcelona que ha experimentado una gran recuperación respecto a la campaña pasada -gracias a las 'palancas' y regularizaciones- y su límite de coste de plantilla deportiva (LCPD) se sitúa en 656,4 millones, y el Atlético, tercero en la tabla con 341 millones.

Según los datos publicados por la patronal, los clubes de LaLiga Santander podrán gastar en el presente curso un total de 3.052 millones de euros, lo que supone un incremento del 34 por ciento respecto a la temporada pasada -774,8 millones más-. Además, la competición ha aumentado sus volúmenes de actividad en este mercado de fichajes veraniego -513 millones en compras y 463 en ventas-, en relación con las dos últimas ventanas estivales, aunque todavía por debajo del último curso antes del COVID.

Respecto a LaLiga Smartbank y los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de sus clubs y SAD's, el Granada lidera la 'clasificación' con 29 millones, seguido del Leganés (19,5), con un total en la competición de 210 millones, 33 millones menos que la temporada pasada, una disminución del 14 por ciento.

Como situación más destacada, el FC Barcelona arrancaba con 27 millones en negativo en el mes de mayo, pero las ventas de patrimonio por valor de "700 millones" han permitido que recupere de manera exponencial esa cifra, aumentando su masa salarial hasta los 656,4 millones, después de tener ingresos por valor de 683,8 millones este verano.

Tras la presentación de los resultados y respondiendo a los medios de comunicación, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, abordó la mejoría en este LCDP en el conjunto azulgrana, insistiendo en que, en su caso, sí ha ocupado esos 656 millones de límite. "Tiene que disminuir la masa salarial, el año que viene no habrá palancas y tendrá que reducir hasta lo que le corresponde, unos 400 millones. El límite actual es difícil o imposible que lo pueda mantener el año que viene", apuntó.

Tebas recalcó que "no ha habido manga ancha" con el club presidido por Joan Laporta, añadiendo que "se ha sometido a las normas". "Incluso ha tenido que poner un aval su presidente y el tesorero, no ha habido nada extraordinario", relató.

"El FC Barcelona no ha estado en riesgo de quiebra, tiene una masa salarial elevada, pero tiene un patrimonio suficiente. Si no controla la masa salarial si podría estar en un futuro en riesgo de quiebra", explicó sobre una futurible situación del Barça, que, según Tebas, no llevará a cabo más 'palancas', sino que "irán a reducción de masa salarial", aunque son "decisiones de club".

Desde LaLiga, su director General Corporativo, Javier Gómez, profundizó en este asunto y quiso dejar claro que, tal y com ose desprende de las cuentas del club, a las que se accede "en siete clicks en su página", su deuda es de 875 millones de euros a 30 de junio. "He escuchado 1.300, el presidente del PSG dijo 1.800 y mañana dirán que 2.500", ironizó.

"No es necesario entrar en si hay que sancionar o no (al Barça). Ha vendido 700 millones de patrimonio, se ha puesto en orden. Salimos de una pandemia en la que los clubes han perdido dinero. Mientras el control económico se cupla, no hay preocupación, hay ocupación. No hay preocupación por el futuro del fútbol español", comentó Tebas.

Mientras que del vigente campeón de LaLiga Santander la patronal destacó que tiene "masa salarial de sobra" -a pesar de una disminución de más de 40 millones respecto al curso pasado-, Tebas deseó que el verano del FC Barcelona sea "único", porque espera que "no se vuelva a repetir", y pueda reducir su masa salarial. Además, no quiso interpretar la situación de Antonine Griezmann, cedido en el Atlético por el Barça, y la polémica respecto a su vuelta al club azulgrana si no cumple unas serie de requisitos deportivos de su contrato.

"No interpretamos cláusulas en contratos, las partes se han sometido a un tribunal arbitral y resolverá ese tribunal. Son cuestiones de clubes y jugadores, no puedo dar mi opinión, hay que respetar los contratos", afirmó, antes de confirmar que el coste del futuro fichaje al terminar la cesión no se ha incluido en este ejercicio.

TEBAS: "LA PREMIER ES UN CABALLO DESBOCADO"

Javier Tebas ocupó gran parte de sus intervenciones en abordar el modelo de la Premier, soportado por los "clubes mecenas". "Se está soportando con aportaciones multimillonarias de accionistas, muy similar a lo que pasa con los 'clubes estado'. No es el modelo que se sigue en España, Alemania y, en el futuro, en la UEFA", argumentó.

"Hemos hecho un estudio profundo de la Premier y hay que corregir lo que está ocurriendo, está inflacionando el mercado, se está yendo a un mercado no sostenible", añadió, aludiendo a un estudio elaborado por la patronal según el cual la Premier supera en más de 1.000 millones el resultado neto de LaLiga Santander (250) en el periodo de la 16-17 a la 20-21.

El dirigente criticó así el modelo de "chequera" del fútbol inglés en la actualidad. "Tienen 20 veces más de saldo negativo que la bundesliga y LaLiga. Hay mucha chequera y mucho talonario de dueños de clubes que aportan año tras año", puntualizó.

"Nadie discute que las cifras de negocio de la Premier son casi el doble que las nuestras. Pero ha comprado por valor de más de 2.000 millones. Solo puede ser posible con la chequera de los accionistas. Son modelos diferentes. El modelo español protege a los grandes clubes, Real Madrid y Barcelona, si abrimos el grifo a grandes grupos o jeques, ellos serían los más perjudicados", explicó.