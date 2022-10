Thomas Christiansen hace llamado para entrenamientos de cara a amistosos

Este viernes inician los entrenamientos de la selección mayor de fútbol de Panamá con jugadores locales y legendarios en miras a los próximos amistosos.

Thomas Christiansen convocó para las 7:00 am a los seleccionados para entrenar de 8:00 am a 10:00 am en el Cascarita Tapia, también deben presentarse el sábado 29 y domingo 30 de octubre.

Este lunes 31 de octubre la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), entregará la lista de los jugadores que viajarán para los partidos de preparación.

La selección de fútbol se concentra en un hotel el lunes 31 en la tarde y viajará en la noche del 1 de noviembre.

Panamá se medirá ante Catar el 5 de noviembre, en el Marbella Football Center, en España, luego el 10 de noviembre ante Arabia Saudita y el 18 contra Camerún, ambos en Abu Dhabi.

PORTEROS

José Guerra Veraguas United

Emerson Dimas CD Plaza Amador

Orlando Mosquera Carabobo FC (VEN)

DEFENSAS

Eduardo Anderson Alianza FC

Reyniel Perdomo Alianza FC

Samir Ramírez CD Plaza Amador

Jiovany Ramos Dep La Guaira (VEN)

Luis Asprilla Tauro FC

VOLANTES

César Yanis CD del Este

Yoameth Murillo CD del Este

Jovani Welch Zamora (VEN)

Irving Gudiño Tauro FC

Edgar Yoel Bárcenas Mazatlán (MEX)

Ricardo Phillips Nueve de Octubre (ECU)

DELANTEROS

Ismael Díaz CD Universidad Católica (ECU)

José Fajardo Cusco FC (PER)

Alfredo Stephens Academia Puerto Cabello (VEN)