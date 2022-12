Simeone, sobre Joao Félix: "Quiero lo mejor para el Atlético y nadie es imprescindible"

"Me hizo muy bien ir a ver el Mundial, desde la tribuna, sin la responsabilidad que tengo desde hace mucho tiempo", dijo el Cholo

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, quiso dejar claro que "nadie es imprescindible" en el club, al mismo tiempo que aseguró que quiere "lo mejor" para la entidad rojiblanca, cuando fue preguntado por la continuidad del portugués Joao Félix, al que deseó dar "la serenidad y la alegría" para que muestre "lo que se vio en el Mundial".

"Quiero lo mejor para el Atlético de Madrid. Hace once años que dejo todo lo que tengo para que el club crezca, me importa solo eso, seguir mejorando, creciendo, ganar, focalizándonos en el partido a partido. Nadie es imprescindible, nadie, las cosas serán como tengan que ser", aseveró sobre el delantero luso, cuyo futuro parece estar en el aire.

No obstante, el 'Cholo' insistió en que "es un jugador importantísimo", que "jugó un buen Mundial, participó en goles, en la importancia que el entrenador le dio". "Ojalá podamos tener nosotros el mejor Joao que se vio en el Mundial. Ojalá le demos la serenidad y la alegría para mostrar todo lo que se vio en el Mundial", deseó.

Además, confirmó que Mateus Cunha "está en un momento de salida, casi por firmar con su nuevo club". "Nos dio todo lo que tenía y cada uno aportó al otro lo mejor de cada uno", agradeció al 'ariete' brasileño. Sin embargo, ante la inminente salida del carioca y la posible marcha de Joao Félix, Simeone no ve necesario fichar.

"Estoy mirando para dentro, para los chicos del 'B', están en un buen momento, son jóvenes, pero veo mucha ilusión. Si hay que subir chicos de la cantera, es lo mejor que nos puede pasar", expresó.

El técnico argentino celebró tener "cinco futbolistas entre los cuatro primeros del mundo" -en referencia a Grbic, Griezmann, Correa, Molina y De Paul. "Habla muy bien del club y la plantilla. Es la segunda vez que tenemos campeones del mundo en el club desde que estoy yo, es importante para el club, significa que ha elegido bien a los futbolistas que están con nosotros", aplaudió.

Concretamente, el entrenador abordó el caso de Rodrigo De Paul, que "empezó muy bien" en su primera temporada como rojiblanco, pero ahora, como "todo el equipo", fue "muy irregular". "No creo que sea justo hablar de un solo futbolista cuando el equipo no ha tenido la regularidad que normalmente tenemos. Eso no puede dar la posibilidad de tener regularidad y buen juego a un futbolista", explicó.

El conjunto rojiblanco visita este jueves al Arenteiro en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, un torneo "maravilloso". "Da la posibilidad a todos de competir bien, no importa la categoría a partido único. No importa el sol, el viento, el agua, si el césped está corto o largo, lo importante es la ilusión que tengas por jugar contra quien sea", reflexionó, antes de analizar al equipo gallego, un conjunto que suele desempeñarse con "4-4-2", con "mucha ilusión" y buen rendimiento en casa.

"Me hizo muy bien ir a ver el Mundial, desde la tribuna, sin la responsabilidad que tengo desde hace mucho tiempo y con mucho de todo lo que le pasa al club. Verlo sin burbuja puedes abrir más el panorama, tengo ganas, entusiasmo, ilusión, me estoy dejando mucha energía en el club, con alegría y devoción, me gusta lo que hago", zanjó Simeone.