Continúa desaparecido el futbolista Christian Atsu tras terremoto en Turquía

El entrenador del Hatayspor de la liga turca, Volkan Demirel, afirmó para el periódico de Turquía Hürriyet que el futbolista de Ghana Christian Atsu, continúa desaparecido tras el terremoto del pasado lunes en Turquía.

El propio equipo había mencionado ayer que habían encontrado al futbolista de 31 años, sin embargo al momento de ir al hospital para identificarlo se dieron cuenta que no era él. "Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut (director deportivo). No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles", explicó el técnico Demirel.

Uno de los médicos mencionó que al momento de ir al hospital fue donde se dieron cuenta que no estaba ahí. "Cuando escuchamos la noticia de que lo habían llevado al Hospital Dortyol fuimos a buscarlo pero no estaba allí. Por el momento y, por desgracia, parece que Taner Savut y Christian Atsu no han sido encontrados".

Atsu se encontraba en la ciudad de Hatay, la cual está a unos 180 kilómetros al sur de la provincia donde fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,6.

El futbolista ghanés tuvo un recorrido por los equipos del Porto, Chelsea, Vitesse, Newcastle, Málaga, Everton, entre otros, hasta llegar al Hatayspor tuco.