Futbolista profesional anuncia su homosexualidad

"Soy homosexual y ya no quiero esconderme", dijo Jakub Jankto, jugador del Sparta Praga, anunciando mediante sus redes sociales su homosexualidad

El jugador Jakub Jankto del Getafe, cedido actualmente en el Sparta Praga de República Checa, anunció en sus redes su homosexualidad. En un conmovedor vídeo en Instagram el checo dijo ser "homosexual y ya no quiero esconderme".

Dentro de su mensaje mencionó que desea tener una vida "libre", dando así uno de los pasos más difíciles para un deportista. Son muy pocos los que rompen el silencio durante su estancia en activo en el deporte, por lo que esta declaración de Jankto deja un precedente.

"Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás. Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. Pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", fue el mensaje que colgó el checo de 27 años en redes sociales.

Luego de esta declaración, varios clubes mostraron su afecto y apoyo a Jankto en cuanto a su homosexualidad. Uno de ellos fue la Juventus de Turín de la Serie A quienes le respondieron con un corazón y un arco iris a la publicación de Jankto. El Getafe, club que lo cedió también mostraron su apoyo al checo y le comentaron un 'emoji' de aplausos y un corazón azul.

Minutos después, el club Osasuna de La Liga también mostró su afecto y entre aplausos y una bandera de arco iris dieron su apoyo, al igual que la Premier League y su actual club, el Sparta Praga.

Además de clubes, algunos jugadores y excompañeros de Jankto mostraron su felicidad y apoyo. El arquero italiano Alex Meret, con quien compartió vestuario en su estancia en el Udinese, le comentó un corazón en el video del checo. Su compañero de equipo Lukas Haraslín mostró su "respeto" hacia Jankto luego de publicar su mensaje.

Otras declaraciones

Si bien es cierto que el jugador checo fue el primero en declarar su homosexualidad en La Liga (a pesar de estar cedido en otro club), otros futbolistas profesionales han dado a conocer su situación sentimental ya sea estando activos o ya retirados.

El primer futbolista en declararse abiertamente homosexual fue Justin Fashanu en 1990, pero debido a la presión social que existía en aquel momento y el acoso que recibió, decidió suicidarse.

El año anterior, el futbolista Jake Daniels del Blackpool de la segunda división de Inglaterra dio a conocer su homosexualidad el año pasado mientras seguía activo. En dicha temporada, Daniels logró disputar 361 minutos con el club y anotar tres goles.

En Australia dos jugadores también declararon su homosexualidad. Joshua Cavallo (Adelaide United) en el 2021 y Andy Bremman (South Melbourne) en el 2019.

En el caso de Cavallo, al momento de dar su noticia, recibió muestras de apoyo pero en un partido de liga recibió muchos abucheos e insultos por su homosexualidad. En cuanto a Bremman, en una entrevista con FIFApro, manifestó abiertamente sus gustos hacia los hombres. "Si mis amigos no podían aceptar esta parte integral de mí, si el fútbol ya no me quería, entonces yo tampoco los quería en mi vida", fue parte de sus declaraciones.