El resurgir italiano en competiciones europeas

La cuarta mejor liga de Europa, según el coeficiente de la UEFA, ha dado un nuevo golpe sobre la mesa en las competiciones continentales. Hasta cinco clubes italianos se mantienen vivos y tienen entre sus posibilidades consagrarse campeón en los tres torneos más importantes de la UEFA.

Milán e Inter se enfrentarán por un lugar en la final de Estambul de la UEFA Champions League. La Juventus y la Roma deberán dejar en el camino a sus respectivos rivales para encontrase en la final de la Europa League. Mientras que la Fiorentina volverá a disputar una semifinal de un torneo continental, propiamente de la Conference League.

Segundo 'Derby della Maddonina' en una semifinal

Quizás el duelo más importante de los todos los equipos italianos será entre el Milán y el Inter en el Derby della Maddonina. Los rosoneri llegan a esta instancia 16 años después de eliminar al actual líder de la serie A, el Napoli. Por parte del Inter, dejaron atrás al Benfica para apuntarse a una semifinal de Champions League tras 13 años de ausencia.

Sin embargo, esta no será la primera semifinal entre estos dos clubes de la ciudad de la moda. Hay que trasladarse hasta la edición de 2004-2005 cuando estos clubes se enfrentaron en los cuartos de final. Como marca la historia, el Milán resultó ganador de serie con un 3-0 global y avanzaron hasta la final contra el Liverpool, la cual posteriormente perdieron en penales.

Joaquín Correa anotó uno de los goles en la victoria frente al Benfica. EFE

La última vez que un equipo italiano llegó a la semifinales fue la AS Roma cuando eliminó por remontada al FC Barcelona en el Olímpico de Roma. Gracias a este Derby della Maddonina, asegura que al menos un equipo italiano juegue la final en Estambul. Este hecho no se producía desde la temporada 2016-2017 cuando la Juventus llegó a la final de Cardiff contra el Real Madrid. Si viajamos más en el tiempo, un club de la serie A no se lleva la orejona desde el 2010 cuando lo hizo el propio Inter de Jose Mourinho cuando se alzó con el histórico triplete.

Quizás lo más sorprende de todo esto es que ninguno de los dos conjuntos de Milán están actualmente clasificados para la siguiente edición de la Champions League por vía de la liga. Los rosoneri se encuentran en la quinta posición con 53 puntos, el cual da acceso a la Europa League, mientras que el Inter está en el sexto puesto y con boleto a la clasificación de la Conference League.

Una posible final italiana

En la segunda competición más importante de Europa a nivel de clubes hay una situación parecida. La Juventus y la Roma se pelearán contra el Sevilla y el Bayer Leverkusen respectivamente por un boleto a la final de Budapest.

Los romanos vuelven a esta instancia de la competición tras disputarla hace dos temporadas contra el Manchester United. Los actuales campeones de la primera edición de la Conference League sueñan con obtener su segundo título internacional y para ello deberán dejar atrás a los alemanes.

La Juventus enfrentará al Sevilla por un boleto a la final. EFE

Mientras que la Juventus, segundo mayor ganador de la Europa League con tres títulos y un subcampeonato, llegaron a este torneo tras ser eliminados de la Champions League. En un cardiaco partido contra el Sporting de Portugal tendrán la posibilidad de recortar distancia con el máximo ganador del torneo, el Sevilla que cuenta con seis trofeos en sus vitrinas. Pero para ello deberán superar propiamente a los españoles primero para llegar a Budapest.

Fiorentina en busca del testigo de la Roma

El crecimiento del fútbol italiano ha sido importante en los últimos años tanto así que el primer campeón de la Conference League fue precisamente un club de Italia. La Roma venció al Feyenoord de Países Bajos en la final de la temporada anterior, reto que buscará repetir la Fiorentina.

La Fiorentina venció al Lech Poznan de Polonia 6-4 en el global. EFE

La viola, como también es conocido el club de Florencia, no disputa la semifinal de una competición continental desde que lo hicieran en la temporada 2014-2015 en la Europa League contra el Sevilla. Cabe destacar que desde entonces no clasificaban a un torneo de UEFA hasta ahora. Jugaron las rondas preliminares de la Europa League en las temporadas 2015-2016 y 2016-2017, pero no llegaron a la fase de grupos.

Si todos los clubes italianos vencen, se dará un hecho inédito. Por primera vez en la historia habrá al menos un representante de un solo país en los tres principales torneos de la UEFA a nivel de clubes.