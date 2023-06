La MLS no se detiene, continúan aterrizando estrellas deportivas

Lionel Messi y Sergio Busquets durante su etapa en el FC Barcelona EFE

La Major League Soccer (MLS) sigue siendo un destino atractivo para los futbolistas que están en la recta final de sus carreras deportivas. Desde la llegada de David Beckham a la MLS en 2007 procedente del Real Madrid, muchas estrellas han seguido su camino.

Aunque entre las décadas de 1970 y 1990 aterrizaron algunas estrellas como Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé (1972), Johan Cruff (1979), Carlos 'El Pibe' Valderrama (1996), Franz Beckenbauer (1977) o Hugo Sánchez (1996), no ha sido hasta la época actual que estos movimientos se volvieron más recurrentes.

El último en subirse al barco estadounidense fue Sergio Busquets, uno de los íntimos amigos de Lionel Messi, que llegará al Inter Miami junto con el argentino, en julio de 2023, para embarcarse en una nueva aventura. El español tuvo importantes ofertas de Arabia Saudita, sin embargo, prefirió aventurarse en el proyecto estadounidense que es liderado por Beckham.

En la última década, han sido varios los jugadores que han llegado a la MLS para experimentar una nueva liga lejos del viejo continente y alejarse de los reflectores. Repasaremos parte de la lista.

Gareth Bale disputó una temporada en la MLS con el LA FC. MLS

Zlatan Ibrahimovich

Quizás uno de los delanteros más importantes de los últimos años llegó a Estados Unidos, precisamente al LA Galaxy, para continuar marcando goles, y así fue. El sueco, ya retirado, logró la importante suma de 561 goles en toda su carrera, y con el equipo californiano no quedó a deber en cuanto a la cuota goleadora.

Entre 2018 y 2019, que estuvo en las filas del Galaxy antes de partir nuevamente a Europa, marcó 53 goles y 15 asistencias en tan solo 58 partidos. Cumplió en rendimiento personal, sin embargo, se fue sin haber ganado un título, siendo este el segundo equipo de Ibrahimovich donde no gana algún trofeo. El primero fue con el Malmo de Suecia en su inicio de carrera. En Los Ángeles llegó a disputar una semifinal de conferencia en 2019.

Ibrahimovich pasó por los equipos de Inter Milán, Juventus, AC Milán (dos ciclos), Ajax, FC Barcelona, París Saint-Germain y Manchester United.

Rafael Márquez

El mexicano pasó por más pena que gloria en la MLS, sin embargo, eso no deja desapercibido el buen cartel con el que llegó a la liga. El multicampeón con el Mónaco y el FC Barcelona llegó al New York Red Bull en 2010 luego de salir del club catalán tras una conversación con el técnico de aquel entonces, Pep Guardiola.

El propio mexicano relató que tuvo una conversación con el técnico español y este le señaló que ya no contaba con él porque veía a otros jugadores mejores en su posición; todo después de una lesión de Márquez tras un partido contra el Chelsea en 2009.

“Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta; me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir, me fuera, tenía las puertas abiertas y me fui”, dijo Márquez sobre su salida en una entrevista para Paramount+.

Ya en suelo estadounidense fue protagonista de una polémica con sus compañeros de equipo. Tras una derrota de su equipo contra el Real Salt Lake, el mexicano expresó su malestar por el nivel que mostraron sus compañeros y mencionó ante los medios que su nivel era superior al resto del equipo.

“Este es un juego de equipo y desafortunadamente no hay un nivel igual entre mis compañeros y yo. Me estoy enfocando en jugar a mi máximo nivel. Eso no significa que toda la defensa pueda jugar a ese mismo nivel, entonces ese es un problema. Ha habido algunos errores, pero si ves las estadísticas, yo trato de robar balones, recuperarlos para el equipo y hacer buenos pases”, fueron las palabras del exdefensor mexicano en conferencia de prensa tras el partido.

Luego de este episodio, Márquez se disculpó con sus compañeros, pero cierta parte de la afición lo continuó rechazando. En tres temporadas en la MLS, disputó 50 partidos, logró anotar un gol y dar ocho asistencias.

David Villa

El actual máximo goleador de la Selección de España, David Villa, dejó números importantes en su paso por el New York City. Tras jugar con el Valencia, FC Barcelona y Atlético de Madrid, se convirtió en el primer refuerzo en la historia del club neoyorquino.

Su aventura empezó en 2015, pero antes disputó el segundo semestre de 2014 con el Melbourne City FC de Australia, ya que el New York City no entraba en competencia hasta principios de 2015.

Su aportación fue tan importante, que luego de tres años de ausencia con la selección fue llamado por Julen Lopetegui en 2017 para los juegos contra Italia y Liechtenstein de cara a la clasificación del Mundial Qatar 2022.

En 2016 se llevó el premio de mejor jugador de la MLS y el galardón del jugador más valioso de su equipo en tres de los cuatro años que estuvo. Marcó 80 goles en 125 partidos disputados.

Gareth Bale

El 'expreso de Cardiff', como es apodado Gareth Bale, tan solo estuvo una temporada con el LA FC (2022), pero a diferencia de los otros jugadores mencionados en esta lista, Bale sí logró ser campeón de la MLS.

No tuvo mucho protagonismo durante la temporada anterior, sin embargo, marcó uno de los goles en la final contra Philadelphia Union en los tiempos extra para que en la tanda de penales el equipo de Los Ángeles se llevara el título. En toda la temporada tan solo disputó 13 juegos y anotó tres goles.

Además de estos futbolistas, hay más jugadores que han hecho su debut en la MLS. Estados Unidos está dando pasos importantes en este deporte y no es de extrañar que así como Messi y Busquets, los últimos en unirse, más jugadores lo hagan en el futuro o en el presente mercado de transferencias.