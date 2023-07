Panamá se queda a las puertas de la copa y México consigue su noveno título

Tras intensos 90', Panamá se quedó a tan solo a minutos de coronarse por primera vez en la Copa Oro . EFE

Tras intensos 90', Panamá se quedó a tan solo a minutos de coronarse por primera vez en la Copa Oro, y México consiguió su noveno título de la competición.

En un partido muy disputado, los mexicanos aprovecharon las deficiencias defensivas de Panamá y faltando minutos para los tiempos extras, Santiago Giménez, quien entró de cambio, marcó las diferencias y anotó el gol ganador del encuentro.

Un contrata que de México fue suficiente para llevarse de noveno título, sin embargo, tan solo segundos antes Panamá tuvo el gol de la victoria luego de una gran jugada de Iván Anderson, pero todo finalizó a favor de México.

Durante el encuentro, Panamá no se encontró en la mitad de cancha. Adalberto Carrasquilla no encontró los espacios con sus característicos pases que llevaron a Panamá a su tercera final en toda su historia. Mientras que los delanteros; Isamel Díaz, Alberto Quintero y José Fajardo no aprovecharon las ocasiones de gol durante el partido.

Apenas a los 2' del encuentro, un pase de Carrasquilla para Díaz pudo haber sido el primero del encuentro, pero Guillermo Ochoa agigantó su presencia bajo el arco y evitó el primer tanto. El portero mexicano fue al final galardonado como el mejor portero del torneo.

En los primeros compases del partido, ambas selecciones mantuvieron una presión alta, situación que llegó a desgastar a ambas defensas. Gracias a las embestidas de los delanteros mexicanos, tanto, Fajardo como Díaz se vieron obligados a colaborar en defensas.

El juego continuaría su curso y la mejor arma para Panamá fueron las constantes contras que les hacía a los mexicanos, principalmente por los laterales, ocasionándoles un duro trabajo a Jesús Gallardo y Jorge Sánchez.

A los 18', una pérdida de Alberto Quintero pudo haberles hecho factura a los panameños. Uriel Antuna tuvo la primera peligrosa para México por derecha. Sin embargo, Orlando Mosquera respondió de buena manera y evitó el primer grito de gol de los mexicanos.

Con un 4-4-2 muy sólido de los mexicanos, Carrasquilla no encontró los mejores espacios para sus peligrosos pases entre línea, contrarrestando de esta manera toda posibilidad de ataque por esta vía de Panamá.

El primer susto

La selección mexicana continuaría atacando y a los 32' el delantero del América de México, Henry Martin anotó el primer gol del encuentro, pero el árbitro lo invalidaría tras encontrarse en posición ilegal al inicio de la jugada.

Desde los 30' del partido, se notó a un México más ofensivo que Panamá y el mediocampo canalero hacía lo posible por evitar el juego por esta zona, pero fue casi imposible.

El 'tri', como también es apodada México, tuvo una nueva ocasión de juego a los 40' por medio del defensor del Espanyol de España, César Montes. Un centro por izquierda y el mencionado defensor remató de cabeza, pero su disparo se marchó desviado de la portería de Mosquera.

Este solo sería uno de los constantes avisos de México, quien se apoderaba del partido en la segunda parte del primer tiempo. Las cosas no finalizarían aquí y a los 45' del encuentro México tendría una última oportunidad para ponerse al frente del marcador.

Orbelín Pineda, futbolista del AEK Athens disparó dentro del área chica tras un 'pase de la muerte' desde la banda derecha, pero nuevamente Mosquera hizo de las suyas y atajó en dos tiempos los ataques de los mexicanos.

Tras esta acción, el árbitro hondureño Héctor Martínez, decretaría el fin de la primera mitad y ambas selecciones de marcharían a los vestuarios con un 0-0 en el marcador.

La mayoría de los ataques de los mexicanos se encontraron por el medio, pero los panameños pudieron aguatar el cero hasta esta instancia del encuentro.

Los panameños tuvieron la posesión del encuentro durante los primeros 25' del partido, pero luego los mexicanos encontraron la fórmula para equilibrar la balanza y dar un paso al frente del partido.

En la reanudación del partido, Panamá volvería a tomar la iniciativa del partido y a los 53', Bárcenas lanzó un centro por derecha y Alberto Quintero remató de cabeza. Para fortuna de los mexicanos, el disparo se fue afuera.

El partido seguiría su curso y a los 83' Bárcenas nuevamente apareció en el partido y disparó desde lejos del área, pero su intentó pasó cerca del poste.

La anotación de la victoria

Panamá y México disputaban los últimos minutos del partido, pero Santiago Giménez apareció desde el banquillo y al 88' anotó el único tanto del partido tras una disputa del balón con Harold Cummings.

Con esta anotación Panamá se quedaría a las puertas de su primer título de Copa Oro, mientras que México logró su noveno título en toda su historia.

Como nota alta del torneo, Carrasquilla fue galardonado como el mejor jugador del torneo.