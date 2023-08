Gary Stempel explota ante la prensa por presuntos amaños de partidos

El entrenador del San Francisco, Sir Gary Stempel. San Francisco FC

La situación dentro de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) vive momentos críticos. Cada vez más son las voces que se suman para un nuevo modelo dentro de la liga panameña y si no era suficiente el tema de las canchas, ahora son los presuntos amaños de partidos los que se roban los titulares periodísticos.

Este domingo 13 de agosto tras el partido entre el San Francisco FC y el Atlético de Chiriquí, el estratega británico-panameño, Sir Gary Stempel, lanzó fuertes declaraciones sobre el tema de amaño de partidos y acusando fuertemente al equipo chiricano sobre este asunto.

DECLARACIÓN // El director técnico del San Francisco FC, Gary Stempel, denunció en una entrevista de Tigo Sport, sobre “amaños” en los partidos de la Liga Panameña de Fútbol.



"La Liga ya no tiene credibilidad (...) hay crisis en el fútbol panameño".



Video: Tigo Sport. pic.twitter.com/Ej6GVEObKd — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) August 14, 2023

"Vimos a un Chiriquí diferente, ¿no crees?", fueron las primeras palabras del técnico del San Francisco. "Fue un partido amañado (el partido anterior del Atlético Chiriquí contra CAI). Ustedes no hablan de eso (prensa), regalan tres puntos contra el CAI, se habla de amaños de partidos el cual es un escándalo. La liga ya no tiene credibilidad y hoy contra nosotros si juega un partido como debe de ser".

"Una semana lo hacen (Atlético Chiriquí), pero en otra no. Tenemos más de un año de amaño de partidos y las autoridades solo salen con comunicados. Hay una crisis dentro de la liga. Nosotros sabemos quienes son. La semana pasada fue la más clara. Ya pararon un juego de Liga Prom por sospechas como estas. Esta es una crisis del fútbol panameño y las autoridades no tienen la valentía para hacer lo que tienen que hacer", dijo energéticamente el técnico del San Francisco.

Stempel no se detuvo ahí y arremetió contra el técnico del Atlético de Chiriquí. "Hablando con el técnico de Chiriquí y me dice 'si usted vuelve hacer eso, yo me voy'. Eso quiere decir que el sabe lo que todos sabemos", sentenció Stempel.

Una semana atrás, el equipo del Atlético de Chiriquí denunció que el partido entre ellos y el CAI estaba propenso a ser amañado debido a las altas marcas de las casas de las apuestas por un marcador final de 4-0 a favor del CAI. Finalmente dicho encuentro tuvo ese marcador luego de los goles de Carlos Small (hat-trick) y Jorge Serrano.

Tras esta situación, tanto la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y la LPF hicieron eco al tema y enviaron comunicados sobre la investigación de este partido. También la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa) tuvieron palabras sobre este acontecimiento y solicitaron una investigación de inmediata.

El juego entre el Atlético Chiriquí y el San Francisco terminó con un marcador de 0-0 y actualmente los chiricanos marchan en la última posición de la Conferencia Oeste con dos unidades, mientras que el San Francisco en el cuarto puesto con cinco puntos.