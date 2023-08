Una Liga de Naciones con la Copa América USA 24 en la mira

A la Copa América 2024, Argentina llegará campeona del torneo, de la Copa Mundo y de la Finalissima Conmebol-UEFA, y Lionel Messi, salvo un imprevisto, estará posicionado como la figura estelar del fútbol profesional en Estados Unidos. @CopaAmerica

El tiempo no se detiene ni el fútbol tampoco. Lo que antes era tramos de espera a veces largos, marcados entre una competición y otra, ahora el extenso negocio que hoy implica el balompié no da pausa, ofreciendo permanentemente torneos que mueven a la afición de un país a otro, de un estadio a otro o de un canal televisivo a otro.

Ya sean ligas profesionales o selecciones nacionales, los calendarios y los torneos están concebidos para no dejar decaer el interés mediático. A las selecciones nacionales masculinas se las comienza a mover este mes de septiembre tanto con la Liga de Naciones 2023-24 en la Concacaf, como en la UEFA; en Sudamérica, la Conmebol se activa dando inicio a sus eliminatorias para la Copa Mundo 2026.

El jueves 7 de septiembre en el estadio Universidad Latina, Penonomé, la Selección de Panamá da el puntapié a su participación en la Liga de Naciones, enfrentando en su primer desafío a Martinica, rival con el que también empezó la anterior edición. Esta primera fase es un periplo de cuatro partidos correspondientes al grupo A, formado por seis selecciones, que incluye además a Guatemala, El Salvador, Martinica, Curazao, Trinidad y Tobago.

Aunque el grupo está integrado por seis selecciones, que en el formato tradicional (con el que se disputaron las dos versiones anteriores) suponía partidos de ida y vuelta para todos, el modelo utilizado para definir esta fase es el llamado sistema suizo.

En la Liga de Naciones Panamá enfrentará a Martinica el 7 de septiembre; visitará luego a Guatemala el 10 de septiembre y el 13 de octubre a Curazao. Cerrará en el Rommel Fernández frente a Guatemala, el 17 de octubre. @fepafut

Un modelo abreviado de competencia que contempla que todos los equipos jugarán 4 partidos. Se medirán dos veces con una misma selección, se enfrentarán una vez con dos selecciones y no jugarán con las otras dos de su grupo.

La Selección de Panamá disputará un partido con Martinica, el 7 de septiembre; dos partidos ante Guatemala (ida, el 10 de septiembre; vuelta, el 17 de octubre), y el otro con Curazao el 13 de octubre. No se verá con El Salvador ni con Trinidad y Tobago. El criterio será mayor número de puntos, mejor diferencia de goles, goles a favor o play-off.

El camino andado

En la primera edición de la Copa de Naciones 2019-2020, la participación panameña fue descolorida. Dirigida por el entrenador argentino Américo Rubén “Tolo” Gallego, a la Selección de Panamá le costó encontrar un nivel competitivo que le correspondiera al alcanzado en su primera participación mundialista en Rusia 2018.

Tras el inicio con su versión 2019-2020, la Liga de Naciones Concacaf se prepara para su tercera edición. @CNationsLeague

Panamá fue incluida en el grupo B junto a México y Bermudas. Arrancó con una victoria de visitante ante Bermudas por 4-1. Un partido que se recordará por el debut de Adalberto “Coco” Carrasquilla, con gol incluido, el mejor jugador panameño del presente.

En los tres partidos restantes Panamá cayó sorpresivamente en el Rommel Fernández 0-2 contra Bermudas y luego perdió 0-3 contra México. Repetiría derrota con México en el Azteca, esta vez perdiendo 3-1. Clasificaba el primero del grupo a las semifinales de la Liga de Naciones y la Copa Oro, el segundo obtenía de incentivo la clasificación a la Copa Oro.

Panamá vivió angustiosamente en la distancia el partido del cierre entre México y Bermudas, que estuvo empatado 1-1 hasta el minuto 90+2; los mexicanos se impusieron 2-1 al anotar en los minutos de reposición. El empate significaba la eliminación de Panamá para la Copa Oro.

La selección panameña se quedaría con el segundo lugar por mejor diferencia de goles (-4) por delante de Bermudas (-6); ambos terminaron con igual número de puntos 3. La covid-19 impediría la realización de la Copa de Naciones 2021-22.

La Copa América Conmebol USA 2024 se celebrará del 20 de junio al 14 de julio del próximo año. La Concacaf tendrá seis selecciones representándole en el torneo. @CopaAmerica

La Liga de Naciones 2022-23 con Thomas Christiansen como entrenador fue un paso adelante. Panamá quedó incluida en el grupo B junto a Costa Rica y Martinica. Inició de local derrotando 2-0 a Costa Rica, repitió de local goleando a Martinica 5-0. Empató 0-0 de visitante contra Martinica y cerró de visitante derrotando a los ticos 1-0, liderando el grupo, clasificando a las semifinales de la Liga de Naciones y a la Copa Oro 2023.

En las semifinales de la Liga de Naciones o Final Four, celebradas en Las Vegas, perdería contra Canadá por 0-2 y luego caería 0-1 ante México, en el partido por el tercer puesto. Este tramo competitivo daría luego paso a la presencia en la Copa Oro 2023, en la cual el conjunto panameño tuvo una meritoria participación.

Panorama y perspectivas

Esta tercera versión de la Liga de Naciones ofrece un incentivo novedoso: clasifica a 6 representantes de la Concacaf a la Copa América Conmebol USA 2024. Estos saldrán del siguiente formato: las dos primeras selecciones ubicadas a la terminación de los grupos A y B aportan cuatro equipos que avanzan a los cuartos final donde ya esperan los otros cuatro: Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica, clasificados por el ranking FIFA.

Estos cuartos de final se jugarán en la fecha FIFA de noviembre por eliminación directa, partidos de ida y vuelta; los cuatro ganadores avanzan a la semifinal de la Liga de Naciones y clasifican a la Copa América Conmebol USA 2024. Los dos cupos restantes se definirán a partido único entre los cuatro equipos perdedores de los cuartos de final.

¿Liga de Naciones o Copa América?

Con este panorama de perspectivas abierto sobre una mesa, la pregunta que podría caber sería, ¿el objetivo de Panamá en la Liga de Naciones es lograr disputar la final, algo que no ha alcanzado y se le escapó en la pasada edición? ¿O es obtener el cupo para la Copa América Conmebol USA 2024 por la trascendencia internacional de este torneo?

Uno y otro no se excluyen, pasan por complementarse. Primero no se debe desmeritar a los rivales asumiendo como un hecho que se clasificará de primero o segundo, de “huecos traicioneros” están hechas las calles y no se es infalible de tropezar con el que parece más insignificante.

Guatemala, Martinica, Curazao, El Salvador y Trinidad y Tobago aspiran también a meterse entre los dos que avancen. Es cierto que las selecciones de Panamá en 2023, en la rama masculina y femenina, han tenido actuaciones y alcanzado objetivos para aplaudir (Torneo Maurice Revello, Mundial Sub-17, subcampeonato Copa Oro y Mundial Femenino).

El amistoso del pasado domingo con victoria sobre Bolivia 2-1 demostró que el concepto técnico-táctico y la respuesta de los jugadores tienen una sincronización trabajada, independientemente de los jugadores que estén en el campo. Desde allí debe haber optimismo, pero no exceso de confianza.

La meta inicial debería ser meterse en los cuartos de final de la Liga de Naciones (enfocados en amarrar el cupo para la Copa América sin que signifique darse por satisfecho); buscar repetir semifinal, emulando la 2022-2023, y pretender alcanzar la final sigue estando en la ruta. Las semifinales y final de la Liga de Naciones de la Concacaf se disputarán en marzo de 2024.

Aunque si se accediera por la vía del repechaje a la Copa América, no se le debería restar mérito a lo conseguido a pesar de que ello conlleve quedar fuera de las semifinales y la final de la Liga de Naciones. La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo; comenzó en 1916; coronó a Uruguay como el primer campeón. Panamá participó ya en una edición, la de 2016 llamada Copa América Centenario, al enfrentar en partidos oficiales a Argentina, Chile y Bolivia, lo cual contribuyó a acumular recorrido y experiencia para clasificar al mundial.

La Copa América Conmebol USA 2024 es una versión muy especial, aparte de convocar a las 10 selecciones sudamericanas que tradicionalmente la disputan, Argentina llegará como campeona reinante de la Copa América, de la Copa Mundo y de la Finalissima Conmebol-UEFA 2022. Lionel Messi, salvo que haya un imprevisto en la proyección, estará posicionado como figura estelar del fútbol en Estados Unidos. El torneo está impulsado como preparatorio y antesala para la Copa Mundo 2026.

Participar en la Copa América 2024 contribuiría a consolidar en lo futbolístico a la selección panameña, teniendo como fondo que las eliminatorias mundialistas de la Concacaf estarán en marcha desde marzo. Esta vez no incluirán ni a Estados Unidos, México y Canadá por ser los países anfitriones del evento. Las selecciones restantes, entre ellas Panamá competirán por tres cupos directos y dos opciones de repechaje.

La Copa América Conmebol USA 2024, a celebrarse del 20 de junio al 14 de julio del próximo año, es una cita a la que se debería acudir apostando decididamente en la Liga de Naciones por obtener un boleto con argumentos futbolísticos y Panamá hoy... los tiene.